Век, прожитый достойно

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов навестил ветерана Великой Отечественной войны, поэта и писателя Асека Урманбетова.
В преддверии Дня Победы он зачитал аксакалу тёплые слова поздравления от имени Президента Садыра Жапарова с уникальным юбилеем — 100-летием со дня рождения. Глава государства поблагодарил Асека Урманбетова за жизненную доблесть, стойкость и несгибаемую волю к победе, пожелал ему крепкого здоровья.
В ходе беседы Суйунбек Касмамбетов отметил, что ветераны ВОВ — пример мужества, силы духа и самоотверженности, а также любви к Родине. В свою очередь Асек Урманбетов поблагодарил за поздравления и тёплые пожелания, подчеркнув, что тронут вниманием со стороны главы государства.
Ветеран дал свои напутствия, также пожелав успехов и достижений во благо развития Кыргызстана.
Дата публикации: 15:52, 21-04-2023
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