Недопустимая акция

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл совещание по актуальным вопросам системы образования в республике.
Обсуждены основные направления реформирования образовательной системы, в том числе школьного образования. Глава Кабмина жёстко раскритиковал события, произошедшие в столичной гимназии-интернате №1, вызвавшие общественный резонанс, и заявил о недопустимости вовлечения и использования школьников в конфликтных ситуациях.
В совещании участвовали зампред Кабмина Эдиль Байсалов, министр образования и науки Каныбек Иманалиев, мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров и сотрудники администрации Президента. По итогам совещания Акылбек Жапаров дал ряд поручений.
Дата публикации: 15:56, 21-04-2023
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