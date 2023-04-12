С Эйфелевой башни видна наша страна

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с советником Президента Франции Изабель Дюмон.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Франции. Ж. Кулубаев отметил важность поддержания активных политических контактов, наращивания объёмов взаимной торговли, продвижения совместных проектов в различных направлениях, представляющих взаимный интерес.

Министр подчеркнул перспективность гидроэнергетического потенциала страны и обозначил важность привлечения французских инвесторов и специалистов в проекты данной сферы. Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении сотрудничества по проектам с компанией Electricitе de France.

Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Автор: -