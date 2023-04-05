Кинонаграда нашла авторов

Пусть и два года спустя, но высокая международная кинонаграда была вручена авторам нашумевшей картины «Дорога в Эдем», — кыргызским режиссёру и сценаристу Бакыту Мукулу и Дастану Жапар уулу.

Дело в том, что фильм в январе 2021 года стал обладателем гран-при международного кинофестиваля в Бангладеш. И только в этом марте мировой приз был вручён авторам картины, которые не смогли в 2021 году попасть на вручение престижной награды из-за ковида.

Девиз Бангладешского международного кинофорума — «Лучшее кино, лучшая аудитория, лучшее общество!». В его формате кинообщество страны занимается продвижением культуры кино в Бангладеш и регионе, а также прославлением мирового мейнстрима киноискусства и его социальной значимости. Лента кыргызских авторов была выпущена на экраны благодаря совместному сотрудничеству киностудии «Кыргызфильм» и общественного фонда «Билимкана». В популярной картине снимались известные отечественные мастера сцены и экрана.

Главную роль в ней блистательно исполнил народный артист КР Марат Алышпаев, других киногероев отменно сыграли известные актёры Шайыргуль Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажиканова, Камилла Усенова, Омурзак Токтомуратов, Гулсина Чотонова.

Фильм «Акыркы коч» («Дорога в Эдем») — это рассказ о судьбе замечательного писателя Кубата Алиева. Он живёт один и узнаёт, что его друг, также литератор Сапар тяжело болен. Кубат решает продать свою квартиру, чтобы оплатить лечение друга. Но вскоре он узнаёт, что его родного младшего брата за долги прессуют коллекторы. И перед писателем встаёт трудноразрешимая дилемма — помочь брату или вылечить друга.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

На фото: афиша фильма, авторы картины Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу и гран-при.

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