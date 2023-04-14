А вы видали космонавта?

Для всех 12 апреля — это день, когда в космос полетел первый человек Юрий Алексеевич Гагарин. А для меня это ещё и день рождения семьи — как раз в День космонавтики была свадьба моих родителей. И я их всегда называла «наши космонавтики». Дважды праздничная дата.

Именно 12 апреля в Национальном центре детей и юношества «Сейтек» состоялся концерт, организованный Министерством обороны России и представительством Россотрудничества в Кыргызстане. Зал был полон, как это обычно бывает, когда приезжают военные музыкальные коллективы из России. В этот раз приехал Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (г. Екатеринбург).

Сначала на большом экране для зрителей транслировали видео о подготовке к полёту в космос, жизни на орбитальной станции и возвращении космонавтов, а также музыкальный клип, записанный группой Uma2rman с одним из этих космических путешественников — Сергеем Корсаковым. И вот лицо с экрана появилось в зале. Раздались аплодисменты — мало кто ожидал увидеть на концерте настоящего, живого космонавта! Именно он — первый бишкекчанин, побывавший в космосе, — стал главным гостем фестиваля «Дорога к звёздам начинается в Бишкеке», который в этот день был открыт около бюста Гагарину на территории 25-й столичной школы. Организаторами фестиваля выступили мэрия города, Русский дом в Бишкеке, Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, Русский культурный центр «Гармония».

Гостям вечера со сцены напомнили о том, что «космические путешествия дали человечеству обширные знания, которые помогли создать технологии, упростившие нашу повседневную жизнь, и дали возможность узнать больше о Земле и Вселенной: прогноз погоды, интернет, мобильная связь… Первый полёт Юрия Гагарина определил будущее для каждого из нас. Это памятный день космического масштаба, важное историческое событие».

Директор НЦДЮ «Сейтек» Ира Камантуловна Балтабаева со словами: «Мы очень горды, что наш земляк покоряет космос», надела на голову космонавта ак калпак.

Глава представительства Россотрудничества Альберт Зульхарнеев рассказал, что «Сергей Корсаков родился в Бишкеке в семье военного, учился в 24-й школе. Уехал в Россию, поступил в Бауманку. И тогда в газете появилось объявление о наборе в космонавты. Я тоже видел его. А Сергей взял в дело это объявление и прошёл очень сложный конкурс, испытания, 10 лет подготовки. И вот в прошлом году 195 дней провёл в космосе. Это говорит о том, что главное не останавливать себя, идти вперёд и достигать своих целей. Когда Россия и Кыргызстан, россияне и кыргызстанцы вместе, мы достигаем самых высоких вершин».

Космонавт-испытатель «Роскосмоса» пожелал «процветания городу Бишкеку, чтобы у каждого из жителей было достаточно поводов для счастья и смотрели на звёзды с благодарностью», а затем вместе с сидящими в зале спел песню «Надежда». Далее прозвучала композиция «Жылдыздуу жердешим» в исполнении заслуженной артистки Кыргызстана Гульнары Тойгонбаевой. Это единственная песня на кыргызском языке, которая когда-либо звучала в космосе.

После чего Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа порадовал отличным исполнением известных песен, в том числе русских народных, казачьих. Солисты Кирилл Некрасов и Артём Бутяев исполнили песню на кыргызском языке, что было воспринято зрительным залом на ура и вызвало шквал аплодисментов. Кроме уральцев на сцене выступали кыргызстанские танцевальные коллективы. В ярких костюмах зажгли танцоры коллектива «Русский сувенир». Восторг вызвали участники танцевальных ансамблей «Учкулан», «АссаПати», «Иверия». Дети вставали с кресел и танцевали в проходах.

Понравилось всем. Вечер удался. Уральские артисты, довольные тем, как принимает их зал, благодарили за тёплую погоду и горячие сердца и обещали вернуться вновь…

Рита РУБАН.

Фото автора.

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