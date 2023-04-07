Энергия современной жизни

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в церемонии официального завершения проекта по реконструкции Ат-Башинской гидроэлектростанции в Нарынской области.

В своей речи он обозначил значимость ГЭС для региона, которая увеличила свою мощность с 40 МВт до 45,7 МВт и срок эксплуатации на 25-40 лет. «Гидроэнергетический потенциал Кыргызстана очень высок, у нас около 40 тысяч рек, ледников, на которых расположены четыре самые высокие вершины в мире. Мы готовы создать все условия для будущих инвесторов. Прямым доказательством этого является завершение реконструкции Ат-Башинской ГЭС. Отныне она не просто сможет обеспечить население Нарынской области стабильной электроэнергией, но и внесёт большой вклад в социально-экономическое развитие всего региона», — сказал Акылбек Жапаров и выразил благодарность правительству Швейцарской конфедерации за помощь в реконструкции.

Председатель Кабмина отметил, что в 2022 году на развитие энергетической отрасли выделено 15 млрд сомов. «Мы запустили строительство века — Камбар-Атинскую ГЭС-1, введён в эксплуатацию гидроагрегат №4 Токтогульской ГЭС, который простаивал два года, теперь она может вырабатывать электроэнергию при установленной мощности 1260 МВт. На стадии строительства около 50 малых ГЭС, и это только начало. Во-первых, электроэнергия не наносит вреда окружающей среде, во-вторых, это энергия современной жизни, новых возможностей. Надёжная энергетическая система обеспечивает стабильность государства», — заключил Акылбек Жапаров.

Отметим, что на реализацию проекта выделено $25 млн. Завершены реконструкция и модернизация всего электромеханического оборудования.

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