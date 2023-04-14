Переговоры в Вашингтоне

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с вице-президентом Всемирного банка по развитию человеческого капитала Мамтой Мурти в Вашингтоне.

Они обсудили статус текущих и планируемых проектов, реализуемых в Кыргызстане в экономической отрасли, банковской сфере, в области образования и социального развития, цифровизации. Особое внимание собеседники уделили основной теме Весенних встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда — Дорожной карте эволюции Всемирного банка, комплексу инициатив по его реформированию. В данном контексте Акылбек Жапаров поддержал предлагаемые новшества, добавив о необходимости включения в миссию вопросов изменения климата и готовности к пандемиям, обновления операционной модели Всемирного банка, увеличения финансовой помощи «странам-клиентам».

Председатель Кабмина также отметил, что для Кыргызстана потребуется более значительный объём «прямой поддержки», который направят на стимулирование экономики, устранение негативных последствий пандемии на человеческий капитал, придание нового импульса экономическим связям и общим рынкам на уровне региона.

Кроме этого, Акылбек Жапаров предложил банку рассмотреть вопрос проработки механизмов по конверсии внешнего долга на зелёные и климатические инициативы. «Это позволило бы развивающимся странам, с одной стороны, профинансировать проекты по зелёной и климатической устойчивости, а с другой — обеспечить стабильную долговую ситуацию», — сказал он.

В свою очередь вице-президент Всемирного банка отметила значительный прогресс в увеличении финансовой поддержки сектора образования и здравоохранения в Кыргызстане, который, по её словам, наблюдается в последние годы. «Заслуживает внимания существенный рост бюджета на развитие этих сфер, также предпринимаются действенные меры по социальной поддержке на основе социального контракта», — отметила Мамта Мурти.

Она также рассказала о подготовке нового проекта и финансовой помощи со стороны Всемирного банка на развитие высшего образования в Кыргызстане, который станет продолжением действующей поддержки этого сектора в стране.

Стоит отметить, что Всемирным банком уже реализуется проект «Образование для будущего», нацеленный на улучшение подготовки детей к школе. Ожидается, что программу по модернизации высшего образования Банк одобрит в течение нескольких месяцев.

Одной из важных тем встречи стало внедрение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности человека. В данном направлении стороны обсудили возможность дополнительной финансовой помощи и подтвердили совпадение позиций по развитию цифровых навыков как непреложных условий человеческого существования в современном мире.

Кроме этого, Акылбек Жапаров встретился с вице-президентом Группы Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани. Они обсудили двустороннее взаимодействие во всех сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в области энергетики, человеческих ресурсов, питьевого водоснабжения, ирригации, и пришли к общему пониманию относительно ключевых направлений сотрудничества Всемирного банка и Кыргызстана до 2027 года.

Глава Кабмина отметил, что наша республика, несмотря на череду внешних шоков и потрясений, сумела сохранить траекторию положительного экономического роста и способна решать масштабные задачи развития. «Мы готовы к новому уровню сотрудничества, настало время переходить к крупным проектам», — заявил он.

В свою очередь Антонелла Бассани сообщила о готовности Всемирного банка оказать поддержку в разработке дорожной карты и финансового плана по реализации проектов развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения и рассказала о планах участвовать в Водном форуме, который пройдёт в Кыргызстане в ближайшее время.

В завершение встречи председатель Кабмина предложил проработать механизм по конверсии внешнего долга на зелёные и климатические инициативы.

В свою очередь вице-президент Всемирного банка отметила важность и масштабность внесённой инициативы и готова её тщательно изучить.

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