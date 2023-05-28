Пожелания землякам

В Москве состоялась встреча делегации Жогорку Кенеша во главе с торага Нурланбеком Шакиевым с кыргызстанцами, пребывающими в России.

Обсуждены вопросы, связанные с правовым положением граждан Кыргызстана, а также подняты основные проблемы в сфере миграции. Нурланбек Шакиев остановился на целях и задачах своего официального визита.

«Состоялись ряд встреч на высоком уровне и переговоры по наращиванию политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами. Обсуждались вопросы разрешения ситуаций, препятствующих торгово-экономическим отношениям, улучшения правового положения кыргызстанцев, работающих в России, и предоставления соответствующих льгот», — сказал он. Также в формате «вопросов-ответов» обсуждались вопросы регистрации, выдачи свидетельств о рождении, прохождения обязательного медицинского страхования, экстрадиции заключённых, перевозки тел умерших в Кыргызстан, возможности выделения специальных мест для погребения погибших в России. Отвечая на все вопросы, Нурланбек Шакиев отметил, что знаком с каждой из названных проблем и поднимал их на встречах с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Мы не только близкая страна с глубокими историческими связями, но и страна-партнёр. Поэтому у нас не должно существовать искусственных ограничений, различных препятствий», — сказал торага и обозначил большой вклад трудовых мигрантов в экономику Кыргызстана.

«За последние годы в нашей стране проведены важные реформы, приняты меры, направленные на социально-экономическое развитие. Повышены зарплаты, реализуются крупные проекты в области улучшения жизни населения. В перспективе создание многих рабочих мест, и недалёк тот день, когда наши трудовые мигранты вернутся на родину», — сказал он и привёл в пример успехи проживающей в Корее соотечественницы Айсулуу Аширалиевой, избранной депутатом местного совета города Сеула.

«Пусть и в России появится как можно больше юношей и девушек, которые благодаря своему упорному труду и успехам в работе смогли заслужить доверие и добиться больших высот», — пожелал Н. Шакиев.

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