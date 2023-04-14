Волшебство танца

22 апреля в театре оперы и балета состоится спектакль «Юнона» и «Авось», первый показ которого после длительного перерыва прошёл 11 февраля в рамках творческого вечера заслуженной артистки КР Зарины Мухаметшиной.

В 2006 году московским балетмейстером Анастасией Куликовой для Зарины была поставлена балетная версия знаменитой рок-оперы «Юнона» и «Авось» на музыку Алексея Рыбникова, где она исполнила главную партию Кончитты.

В послужном списке Зарины 22 ведущие партии классического, национального и современного репертуара, среди которых шедевры мировой классики: Девушка в «Шопениане», Мария в «Бахчисарайском фонтане», Фригия в «Спартаке», Жизель в одноимённом балете, Никия в «Баядерке», Одетта-Одиллия в «Лебедином озере», Маша в «Щелкунчике» и другие, а также главные партии во всех национальных спектаклях, которые шли на сцене нашего театра, в том числе «Чолпон», Алиман в «Материнском поле», Найман-эне в балете «Сказ о Манкурте».

В 2009 году Зарина была приглашена в русский драмтеатр им. Ч. Айтматова на роль Незнакомки в спектакле по мотивам повести Ч. Айтматова «Красное яблоко».

Среди многочисленных наград Зарины особое место занимает медаль международного значения «За лидерство» Конгресса женщин Кыргызстана.

Также балерина дважды удостоилась стать героиней книги «Женщины Кыргызстана» Замиры Акбагышевой.

И в этом году, специально к творческому вечеру Зарины, спектакль «Юнона» и «Авось» был восстановлен заслуженным деятелем искусств КР Мариам Абдыжапаровной Касымовой и заслуженной артисткой КР Зариной Мухаметшиной.

Продолжением творческого вечера стал «Праздничный концерт ко дню всех влюблённых», прошедший 12 февраля, в котором приняли участие ведущие артисты театра оперы и балета.

Эти два дня стали настоящим праздником для зрителей!

22 апреля мы вновь ждём всех на замечательном спектакле «Юнона» и «Авось».

Фото Эркина Болжурова.

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