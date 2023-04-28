Мир творчества сердцами ворожит…

Необъятный мир творчества открылся посетителям персональной выставки отечественной художницы Халиды Шимовой, открывшейся в столичной «Галерее М». Автор представила на суд почитателей изоискусства и своих коллег экспозицию из 60 новых широкоформатных картин, выполненных ею в различных живописных техниках (маслом и на шёлке — тушь, акрил и акварель).

Халида — выпускница Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина, лауреат премии Международного фонда ТЮРКСОЙ, член Союза художников Кыргызстана.

Отметим сразу, что изобразительные средства живописной манеры автора своеобразны и оригинальны, что позволяет отличать её работы от полотен других мастеров национальной живописной школы. Они неповторимые и яркие и сразу привлекают зрительское внимание. В выставочной экспозиции немало совсем свежих произведений, раскрывающих огромный и впечатляющий мир, запечатлённый Х. Шимовой («Тыквы», «Острова», «Песня», «Джаз», «Предчувствие», «Под яблоней», «Бабушка и дедушка», «Миражи»). Стоит внимательно вглядеться в полотно «Керамика», и можно прочитать целую историю о том, как рождаются изделия, украшения и что за люди — мастера, которые их создают.

Можно остановиться у картины и тихо наблюдать, как автор постепенно раскрывает перед нашим взором сюжетную линию непростой работы мастеров керамики. И мы убеждаемся, что на самом деле на полотне не просто трудяги-керамисты, делающие посуду, игрушки, украшения и прочую керамическую атрибутику.

Автор, построив пространство картины в виде круга и показывая своих героев в разных творческих ипостасях, являет нам истинных умельцев-мастеров. Мы убеждаемся, что на самом деле на картине не просто ремесленники, а творцы. Полотно зримо передаёт атмосферу их нелёгкого, но упоительного духовного творчества. Они предстают перед зрителем как некий собирательный образ истовых подвижников, людей искусства, всецело посвятивших свою жизнь служению музам.

Картины Х. Шимовой убеждают зрителя, что автор находится в постоянном художественном поиске и пробует себя в различных жанрах, направлениях, стилях и техниках. Богатейший мир фантазий она переносит на свои полотна, то воплощая сказочный ирреальный мир, то вдохновляясь миром музыки, чарующими движениями танца или рисуя любопытные бытовые сценки. Её творческая манера и неуспокоенность проявляются не только в художественном языке, но и в выбранных автором темах, сюжетах, композициях. Не ограничивая себя популярными у живописцев пейзажами, она, как художник, так же талантливо работает в других направлениях, особенно активно в бытовой и жанровой картине («Бричка-1» и «Бричка-2», «Жеребята», «Дамы», «Зимний день», «Петушок», «На заборе», «Кони»). Словом, ближайший окружающий художницу мир она бережно переносит на свои полотна.

Её главные и постоянные герои — дети, старики и простые труженики, музыканты и сельские жители. Вот один из них (картина «Моё богатство») весело несёт на себе своих четверых детей. Он словно летит над землёй от счастья, а дети радостно взирают с его сильных отцовских плеч вокруг на всё, что дарит им природа-матушка, и наслаждаются тем, что живут и здравствуют в красоте на чудесной земле с любимыми родителями. В своих жанровых произведениях Х. Шимова стремится передать индивидуальную неповторимость людей и их окружения. Отсюда у неё рождается пристальное внимание к маленькой детали или крохотному явлению бытия, что и придаёт сильную эмоциональную выразительность.

Образование архитектора, полученное ею в юности, накладывает особый отпечаток на манеру выстраивать пространство картины в её широкоформатных работах. Завышенная линия горизонта, а то и вовсе её отсутствие, придаёт панорамность и некую повествовательность авторским полотнам, подробнее раскрывая сюжетную линию произведения. Такая манера художницы ярко выражена в масштабной картине «Мы где» — всё, изображенное автором (считай содержание картины), как бы движется вокруг приметной фигурки девушки со старинной скрипкой. Поиски и проба нового приводят Х. Шимову к новой живописной манере.

Она талантливо синтезирует техники, характерные для шёлка и холста, пишет полупрозрачной кистью и плотно кладёт акрил мастихином на грунтованный шёлк. Это позволяет живописцу создать особое настроение и вдохнуть новый смысл в привычный мир окружающих автора вещей. Белизна свежего снега, нежная дымка над веткой цветущей сливы, влажные капли дождя на только что сорванных грушах и яблоках. Это можно чувствовать, только обладая особой концентрацией душевного состояния и мастерством. От кисти живописца требуется чёткий тонкий мазок, и у Халиды Шимовой она сравнима с перышком.

Одним её волшебным взмахом автор взметает в воздух волосы вдохновенной скрипачки или приземляет птицу на покрытую ледяной коркой гладь пруда. Её вдохновение рождается от созерцания волнующих обозримых ландшафтов и уголков природы родных мест и древних памятников, от музыки и грациозных движений танцовщиц — от любой красоты и гармонии жизни, к которой художник должна стремиться весь свой жизненный путь. В этом и заключается творческая тайна, позволяющая поразительному художнику Халиде Шимовой создавать свои особенные и вдохновенные картины, на которые люди смотрят глазами, а видят сердцем. А потому и живут в душе художницы в гармонии и согласии не схожие на первый взгляд творческие грани двух миров — реального и сказочного.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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