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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

С Эйфелевой башни видна наша страна


Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с советником Президента Франции Изабель Дюмон.

 

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Франции. Ж. Кулубаев отметил важность поддержания активных политических контактов, наращивания объёмов взаимной торговли, продвижения совместных проектов в различных направлениях, представляющих взаимный интерес.

 

Министр подчеркнул перспективность гидроэнергетического потенциала страны и обозначил важность привлечения французских инвесторов и специалистов в проекты данной сферы. Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении сотрудничества по проектам с компанией Electricitе de France.
Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.

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Дата публикации: 15:59, 12-04-2023

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