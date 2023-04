Объединим усилия одной фотографии

Этой фотографии более ста лет. Она даёт возможность проникнуться духом иной эпохи, посмотреть на хорошо сохранившиеся лица тридцати девочек, девушек, женщин города Пишпека. Для её аннотации необходимо было раскрыть, что и кто изображены, место, время и автора съёмки, размер и сохранность. Попытка хотя бы частично документально восстановить событие и имена запечатлённых на фото дала следующие результаты.

Подлинная групповая фотография размером А4 наклеена на паспарту, на обороте текст, написанный арабским шрифтом, правый край паспарту срезан вместе с частью текста. Манера описания, особенности почерка, частично угасающий и утраченный текст — всё это затрудняет его прочтение, дословный или смысловой перевод рукописи. Обращения в переводческие агентства и Татаро-Башкирский культурный центр «Туган тел» не дали результатов, получены ответы, что у них нет специалистов, умеющих читать старый рукописный текст на арабском алфавите, и неизвестно, на каком языке он написан.

Владимир Георгиевич Петров, геолог, краевед Кыргызстана, исследователь его истории, географии и полезных ископаемых, автор книг «Пишпек исчезающий. Пишпек — Фрунзе — Бишкек» (Бишкек, 2016), «Гора, приносящая счастье» (Бишкек, 2013), обратился за консультацией к американскому историку Даниэлю Приору, профессору университета Майами, автору научных публикаций по проблемам стран Средней Азии, составителю путеводителя по Бишкеку и его окрестностям (Bishkek Handbook inside and out, 1994), переводчику на английский язык рукописи кыргызской поэмы «Поминки по Кёкётёй Хану» в традиции эпоса «Манас», записанной на арабском в 20-х годах ХХ века, в исполнении Сагымбая Орозбек уулу. Презентация книги The Memoril Feast for Kokotoy Khan (издательство Penguin Random Youse UK, 2022) прошла в Бишкеке в июле прошлого года.

Доктор Даниель Приор (Daniel Prior), написал в ответ: «Как приятно видеть этих счастливых людей. Я не очень хорошо знаком с отображённым стилем письма, но вот мои интерпретации: фотография сделана в «чистоте» Ильм ан-Ниса Фазлуллы». И далее идёт уточнение слова, переведённого как «чистота» с арабского: «…учитывая, что это выглядит как особое собрание и уважаемая девушка в центре Ильм ан-Ниса — подросток, я предполагаю, что вместо буквального его значения это слово здесь используется для ритуального собрания, чтобы отметить переход девушки в женственность».

Его определение изменило подход к изучению снимка — первоначально считалось, что на нём изображены ученицы женского Пишпекского медресе. Ещё он обратил внимание на девочку, которая сидит у ног почётной девушки Ильм ан-Нисы: «Интересно, они сёстры или родственники?» — и что две девочки, в отличие от других, без головных уборов, видимо, пришли с родителями и подсели в последний момент. В ходе дальнейшей работы определено, что текст написан на татарском языке, при переводе имеются небольшие расхождения в названии события. Устаз Бакыт из Кыргызско-Исламского университета перевёл так: «Фото снято на свадьбе Аламниса, 12 мая 1915 г.», Кайрат Белек, старший преподаватель отделения истории гуманитарного факультета Кыргызско-Турецкого университета «Манас»: «Илмниса Фазлуллованын 1915 жесене 12 май тоюнда аланган ресим — Изображение свадьбы Илмнисы Фазлулловой 1915 года 12 мая». Их переводы уточнили название того «особого собрания», о котором написал доктор Даниэль Приор.

