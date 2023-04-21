Недопустимая акция

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл совещание по актуальным вопросам системы образования в республике.

Обсуждены основные направления реформирования образовательной системы, в том числе школьного образования. Глава Кабмина жёстко раскритиковал события, произошедшие в столичной гимназии-интернате №1, вызвавшие общественный резонанс, и заявил о недопустимости вовлечения и использования школьников в конфликтных ситуациях.

В совещании участвовали зампред Кабмина Эдиль Байсалов, министр образования и науки Каныбек Иманалиев, мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров и сотрудники администрации Президента. По итогам совещания Акылбек Жапаров дал ряд поручений.

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