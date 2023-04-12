С Эйфелевой башни видна наша страна

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с советником Президента Франции Изабель Дюмон.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Франции. Ж. Кулубаев отметил важность поддержания активных политических контактов, наращивания объёмов взаимной торговли, продвижения совместных проектов в различных направлениях, представляющих взаимный интерес.
Министр подчеркнул перспективность гидроэнергетического потенциала страны и обозначил важность привлечения французских инвесторов и специалистов в проекты данной сферы. Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении сотрудничества по проектам с компанией Electricitе de France.
Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.
Дата публикации: 15:59, 12-04-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: