Век, прожитый достойно

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов навестил ветерана Великой Отечественной войны, поэта и писателя Асека Урманбетова.

В преддверии Дня Победы он зачитал аксакалу тёплые слова поздравления от имени Президента Садыра Жапарова с уникальным юбилеем — 100-летием со дня рождения. Глава государства поблагодарил Асека Урманбетова за жизненную доблесть, стойкость и несгибаемую волю к победе, пожелал ему крепкого здоровья.

В ходе беседы Суйунбек Касмамбетов отметил, что ветераны ВОВ — пример мужества, силы духа и самоотверженности, а также любви к Родине. В свою очередь Асек Урманбетов поблагодарил за поздравления и тёплые пожелания, подчеркнув, что тронут вниманием со стороны главы государства.

Ветеран дал свои напутствия, также пожелав успехов и достижений во благо развития Кыргызстана.

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