Александр Павлович Ярков, профессор Тюменского государственного университета (до 2003-го проректор КРСУ, автор книги «Татары и башкиры в Кыргызстане. Историко-культурный портрет» (Бишкек, 1996), отметил: «Для анализа традиционной праздничной одежды достаточно просмотреть немногочисленные старинные фото, сохранившиеся в личных и государственных архивах». На нашей фотографии по информации Татаро-Башкирского культурного центра «Туган Тел» сидят женщины в традиционных национальных татарских головных уборах «калфак» (наколка, или девичья тюбетейка), а женщины в браке — с накидкой, которая закрывает волосы и спину. Только в верхнем ряду первая девушка стоит в соломенной шляпке, в нижнем ряду у девочки по имени Хаджир — головной убор крымской татарки, там же две девочки — Расим и Нуржиган, в отличие от других приглашённых, сидят без праздничных головных уборов. Фотографию можно озаглавить как «Женщины татарской диаспоры Пишпека».

Ниже даётся перечисление присутствующих на свадьбе женщин, которые не уступают сегодняшним эталонам красоты, имена некоторых из них отличаются в различных переводах в связи с изменениями в написании при переходе с арабской графики на кириллицу и звучании их в русской транскрипции (Нурджихан — Нуржиган, Ильм ан-Ниса — Аламниса, Мерием — Мария, Хаджижа — Хадича).

Даниель Приор: ё. верхний ряд справа-налево: (часть текста срезана)

1) …фина, 2) …?, 3) …хиса, 4) …яхан, 5) …арвиза, 6) Махинау Мураталла — Новая Луна, 7) Усманаллах, 8) …камир, 9) Джамиля, 10) Майрьям.

2. средний ряд: 1) Зайнаб, 2) Минка, 3) Зирандем — Драгоценное дыхание, 4) Амина, 5) Ильм ан — Ниса, 6) Гульшам — Цветочная свеча, 7) Фервез, 8) Рабия, 9) Зайнаб, 10) Фатима.

3. нижний ряд: I) Талия, 2) Марьям (Мерием), 3) Хаджир, 4) Хадиджа, 5) Расим (выглядит правильно, но это мужское имя), 6) Луджахан — Мир желаний, 7) Разия, 8) Фаиза, 9) Амина, 10) имя не заполнено (в списке 10 числительных, записано только 9 имен, числа 8 и 9 не совпадают чётко с двумя данными именами).

Устаз Бакыт: 1. верхний ряд не переведён.

П средний ряд:

1) Зайнаб, 2) не переведено, 3) не переведено, 4) Амина, 5) Аламниса, 6) не переведено, 7) не переведено, 8) Рабия, 9) Зайнаб, 10) Фатима.

3. нижний ряд:

1) Тали, 2) Марям, 3) Хажар, 4) Мадина, 5) Раяна, 6) Нуржихан, 7) Разия, 8) не заполнено, 9) Фаиза, 10) Амина.

Кайрат Белек: 1. верхний ряд:

1) .. .незим, 2) …бич, 3) …е мисе, 4) … я жихан (жуман), 5) … е руйзе, 6) Махину Муранова, 7) Османова, 8) …ке мир, 9) Жемил, 10) Мерим (Мерйем).

2. средний ряд: 1) Зайнеб, 2) Минга, 3) Гул анне, 4) Амина, 5) Илмниса, 6) окулбайт — не читается, 7) Фезерез , 8) Рабия, 9) Зейнеб, 10) Фатима.

3. нижний ряд: 1) Тамила, 2) Мерием, 3) Хажир, 4) Хейма, 5) не переведено, 6) Нуржиган, 7) Разиа (Разие), 8) Фаиза, 9) Амине, 10) не заполнено.

Учитывая, что фото выполнено в Пишпеке, начался сбор сведений в архивах и публикациях о жителях города — татарах, о семье невесты Ильм ан-Нисы Фазлулловой.

Первое упоминание о Фазлуллине по имени Хамидула, который приехал из Вятской губернии со своей пасекой и стал одним из пионеров пчеловодства в Чуйской долине, встречается в книге В. Петрова «Пишпек исчезающий».

