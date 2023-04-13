Решать проблемы — так вместе

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял участие в 55-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи стран — участниц Содружества Независимых Государств, прошедшем в Санкт-Петербурге.

Мероприятие открыла председатель совета МПА СНГ Валентина Матвиенко, затем выступили главы парламентов стран — участниц ассамблеи, представители организаций-партнёров и почётные гости.

В своей речи Нурланбек Шакиев отметил большой вклад МПА СНГ в укрепление сотрудничества между парламентами государств — участников Содружества. «В частности, ассамблея была и есть хорошая площадка для обсуждения вопросов развития законодательной базы в области политико-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Кыргызстан, к которому в этом году перешло председательство в Содружестве Независимых Государств, будет активно прилагать усилия по наращиванию взаимодействия», — сказал он.

По его словам, Жогорку Кенеш также заинтересован в расширении сотрудничества парламентов СНГ. «Если обратиться к истории, первое заседание МПА СНГ прошло в Бишкеке в сентябре 1992 года, где решены все организационные вопросы деятельности организации. Уверен, что очередное осеннее заседание ассамблеи в Кыргызстане мы проведём на высоком уровне», — подчеркнул Нурланбек Шакиев.

Рассказав, что во время осеннего заседания планируется организация конференции, посвящённой 95-летию великого писателя Чынгыза Айтматова, он пригласил глав парламентов принять активное участие в мероприятии.

Также он выступил с докладом на тему «Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере экологии и природопользовании». Торага отметил, что это самое значимое в жизни всего человечества. «Обсуждая тему совершенствования нормативно-правовой базы в охране окружающей среды, мы на самом деле затрагиваем вопросы, жизненно важные для всей планеты, всего человечества и его будущего. Для развития наших стран мы должны устойчиво развиваться только на принципах ответственного отношения к природе. Каждый человек должен задуматься о проблемах экологии. Конечно, в одиночку их решить невозможно. Поэтому всем нам стоит работать и объединять наши усилия для противодействия экологическим проблемам», — сказал Н. Шакиев.

Перед Кыргызской Республикой стоят серьёзные масштабные задачи по улучшению экологической ситуации в стране, принятию срочных мер по борьбе с изменениями климата, сохранению природных ресурсов и биоразнообразия. «Мы, присоединившись к мировому сообществу, предпринимаем все возможные меры для достижения устойчивого развития, важным условием которого являются установление и поддержание баланса между экономическим развитием и сохранением окружающей среды», — отметил Н. Шакиев.

А 14 декабря прошлого года 77-я сессия Генеральной ассамблеи ООН приняла резолюцию «Устойчивое горное развитие». «По инициативе Кыргызской Республики эта резолюция объявила 2023-2027 годы «Пятилетием действий по развитию горных регионов», — проинформировал Нурланбек Шакиев, также добавив, что 10 февраля 2023-го Указом Президента принята Национальная водная стратегия Кыргызской Республики до 2040 года как важнейшая общенациональная задача по эффективному управлению водными ресурсами.

Кроме того, с докладом, касающимся финансовой деятельности ассамблеи, выступил и председатель контрольно-бюджетной комиссии МПА СНГ Искендер Матраимов.

Затем во время заседания МПА СНГ Шакиев встретился с председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым. Они обсудили вопросы наращивания политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами, в том числе обменялись мнениями по вопросам межпарламентского сотрудничества.

Говоря о кыргызско-казахстанском сотрудничестве, торага подчеркнул заинтересованность нашей страны в дальнейшем укреплении дружественных и добрососедских отношений. «Для Кыргызстана очень важно развивать стратегическое партнёрство между двумя братскими народами, которые с незапамятных веков живут бок о бок. Мы всегда заинтересованы в расширении политико-экономических, культурногуманитарных связей и укреплении отношений, основанных на взаимном доверии», — сказал он.

Также он сообщил, что во время официального визита Маулена Ашимбаева в Бишкек особое внимание уделено вопросам правового положения кыргызских мигрантов при рассмотрении законопроектов в области миграционной политики РК, выразив надежду на положительное решение в этом направлении.

Также затронуты торгово-экономические вопросы и выдвинут ряд предложений. В частности, о недопущении дальнейших препятствий в пунктах пропуска через кыргызско-казахстанскую государственную границу. «В ближайшее время возобновится экспорт плодоовощной продукции. В этой связи существующие сложности на границе не должны препятствовать свободному перемещению товаров, особенно вывозу скоропортящейся продукции», — сказал торага.

Маулен Ашимбаев рассказал о проводимых работах по вопросам, обсуждённым на предыдущих заседаниях. Он выразил уверенность в том, что проблемы, связанные с правовым положением кыргызских мигрантов, будут решены в положительном ключе. Обращено внимание на то, что достигнутые договорённости между странами, в том числе по проекту строительства автодороги Чолпон-Ата — Алматы, имеют для Казахстана особое значение. Он заверил, что возьмёт под личный контроль предложение кыргызской стороны относительно ситуации на границе.

Кроме того, Маулен Ашимбаев поднял инициативу о проведении в Казахстане кыргызско-казахского форума с участием представителей интеллигенции, посвящённого 95-летию великого писателя Чынгыза

Айтматова, и пригласил Нурланбека Шакиева посетить Казахстан с официальным визитом.

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