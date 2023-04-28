О формате партнёрства

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл переговоры

с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком

в формате видеоконференции.

Стороны обсудили ключевые вопросы кыргызско-российского сотрудничества, обозначили краткосрочные и долгосрочные перспективы дальнейшего взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах с акцентом на взаимодействие сторон в рамках интеграционных объединений. Детально обсуждена и реализация договорённостей, достигнутых в рамках прошедшего в марте текущего года в Бишкеке 24-го заседания межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Шла речь об организации и содержательном наполнении предстоящего официального визита Президента Кыргызстана в Россию 8 мая текущего года.

По итогам переговоров сопредседатели договорились о дальнейшей интенсификации всего комплекса двусторонних отношений, с особым упором на реализацию договорённостей, достигнутых на встречах на высшем уровне.

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