В фондах Центрального государственного архива КР выявлены следующие сведения о Хамидулле Фазлуллове: в 1895 году имел дом и амбар на участке №76 по городскому плану: ул. Верненская (Усенбаева) и Судейская (Фрунзе), в 1909 году при распределении квартир для запасных низших чинов в городе Пишпеке в его семье числилось 6 человек, там же записан Гайдулла Фазлуллов, был прописан один по ул. Верхней (Боконбаева), участок №1085 на правом берегу речки Кузнечной. В 1917 году в список избирателей в Государственную думу Пишпека внесены Фазлулловы: Хамидулла, Исмаил, Сагибдусамаль и Нафиса — все жили по улице Верненской (Усенбаева) и Дунганской (Киевская), участок 246 (северо-восточный угол улицы Верненской). В ноябре 1917 года состоялись выборы депутатов (гласных) Пишпекской Государственной думы Временного правительства (действовала с августа 1917 до июня 1918 года), в её состав был избран Хамидулла Фазлуллов, он входил также в Пишпекскую городскую управу и в комиссию по детальному рассмотрению сметы на 1918 год; в 1920-м работал в кредитном сельскохозяйственном товариществе по ул. Верхней (Боконбаева), 1085. В документах иногда записан как Фазлуллин Х. и Файзлуллов Х. Д. За этот же период проходят другие жители Пишпека Файзулловы и Файзуллины. В интернете о разновидности написания фамилий отмечено: «При их формировании в русском языке окончание «ов» полностью относится к фамилиям на «ин». Кто из них мог быть родителями Ильм ан-Нисы, а также фамилия её мужа пока не установлено.

Поиск сведений усложняется отсутствием метрических книг регистрации рождения, смерти и брака мусульманских семей до 1919 года, местонахождение которых до сих пор не выявлено. Мусульманские метрические книги велись в мечетях (в том числе Пишпекского уезда) в двух экземплярах; в конце каждого года заверялись имамом, один из них оставался в мечети, второй направлялся в Духовное управление Семиреченской (Сыр-Дарьинской) области, город Верный (Алматы), но на государственные хранение в ЦГА КР и ЦГА РК они не поступали. По информации ДУМК и Центральной мечети Бишкека, эти документы у них также не хранятся.

Попытки уточнить женские имена, выявленные в архиве и описанные на фото, не дали больших результатов — при совпадении имён не совпадает возраст. Предположительно в среднем ряду №4 Мамашева Амина, 1875 года рождения, дочь Мамашева Шагия, основателя Пишпекского кожевенного завода; в нижнем ряду №2 Усманова Мария (Мерием), 1908 года рождения, в 30-х годах работала акушеркой во Фрунзе; №4 Шарипова Хадича (Хаджижа), 1907 года рождения, в 1927-м стояла на партийном учёте во Фрунзенском городском отделе народного образования.

Достоверно определены только трое (для их сличения прилагаются фото того периода). В среднем ряду №9 Мирзабаева — Мамашева (по рождению, имя отца не выявлено) Зайнеп (Зайнаб) (1885-1929), жена Мирзабаева Саид Махмуда Акрамовича (1882-1920), Пишпекского первой гильдии купца, члена сиротского попечительского суда, депутата (гласного) Пишпекской Государственной думы, члена городской управы (1917-1918). Репрессирован в 1920 году, реабилитирован в 1993-м, проходит по Книге памяти КР. Жили по улице Пушкина (Тыныстанова), угол Купеческой (проспект Чуй), участок №212 (северо-восточный угол).

Их дочь Нуржиган (1908-1994) сидит в нижнем ряду №6, училась в женской прогимназии: улицаТашкентская (Жибек Жолу), окончила татарско-узбекскую школу №7 (СШ №24). Нуржиган, ученица Пишпекской женской прогимназии.

