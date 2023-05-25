Кыргызстан — Россия: дружим парламентами

Официальный визит торага Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева в Российскую Федерацию начался с возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, расположенной у Кремлёвской стены в Александровском саду.



Торага совместно с членами делегации почтил память жертв Великой Отечественной войны.

Далее Нурланбек Шакиев встретился с председателем Государственной думы Федерального Собрания России Вячеславом Володиным.

Обсуждались вопросы наращивания политико-экономических, культурно-гуманитарных отношений между двумя странами, в том числе расширения межпарламентских связей. Торага поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина за приглашение посетить с официальным визитом Россию и отметил важность таких встреч в налаживании взаимодействия.

«Хочу отметить позитивную динамику кыргызско-российских отношений, развивающихся на принципах союзничества и стратегического партнёрства. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении и углублении нашего сотрудничества по всем направлениям», — сказал Н. Шакиев, добавив, что кыргызская сторона уже начала активную проработку предстоящего официального визита Президента Садыра Жапарова в Россию в начале мая текущего года. Вместе с тем торага поднял вопрос о развитии двустороннего сотрудничества по линии парламентов на уровне профильных комитетов и межпарламентских комиссий. Говоря об экономических отношениях, он отметил, что по итогам прошлого года внешнеторговый оборот наших стран достиг $3,2 млрд.

«При этом хотел бы подчеркнуть, что с учётом наших возможностей и намерений имеется огромный потенциал по доведению его и инвестиционного сотрудничества до более высоких показателей», — сказал спикер и предложил увеличить количество прямых авиарейсов, снять ограничения на поставки молочной продукции, произведённой в Кыргызстане, снизить пограничные барьеры, а также поделился своими идеями по упрощению миграционной политики для кыргызстанцев. Он также попросил оказать содействие в экстрадиции осуждённых кыргызстанцев, отбывающих наказание в российских тюрьмах.

В свою очередь председатель Государственной думы Вячеслав Володин обозначил, что двусторонние отношения с каждым годом расширяются, приведя пример, что 36% иностранных инвестиций в Кыргызстане приходятся на российских инвесторов. Он отметил, что наши граждане, работающие на территории России, вносят большой вклад не только в развитие своей страны, но и в экономику России, а также поддержал предложение об увеличении прямых авиарейсов.

«Парламентское сотрудничество играет большую роль в развитии межгосударственных отношений. Поэтому мы должны активизировать работу Межпарламентской комиссии и попытаться

совместно решить поднятые на встрече вопросы», — сказал Вячеслав Володин.

Во встрече участвовали депутаты Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова, Эльдар Сулайманов,

Аида Исатбек кызы, Замирбек Мамасадыков, Эмилбек Джусупов, Фархат Исмаилов, Азамат Исираилов, Жалолидин Нурбаев и Карим Ханджеза.

Следующая встреча состоялась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по аспектам активизации межпарламентских связей.

Торага Нурланбек Шакиев отметил, что развитие отношений между двумя странами, основанных на многолетних узах дружбы и взаимодоверии, — это приоритет для Кыргызстана, а также выразил уверенность в том, что эта встреча придаст дополнительный импульс для укрепления партнёрства. Отметил он и высокий уровень межпарламентских связей.

«Парламентская дипломатия играет важную роль в решении двусторонних отношений и других актуальных вопросов. Поэтому мы заинтересованы в наращивании достигнутой динамики взаимодействия», — сказал торага, добавив, что кыргызская сторона уже начала активную проработку предстоящей осенней сессии МПА СНГ, которая состоится в Кыргызстане. На встрече обсуждены и торгово-экономические отношения. Торага кратко остановился на инвестиционных возможностях Кыргызстана.

В свою очередь Валентина Матвиенко отметила позитивную динамику кыргызско-российских отношений, а также коснулась основных вопросов межпарламентского диалога. Она считает, что следует активизировать партнёрство на площадке МПА СНГ, а также на уровне Межпарламентской комиссии и профильных комитетов парламентов двух стран, добавив, что Жогорку Кенеш всегда предлагал важные инициативы, в качестве примера приведя проект «Дети Содружества», который успешно реализуется уже много лет.

Председатель Совета Федерации, затрагивая вопросы, касающиеся правового положения трудовых мигрантов Кыргызстана, отметила, что они вносят большой вклад в экономику обеих стран.

На встрече высказаны идеи по расширению культурно-гуманитарного сотрудничества, а также стало известно, что в скором времени откроют памятник, посвящённый памяти кыргызских воинов, принимавших участие в Ржевской битве в годы Великой Отечественной войны.

В завершение переговоров делегацию Жогорку Кенеша ознакомили с деятельностью Совета Федерации Федерального Собрания РФ, показали залы заседаний.

Автор: