«Восьмёрке» нужно взаимодействовать

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев провёл совещание с председателями профильных комитетов парламента.

На встрече также присутствовал постоянный представитель Президента и Кабинета министров в ЖК Алмасбек Абытов.

Спикер отметил, что комитетам отведена большая роль в подготовке и принятии законов.

«Для того чтобы повысить имидж парламента, мы должны в первую очередь улучшить работу комитетов, поскольку все вопросы сначала обсуждаются в профильных комитетах и только затем выносятся на заседание Жогорку Кенеша. В этой связи каждый законо-проект должен тщательно изучаться в комитетах, и только после того, как будет проведён анализ его воздействия на общество, выноситься на всеобщее рассмотрение», — сказал он.

Кроме того, он призвал профильные комитеты тесно взаимодействовать с Кабинетом министров, добавив, что только тогда будет возможна последовательная работа как парламента, так и исполнительной власти.

Председатели комитетов представили подробную информацию по рассматриваемым на заседании вопросам и предстоящим планам.

Так, председатель комитета по конституционным законам, государственному устройству, судебной системе и регламенту Чолпон Султанбекова сообщила, что в ближайшее время будет заслушан отчёт омбудсмена.

Председатель комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Улан Примов коснулся вопросов ратификации ряда международных соглашений.

Подытоживая собрание, Нурланбек Шакиев сообщил, что подобные встречи будут традиционно проходить каждую неделю.

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