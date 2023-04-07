Чья сила мЯгЧе?

Понятие «мягкая сила» в словарном обиходе появилось сравнительно недавно. Это способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, в отличие от «жёсткой силы», которая, наоборот, подразумевает принуждение. По словам «создателя» данного термина Джозефа Ная, самый простой пример мягкой силы — это язык и культура народа.

В Бишкеке прошла международная конференция «Новые векторы в геополитике Центральной Азии: чья «мягкая сила» эффективнее?», организатором которой выступил Центр экспертных инициатив «Ой Ордо». Целью мероприятия стало обсуждение вопросов, связанных с влиянием «мягкой силы» и народной дипломатии на общественно-политические процессы в Кыргызстане. На встрече присутствовали представители посольств Казахстана, Узбекистана, США.

На мой взгляд, на большой международной геополитической арене более всего прослеживается влияние «мягкой силы» трёх стран — США, России и Китая. О последнем мы поговорим чуть позже, оставим его на закуску.

По словам политолога Игоря Шестакова, чтобы увидеть проявление мягкой силы стран на нашу республику, стоит вспомнить 2020 год — борьба с коронавирусом, конкуренция вакцин. Чья лучше и эффективнее? Именно вакцинация выступила вектором «мягкой силы» и формировала её повестку. Кыргызстан — своеобразный плацдарм для измерения эффективности «мягкой силы». Одни помогают стране, другие ставят эксперименты, а третьи демонстрируют свои менторские амбиции.

После распада СССР наша республика стала «островком демократии», на котором каждая страна проявляла своё воздействие, для того чтобы повлиять на молодёжь, особенно в сфере образования. Примеры тому — турецкий университет «Манас», колледжи «Сапат», представительства вузов России и США.

А депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев считает, что СССР — самый яркий пример проявления «мягкой силы». С ним можно согласиться, так как театры, библиотеки, мировое признание спортсменов и многое другое однозначно иллюстрировали влияние на мировой арене, особенно на те страны, которые входили в его состав. Но Союза уже нет, и нам необходимо смотреть в будущее. Сам Исхак Абсаматович согласен с тем, что театры и кино постепенно утрачивают своё влияние.

— Даже турецкие и корейские сериалы сейчас имеют наибольшее проявление мягкой силы. Если раньше мы смотрели «17 мгновений весны», то сейчас все пересматривают фильм про султана Сулеймана. Наша молодёжь больше осведомлена о достижениях науки и техники США, чем о своих. В этом упущение нашей власти и нас самих. Необходимо развивать науку и научно-технический прогресс. Наше молодое поколение сидит в соцсетях — это «мягкая сила» Запада. Несомненно, фильм «Курманджан Датка» — это основной рывок нашей киноиндустрии, но по сравнению с другими странами этого мало. Сейчас нам необходима политическая и экономическая стабильность, и только тогда можно говорить о книгах и кино, — отмечает депутат.

По словам общественного деятеля Алишера Ташматова, властям Кыргызстана необходимо уделять больше внимания молодёжи и вести с ней работу, именно тогда никакая внешняя «мягкая сила» не способна действовать.

Но вернёмся к титанам глобального мира — США и странам Запада, а также России. Западное влияние осуществляют неправительственные и некоммерческие организации, которые буквально заполонили Кыргызстан, а также международные финансовые институты. Работа НПО и НКО, конечно, способствовала демократии и развитию свободы слова. Они поднимают проблемы незащищённых слоёв населения, именно благодаря им Кыргызстан ратифицировал международную Конвенцию по правам детей и инвалидов. Но США используют и «мягкую», и «жёсткую» силу, своеобразно миксуют (смешивают), мы это прекрасно видим по ультиматумам, которые их представители выдвигают странам с нейтральной или отличной от американской позицией в военных и политических конфликтах других стран. США не скрывают того, что используют «мягкую силу» на сдерживание России и Китая.

Как отметила Евгения Строкова, «мягкая сила» России слишком мягкая, и ей не мешало бы поучиться у США и стран Запада тому, как они продвигают свои идеи. С этим нельзя не согласиться, взглянем хотя бы на отечественные средства массовой информации, наиболее читаемые из которых, не скрывая этого, содержатся на гранты стран Запада и открыто поддерживают его риторику.

Россию представляет в основном Россотрудничество, которое в нашей стране ведёт работу в культурном и просветительском плане и продвижении русского языка в регионах. Как сказал его руководитель Альберт Зульхарнеев, в политические процессы они не вмешиваются. Конечно, основной силой российского влияния считается русский язык — официальный и язык международного общения. Это основная и самая мощная «мягкая сила» России. Безусловно, оппоненты прикладывают немалые усилия для того, чтобы минимизировать и ослабить языковую общность в республике, но взаимная поддержка и миграция не дают понизить статус русского языка. Конечно, стоит вспомнить списание немаленького долга, постоянную помощь России Кыргызстану с техническим оснащением. А мощнейший товаро-

оборот между двумя странами, который составляет 70% от общего числа? Есть ещё формат ЕАЭС как попытка более комплексного подхода, но он носит больше символичный характер старых добрососедских отношений постсоветских стран.

Не стоит забывать и о странах арабского мира, которые через религиозное влияние также проявляют свою «мягкую силу».

Инструменты «мягкой силы» открывают широкий спектр возможностей в мире информации. Она больше не является привилегией исключительно крупных стран с глобальными амбициями. Сейчас любая нация способна создавать и успешно развивать свой потенциал «мягкой силы».

Чтобы страны Центральной Азии смогли наиболее действенно проявить влияние своей «мягкой силы», по словам экс-вице-премьера Токона Мамытова, необходимо придерживаться четырёх аспектов: наличие своего брэнда и людей, которые станут эффективно его продвигать; соответствующие ресурсы — технические и финансовые; сильное гражданское общество; умение использовать информационно-коммуникационные технологии.

Кыргызстан своими культурными традициями и обычаями, а также спортивными достижениями способен проявить «мягкую силу». Вспомним Айсулуу Тыныбекову, Валентину Шевченко, которые каждый раз доказывают, что в нашей стране много талантливых людей, способных состязаться с мировыми чемпионами и побеждать их. Отечественный кинематограф показывает прекрасные результаты на мировых киноплощадках, особенно в сфере короткометражных фильмов о быте и традициях народа. Но, к сожалению, на политическом и дипломатическом олимпе Кыргызстан не развил потенциала «мягкой силы». Так что остаётся надеяться исключительно на творческих и спортивных личностей.

Теперь — «вишенка на торте», наш ближайший стратегический сосед и партнёр. Китай предоставляет на кредитной и грантовой основах средства на наши инфраструктурные объекты в наибольшем суммарном количестве. Совсем скоро начнётся строительство железной дороги через три страны — Китай — Узбекистан — Кыргызстан, что позволит нашей стране выйти на Каспийское побережье со своей продукцией. Но главное влияние Китая на весь мир — это его гигантский экспорт товара. Он связал своей паутиной абсолютно все страны без исключения. Именно Китай имеет самое мощное влияние «мягкой силы» на весь мир. Можно сколько угодно расхваливать влияние других стран, но пока Китай поставляет товар всему миру, в том числе и США, ему нет равных на всём мировом пространстве.

Так что же делать Кыргызстану в этом водовороте «мягкости» других стран? Кыргызстан должен продолжать сотрудничество и многовекторную политику со всеми странами, но извлекать из отношений только ту выгоду, которая соответствует национальным интересам и традициям.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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