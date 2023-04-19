Верность классике и поиск новой пластики

В выставочном зале мемориального Дома-музея народного художника КР Ольги Мануйловой открылась экспозиция декоративно-прикладного искусства студентов Бишкекского государственного художественного училища имени С. Чуйкова.

Она продемонстрировала замечательную возможность молодёжи заявить о себе, показать как верность классическим традициям искусства, так и творческий поиск нового пластического языка, выразить в художественных образах современность и показать авторский мир своего поколения. Куратором и устроителем выставки, посвящённой наступающему в этом году 130-летнему юбилею народного художника КР, выдающегося скульптора Ольги Максимилиановны Мануйловой, выступила Объединённая дирекция мемориальных домов-музеев Бишкека.

На стендах выставки представлено более 40 работ из кожи, войлока, текстиля и керамики, сюжетных композиций, декоративных изделий, предметов быта и украшений, которые дают широкое представление о повседневной жизни и эстетических идеалах молодых кыргызстанцев. В числе участников экспозиции — авторы-прикладники, которые продемонстрировали большое разнообразное художественное творчество в представленных ими произведениях из керамики, в текстильных и кожаных украшениях, бытовых аксессуарах.

В их работах зримо ощущается поиск оригинальных пластических решений, свобода в выборе композиций. Ими также представлен в выставочном пространстве необычный подход к трактовке тех или иных явлений. В разнообразном жанровом диапазоне тематических декоративно-прикладных композиций отражена красота удивительного окружающего нас мира. Здесь с полным правом можно назвать успешные декоративные произведения Н. Бексултановой, А. Орозбековой, Урмазбек кызы Кымбат, Ч. Кемелова, Т. Болотбекова, К. Шефер, Кубанычбек уулу Султана, С. Талантбековой, Б. Абдылдаевой, А. Артыковой, Ж. Асаналиева, Аваз кызы Гульнур.

В экспонируемых студенческих работах молодые прикладники продемонстрировали интересно решённые композиции из керамики, текстиля, войлока, шамота в различных моделях посуды и предметов быта.

Произведения, представленные в экспозиции, вполне соответствуют ритму современной культурной жизни.

В творчестве молодых авторов удачно сочетаются традиционные техники декоративно-прикладного искусства и художественного творчества. Экспозицию украшают великолепные предметы убранства юрты и дома. Работы молодых мастеров удивляют эмоциональностью восприятия и тонкостью визуального наблюдения, в них привлекает удивительное гармоничное сочетание разных жанровых особенностей изобразительного и прикладного искусства.

В музейной экспозиции соседствуют рядом удивительные и разнообразные произведения

Ж. Жанузакова, Эркин уулу Нурсеита, И. Туратбекова, И. Судоса, К. Тойчиева, Р. Кылычбекова. В. Валтиева, А. Исанбековой, А. Кулматовой, А. Колбаевой — от формальных композиций и смелых дерзких авторских решений до тонко организованных композиционных пространств. Произведения студентов отражают импульс времени, ритм течения творческой мысли и неиссякаемой энергии авторов. Заданный формат и ограничение по размерам не сковали молодых художников, а наоборот, позволили им показать, как разнообразно и необычно можно подойти к созданию произведения. Представленная выставочная экспозиция призвана, как нам думается, показать зрителям целостную картину современного живого, образного искусства, подобно зеркалу, отражающему душевную глубину её творцов.

Молодые авторы-прикладники показали в своих творениях разнообразие творческих манер и подходов в выборе образного языка — более декоративного или условного. В композиционных сюжетах Ч. Токтогуловой, Н. Анарбаева, С. Султанова, А. Жапаровой, М. Мамбетимановой, К. Кубанычбекова, Колдонбек кызы Кызжибек, Ж. Шанова, А. Беримкуловой, Н. Бекмуратова присутствуют любопытные заявки на большие темы, заявлено авторское настроение, имеются событийный слой и художественная образность.

Выставка в Доме-музее О. Мануйловой любопытна по разным причинам. Радует, что авторы,

создавая произведения в разных материалах, не изменили особенностям декоративно-прикладного языка, определённого каждому из них. В выставочных работах ощутим выстроенный автором художественный мир чувств и настроений. Они индивидуальны, часто автобиографичны с предъявлением собственного опыта и жизненных наблюдений.

В то же время в них есть как вечные, общечеловеческие, так и актуальные сегодня темы. Выставка, изначально наполненная идеей профессионального состязания, тем не менее показала, что искусство молодых мастеров по тем темам, к которым обращаются авторы, образам, к которым они приходят, отнюдь не абстрагировано от повседневной действительности. В профессиональном же плане работа над произведениями к выставке стала в некотором смысле откровением для самих художников-студентов. Они серьёзно решали для себя определённые творческие задачи, шли на непредсказуемый эксперимент, возможно, представили себя в новых формах.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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