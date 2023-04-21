Эмиратские инвестиции растут

Председатель Кабинета министров руководитель администрации Президента Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в город Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) встретился с вице-президентом, заместителем председателя Кабинета министров Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), министром по президентским делам Шейхом Мансуром бин Заед Аль-Нахайяном.

На переговорах обсуждены текущее состояние и перспективы углубления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, образовательно-гуманитарной, инвестиционной, энергетической и других сферах.

Рассмотрен ход реализации договорённостей, достигнутых в ходе визита Президента Кыргызской Республики в ОАЭ в октябре 2022 года, а также обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия по всем направлениям, имеющим взаимный интерес.

По вопросу инвестиционного сотрудни-чества стороны отметили высокую динамику наращивания объёма эмиратских инвестиций, привлекаемых в экономику нашей республики, в том числе по реализации проектов в энергетической отрасли.

В данном контексте отмечен проект по строительству эмиратской компанией Masdar солнечной электростанции на территории Кыргызстана, а также ряд других инвестиционных проектов.

Особое внимание стороны обратили на вопросы создания и дальнейшего функционирования совместного открытого акционерного общества «Абу-Даби Кыргыз Инвестмент».

По итогам встречи стороны выразили приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений, диверсификации торгового и инвестиционного сотрудничества и привлечению инвестиций по реализации проектов в Кыргызстане из числа ведущих компаний ОАЭ, что позволит в полной мере задействовать имеющийся потенциал экономического партнёрства двух стран.

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