Подарки апреля

В круговерти житейской всё сложнее отыскать драгоценное время, которое можно провести с любимыми. У мужа один выходной в неделю, и не знаешь, на что его потратить, — бытовые задачи нужно решать, а душа просит солнца, прогулок, веселья! Решили мы с семейством, недолго думая, отложить домашние дела и воскресным днём выбраться на прогулку. Вот вроде и парк привычный, и отдыхающих картина не в новинку — родители со своими чадами, любители животных с хвостатыми друзьями, продавцы сладостей и всякой всячины, апрельская молодая зелень, лавочки, качели, повсюду смех, тёплое солнце, а воспринимается всё почему-то таким необычным и по-особенному прекрасным! Вот что значит остановиться, позволив себе небольшой отдых от суеты, и вглядеться в красоту, на которую смотрим каждый день, но не видим…

Наш сынулька катил на своём самокате по аккуратной аллее парка, мы с мужем еле за ним поспевали. Вдруг к нам подошла девочка лет шести и подарила каждому по одуванчику. Она собрала из них целый букет и вручала прохожим. Так просто и так приятно — подарки апреля удивительны!

На улице, где мы живём, ремонтируют дорогу. Пригнали много тяжёлой техники, пыль столбом, крепкие, кажущиеся суровыми, мужчины работают усердно с раннего утра. Иду по обыкновению на работу и вижу умилительную сцену — тот самый рабочий, который казался мне неулыбчивым и строгим, увидел мамочку с ребятёнком, подозвал малыша, а тот бесстрашно затопотил к нему и, довольный, взгромоздился в кабину трактора на радость всем, кто это наблюдал.

Я продолжила свой путь в отличном настроении, любуясь изысканным цветением деревьев да невероятным небом — очередным презентом для человечества от апреля. Но не только теплынь апрельская прекрасна, и в дождливую погоду не устаю восхищаться тем, что творит с окружающим миром средний месяц весны! Дожди освежающие, но уже не холодные, ветер игривый, как резвящийся на джайлоо жеребёнок, а фотогеничные отражения в лужах — и вовсе моя давняя любовь.

Апрель-искусник никого и ничего не оставил без внимания. Старенький домик в городе Шопокове похорошел, укутанный в яркую зелень, выгодно подсвеченный солнечными лучами. Детвора резвится на детских площадках — горки, качели, лестницы, лавочки теперь тёплые, уютные. Центральной площади Бишкека Ала-Тоо тоже идёт апрельское творчество — нарядно-солнечная, привлекательная для прогулок стала.

Замечайте щедрые подарки времён года, не привыкайте к их красоте — любуйтесь ими снова и снова! Это поможет вам чувствовать себя лучше, даже если на душе совсем не приветливый апрель…

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.

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