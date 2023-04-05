В честь великого Айтматова

В Минске в парке имени Чингиза Айтматова под лозунгом национальной кампании «Зелёное наследие» нашим посольством при активном участии Исполнительного комитета СНГ и администрации Ленинского района Минска посажены деревья, заложена Кленовая аллея в честь 95-летия великого писателя Ч. Айтматова.

Выступая перед участниками акции, посол Э. Ибраимов отметил, что национальная кампания «Зелёное наследие» проводится по инициативе Президента Жапарова по всему Кыргызстану, в каждом регионе и стала ежегодной традицией. Похожие акции проходят во всех странах Содружества — это чрезвычайно важно и говорит о том, что наши страны занимаются экологической и природоохранной тематикой.

Генеральный секретарь СНГ С. Лебедев в своём выступлении на открытии аллеи обратил внимание на важность сохранения природы для потомков, отметил, что каждый человек должен оставить после себя хороший след, и призвал не ограничиваться только посадкой деревьев, но и проводить активную позицию по сохранению природных богатств планеты. Также он высказался о значении творчества Чингиза

Айтматова для мировой художественной литературы и подчеркнул, что «произведения Айтматова — бесценное достояние всех народов Содружества, глубоко символично, что парковое богатство в белорусской столице пополнится аллеей СНГ, высаженной в честь 95-летия великого писателя».

Автор: -