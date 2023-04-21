Никто не забыт…

Во время Великой Отечественной войны кыргызстанцы, как и другие союзники, внесли немаловажный вклад в приближение Победы.

В связи с этим у столичного Совета ветеранов войны, вооружённых сил, правоохранительных органов и тружеников тыла, которым руководит Мелис Бейшеев, а также председателя комиссии бишкекского совета «Увековечивание памяти павших воинов-кыргызстанцев» Калбубу Менсеитовой возникла идея проведения митингов-реквиемов в честь 100-летия со дня рождения участников Великой Отечественной войны в рамках проекта «Бери пример с героя», который проходит по всей республике.

В Бишкеке установлено более 40 памятников, мемориалов, монументов, стел, обелисков и бюстов, посвящённых героям ВОВ. И первостепенная задача — рассказать молодому поколению о них. О тех скромных бойцах, которые пожертвовали своей жизнью и тем самым внесли колоссальный вклад в победу Советского Союза.

В честь героя односельчанина

В честь Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева в музее истории «Чон-Арык» состоялся митинг-реквием с участием членов совета ветеранов, представителей Министерства обороны, учащихся школы №58, а также военных российской авиабазы в Канте.

Исмаилбек Таранчиев получил звание Героя Советского Союза через 45 лет после совершённого им подвига 18 марта 1944 года. В состав экипажа штурмовика Ил-2 входили Исмаилбек Таранчиев из Беш-Кунгея и стрелок — уроженец Смоленской области Алексей Ткачёв. При выполнении боевого задания на высоте 100 метров их самолёт был подбит, но лётчики продолжили бой. Поняв, что до аэродрома самолёт не дотянет, Таранчиев принял решение направить горящий штурмовик в гущу вражеских танков, предложив Алексею Ткачёву спастись и прыгнуть с парашютом, но тот решил остаться в горящем самолёте вместе с командиром. В результате было уничтожено несколько единиц боевой техники и вражеских солдат.

Суракан Мамбеталиева, племянница Исмаилбека Таранчиева, всю жизнь собирает информацию о своём родственнике по всем архивам Кыргызстана, России и Эстонии (именно там был совершён подвиг). Благодаря ей в трёх странах открыты мемориальные доски двум героям — Исмаилбеку Таранчиеву и его боевому товарищу Алексею Ткачёву. Молодые люди не успели обзавестись семьями, так как погибли совсем юными. Но Суракан Мамбеталиева показала письмо, отправленное родственникам Таранчиева в далёком 1989 году жительница Эстонии по имени Анжелика, с которой в те далёкие годы встречался Таранчиев во время службы. В нём она вспоминает не только подвиг героя, но и его самого как свою первую любовь.

После посещения исторического музея муниципально-территориального управления «Чон-Арык» гости и организаторы памятного мероприятия отправились в село Беш-Кунгей, где родился отважный соотечественник.

Митинг-реквием состоялся во дворе средней общеобразовательной школы, которая носит имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева. Минута молчания. Ружейный салют, военные мелодии, возложение венка и цветов. Затем выступили военнослужащие Министерства обороны нашей страны и коллеги из Российской Федерации, лётчики Кантской авиабазы, представители столичного совета ветеранов войны, а также родственники погибшего героя. Преподаватели и учащиеся школы организовали небольшой концерт, хореографические и игровые сценки.

За традиционным чаепитием родственники героя (внучатые племянники Исмаилбека Таранчиева) искренне поблагодарили организаторов и гостей за активное участие в столь важном для их семьи и села мероприятии.

Памяти сына Михаила Фрунзе

В Бишкекском авиационном институте имени И. Ибраимова состоялся митинг-реквием в честь 100-летия со дня рождения Тимура Михайловича Фрунзе. Сын легендарного большевика-ленинца Михаила Фрунзе (по сути, первого министра обороны молодой республики), закончив лётное училище, был направлен на службу в 161-й истребительный полк, где совершил девять успешных вылетов. За три встречи с воздушным противником в двух боях лично сбил два вражеских самолёта, а вскоре со своим ведомым Иваном Шутовым поразили ещё одного «мессера». В последней встрече с противником, превышающим в разы количество самолётов, отважные лётчики уверенно приняли бой. Но, увы, силы были явно не в их пользу. Это случилось 19 января 1942 года. С воинскими почестями они были похоронены на Ямском кладбище в посёлке Крестцы Воронежской области. Позже тело Героя Советского Союза Тимура Михайловича Фрунзе было перезахоронено на московском Новодевичьем кладбище.

В памятном реквиеме приняли

участие представители Министерства обороны Кыргызстана, Российской Федерации, Россотрудничества, посольства России, мэрии и совета ветеранов войны, именитые авиаторы нашей страны, а также преподаватели и студенты столичных учебных заведений.

За традиционным чаепитием ветераны вооружённых сил, правоохранительных органов и труда искренне поблагодарили организаторов юбилейного реквиема в честь лётчика-героя, подчеркнув, что подобные памятные мероприятия имеют важнейшее значение для воспитания молодого поколения в духе патриотизма, интернационализма.

Дарья НЕСТЕРОВА,

Сергей СЯЧИН.

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