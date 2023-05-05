«Бессмертный полк» пройдёт по стране

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл очередное заседание Кабмина.



После обсуждения Кабмин решил оказать единовременную помощь в виде 10 литров растительного масла 120 тысячам малообеспеченных семей.

Также утверждена новая символика Государственной таможенной службы. Это решение принято из-за сходства нынешней с флагом Организации Североатлантического договора (НАТО).

Кроме того, заслушан доклад министра обороны по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая запланирован ряд мероприятий, в том числе митинг-реквием с участием главы Кабмина и традиционная акция «Бессмертный полк».

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