Начала работать машинисткой в 1924 году в Киргизском областном комитете ВКП (б) и далее по месту работы мужа. Согласно характеристике «прекрасно печатала киргизский текст на арабице, латинице, кириллице и русские тексты». Её муж Абушахметов Галям Абдуллаевич (внук первопоселенца Пишпека из татар отставного унтер-офицера Абушахметова Муфтия) — партийный работник, политрук, погиб в 1944 году под Варшавой. Рядом с Нуржиган сидит девочка №5 по имени Расим, с которой они общались долгие годы, проживала в Москве под именем Рая (к сожале-нию, фамилия по рождению и по мужу не выявлена).

Фототехника начала ХХ века требовала терпения не только присутствующих — выдержка была длительной (нужно было неподвижно позировать 10-15 минут), но и искусства фотомастера. Согласно едва видимому штампу в правом нижнем углу на обороте, автор фотографии — Дмитрий Тимофеевич Ларионов, сведения о нём опубликованы на сайте «Старинарий История, люди, истории города Верный»: https://starinariy.kz/ по фондам ЦГА Республики Казахстан: «В марте 1911 года лепсинский мещанин Дмитрий Ти-мофеевич Ларионов и крестьянин Саратовской губернии и того же уезда Александровской волости деревни Рокотовки Сергей Петрович Степанов заявили, что они хотели бы продолжить вести фотографическое дело под фирмой «Юнона», бывшей И. И. Махницкого, находящейся в доме Щербакова по Капальской улице.

По собранным сведениям оказалось, что мещанин Д. Т. Ларионов выехал из места приписки города Лепсинска в 1905 году, затем около трёх лет жил в городе Коканде Ферганской области, после чего временно перебрался в город Пишпек. Прожив там несколько месяцев, 18 ноября 1908 года приехал в Верный, где сначала служил сборщиком в компании «Зингер», а в последнее время — в фотографиях Лейбина и Ильинского. Политически благонадёжен, ни в чём предосудительном замечен не был. Его компаньон — крестьянин С. П. Степанов — выбыл из места приписки в 1907 году, затем около года жил в Ташкенте, после чего переехал в Пишпек и проживал там около пяти месяцев. В Верный прибыл 9 сентября 1910 года и всё это время служил в конторе «Вагау и Ко». Под судом и следствием не был, в политической неблагонадёжности замечен не был. А 21 мая 1911 года Ларионов и Степанов получили свидетельство на право работать под фирмой «Юнона».

Д. Т. Ларионов в Верном надолго не задержался и вскоре перебрался на территорию современной Киргизии, где сначала больше года проработал в фотографии В. М. Удилова, а 10 апреля 1913 года получил разрешение на открытие собственной фотографии в городе Пишпеке и по всей территории Семиреченской области». В списках избирателей по выборам в Государственную думу города Пишпека за май 1917 года проходят Ларионов Дмитрий (записан в солдатской казарме) и Ларионова Серафима Семёновна (степень родства не установлена), прописанная по улице Мещан-ской (Орозбекова), участок №337 (юго-западный угол Мещанской и Грязновской (Токтогула). По заключению коллекционера открыток и фотографий, создателя сайта «Семиречье» Николая Коржакова: https://vk.com/semirechieverny. и краеведа Владимира Петрова фото 1915 года стало неожиданным сюрпризом: в их коллекциях не было работ этого мастера.

Надеюсь, что эта публикация поможет раскрыть ещё одну страничку истории нашего города, уточнить адреса и имена его жителей, в том числе изображённых на фото. Загляните в свои семейные альбомы, возможно, в них сохранились фотографии, в которых можно найти имена этих прекрасных лиц или фотографов нашего города.

Выражаю большую благодарность Ире Галямовне Абушахметовой-Таукиной за предоставление фотографий из семейного архива;

В. Г. Петрову; доктору Даниелю Приору; доктору Кубатбеку Табалдиеву, профессору Кыргызско-Турецкого университета «Манас»; Устазу Бакыту и Кайрату Белеку за внимание и оказанную помощь в поиске сведений к этой информации.

Использованы документы Центральных государственных архивов КР и РК, печатных изданий и интернета.

Поиски сведений продолжаются.

Алла БЕРНИКОВА,

архивист.

Автор: -