Совет ЕЭК решил и даёт таможне добро

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев участвовал в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в режиме видеоконференции.



Рассмотрено 19 вопросов. В итоге решено предоставить тарифные льготы для Кыргызстана в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в объёме 50 тыс. тонн на тростниковый сахар-сырец до 31 декабря 2023 года. При этом по итогам анализа обеспеченности белым сахаром в Союзе за полугодие ставки таможенной пошлины планируют пересмотреть.

В рамках заседания Совета рассмотрен проект Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Также одобрен проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в части оказания финансового содействия при реализации государствами — членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, он направлен на внутригосударственные процедуры, необходимые для его подписания.

Утверждены изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», предусматривающие установление проектировщиком в конструкторской документации на железнодорожный подвижной состав назначенных сроков службы или ресурсов. Кроме этого, члены Совета решили продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в размере 1000 евро до 1 октября 2023 года.

Под председательством заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука с участием членов Совета ЕЭК и председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича в формате видеоконференции состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии. От нашей стороны присутствовал заместитель министра экономики и коммерции Назарбек Малаев.

По итогам принят ряд решений. Так, члены Совета ЕЭК на заседании продлили на полгода действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц.

Таким образом, до 1 октября порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

Данное решение обеспечит насыщение внутреннего рынка необходимыми товарами для личного пользования, удовлетворит спрос на импортные потребительские товары, приобретаемые гражданами самостоятельно и ввозимые в багаже, а также путём самостоятельного приобретения гражданами товаров на маркетплейсах в зарубежных интернет-магазинах.

Также Советом ЕЭК принято распоряжение «О проекте протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами — членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности». Проект изменений в Договор о ЕАЭС в части оказания финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности будет направлен на внутригосударственные процедуры, необходимые для его подписания.

Реализация механизма финансовой поддержки совместных кооперационных проектов будет способствовать расширению кооперационных связей между предприятиями государств-членов ЕАЭС, увеличит выпуск совместно произведённой продукции, будет стимулировать рост взаимных частных и государственных инвестиций.

Одобрен проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, предусматривающего взаимное признание банковских гарантий, выдаваемых банками, зарегистрированными на территории государства-члена потенциального поставщика для целей государственных закупок, осуществляемых заказчиком другого государства-члена.

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