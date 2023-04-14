Ах, светофор, светофор…

Ну что, жители сёл Ново-Павловка и Военно-Антоновка, кажется, настал и на наших улицах праздник. Дождались-таки обещанных ещё в прошлом году светофоров.

Напомним, в газете «СК» от 27 декабря 2022 года в заметке «Обещанного до марта ждут» мы рассказывали о строительстве дороги в селе Военно-Антоновка (отрезок трассы Бишкек — Кара-Балта). В декабре прошлого года в Группе реализации проектов (ГРП) АБР Минтранса нам ответили: «Сейчас выполнено более 90% работ, установлены парапеты. Для обеспечения безопасности пешеходов нанесена временная дорожная разметка, так как постоянную при минусовой температуре нанести нет возможности. Для установки светофоров направили документы в Сокулукскую архитектуру. Как только будет получено её согласование, установят светофоры».

Однако, не дождавшись обещанных светофорных объектов до начала марта, мы обратились к этой теме ещё раз. И в «СК» от 3 марта вышел материал «Эх, дороги, или Обещанного и в марте нет». Тогда в Группе реализации инвестиционных проектов АБР нам ответили, что «субподрядной организацией заказаны светофорные объекты в Российской Федерации, так как эти изделия в КР не производятся. Поставка светофоров из РФ задерживается ввиду нарушения логистики в связи с ситуацией между РФ и Украиной». В общем, в марте мы по-прежнему переходили дорогу на свой страх и риск.

Как-то раз, увидев, что дорожники устанавливают светофорные столбы, я спросила: «Когда же наконец подключат светофоры?» На что один из них, видимо, бригадир, ответил: «Может, на этой неделе, а может, на следующей… Не знаю». Потрясающий ответ! Одновременно с установкой светофоров делали арыки. Заранее, конечно же, продумать было нельзя, что сначала: арыки или светофоры! При прокладке арычной системы, видимо, выяснилось, что светофорные столбы мешают. И их своротили. То есть в один прекрасный день мы увидели светофорные столбы лежащими на земле.

Однако ближе к апрелю вовсю оживает не только природа, но и дорожники более усердно стали трудиться: смотрим, вдоль трассы отбойники устанавливают, арыки, тротуары кое-где уже прокладывают. А неделю назад еду домой вечером, когда уже стемнело, и не узнаю знакомых мест. Спрашиваю у дочки: «Мы туда попали?» Дорога освещена, светофоры работают, даже со звуковым сигналом, разметка свежая. Просто душа радуется!

Но, поработав несколько дней, наши трёхглазые спасители вновь погасли. Пассажиры в маршрутке терпеливые, не ругаются уже, а так, рассуждают между собой: «Наверно, что-то случилось». А кто-то предположил, что из-за дождя отключили.

Пришлось вновь обратиться в Группу реализации проектов АБР Минтранса. Там ответили, что светофоры сейчас работают в тестовом режиме. Месяц-полтора специалисты Минтранса совместно с ГУБДД будут наблюдать за трафиком движения, в соответствии с ним настраивать таймер, а также, возможно, установят дополнительные секции.

Не так всё плохо, оказывается. Если всю зиму и полвесны ждали, то месяц-полтора нам не срок. Но неужели нельзя было как-то оповестить жителей сёл Ново-Павловка и Военно-Антоновка о причине отключения светофоров? В век цифровизации есть масса возможностей для этого. А можно и по старинке — листовки на столбах развешать. Это для тех, кто газет не читает.

Алёна ТИХОНОВА.

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