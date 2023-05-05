Фронт в тылу Родины

В суровые годы Великой Отечественной Киргизия оставалась глубокой тыловой республикой. Однако война резко изменила привычный уклад местных жителей. Перестройка хозяйственной жизни с мирной на военную, расширение производственных мощностей, быстрый ввод в строй эвакуированных предприятий стали важнейшими задачами военного времени. Ставки были слишком высоки.

Киргизскую землю в годы войны не рвали взрывы снарядов, а грохот канонады не тревожил слух мирных жителей. Но нападение фашистских захватчиков здесь восприняли так, будто сами оказались в непосредственной близости от передовой. Мобилизация на фронт началась с первых дней. В 41-м население республики составляло всего 1,5 миллиона человек. За годы войны на фронт ушло больше четверти. При этом свыше 30 тысяч граждан направили на предприятия военной промышленности за пределы республики: на Урал, в Кузбасс, Куйбышев, Караганду… Те, кто остались, обеспечивали солдат едой, одеждой и боеприпасами. Женщины, подростки и старики самоотверженно трудились, потому что знали: там их сыновья, отцы, деды. И понимали, что здесь, в тылу, они вместе с красноармейцами куют одну общую победу.

Находившаяся вдали от боевых действий Киргизия стала базой для эвакуации жителей охваченных войной территорий. В 1941-1945 гг. в республику переселилось более 300 тысяч человек, 16 тысяч из них вывезены из блокадного Ленинграда. Среди эвакуированных — около 3 500 юных ленинградцев.

Всё для Победы

В целом за годы войны Советский Кыргызстан поставил 7 млн тонн угля, 1,3 млн пар кожаной обуви, 8,6 млн швейных и трикотажных изделий, 1 239,3 тыс. метров шёлковых и шерстяных тканей, 94,4 млн банок мясных консервов, 177 тыс. тонн сахара, 839 тыс. тонн хлеба, 57 тыс. тонн картофеля, 57,8 тыс. тонн овощей, 128,6 тыс. тонн мяса и много другой промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Свинец Ак-Тюза, ртуть и сурьма Хайдаркана и Кадамджая, хлопок, шерсть и парашютный шёлк, хлеб и мясопродукты — всё, чем располагала в те годы республика, поставили на службу Победе. Комплектование дивизий личным составом, конским поголовьем, обслуживание, снабжение продовольствием организованы за счёт внутренних ресурсов республики.

Промышленная революция

До начала фашистской интервенции в Киргизии не было ни одного предприятия тяжёлой промышленности. С началом войны с временно оккупированных территорий западных и центральных районов страны пришлось эвакуировать более 2 500 предприятий. Из 308 заводов и фабрик, переброшенных в Среднюю Азию, в Киргизскую ССР вывезли 66. Вместе со станками и оборудованием прибыли около 160 тысяч специалистов из Беларуси, России и Украины. Ими открыты месторождения ртути, урана, свинца, сурьмы…

На базе эвакуированных предприятий построены новые, начавшие за короткий срок выпускать необходимую для фронта продукцию. Они стали важнейшим фактором усиления всемерной помощи армии. Благодаря усилиям партийных организаций, коммунистов и всех трудящихся республики большинство эвакуированных заводов и фабрик в конце 1941-го, а часть — в первой половине 1942 года, вступили в строй и заработали на полную мощность.

Промышленный фундамент республики создавался именно в годы войны. Преобладали овчинно-шубные, трикотажные, суконные изделия, шинели, гимнастёрки. Производство серой суконной шинели освоено буквально за пару дней. Темпы перехода от производства мирной продукции к военной были просто невообразимыми. За три года местные швеи сшили миллионы пар кожаной обуви и трикотажных изделий.

Собирались немыслимые урожаи хлопка и коконов шелкопряда. В короткие сроки Киргизия вышла на первое место среди остальных союзных республик по выплавке сурьмы. Под руководством местных партийных организаций каждое предприятие республики пересмотрело свои графики производства и номенклатуру изделий, организовало новые линии, мобилизовало внутренние резервы, часть фабрик и заводов сразу же прекратили выпуск гражданской и переключились на изготовление оборонной продукции по специальному плану.

Производство кипело без остановки на фабриках «Красный швейник», Осоавиахим, на Ошском шёлкокомбинате. В две-три смены работали завод «Красный металлист», Новотроицкий, Кантский, Беловодский сахарные заводы, кенафная фабрика и другие. Сельмашзавод им. Фрунзе выпускал мины, гранаты, снаряды. В 43-м на Иссык-Куле построили торпедную испытательную станцию.

Всего же в условиях военного времени введено в строй свыше 70 промышленных предприятий.

Значительное развитие получили машиностроение, цветная металлургия, угольная промышленность, энергетика, некоторые отрасли лёгкой и пищевой промышленности. Объём промышленной продукции в 1945 году, в сравнении с 1940-м, возрос на 22 процента, продукции машиностроения и металлообработки — в 3,5 раза, производство электроэнергии — в 1,5 раза. Удельный вес промышленности в народном хозяйстве республики в целом возрос с 50,2 до 67,5 процента.

Сельскохозяйственные подвиги

Уже в первый год войны колхозам и совхозам Кыргызстана удалось сдать больше зерна, хлопка, мяса и шерсти, чем в довоенном 1940-м. Всего за период 1941-1945 гг. крестьяне заготовили более 300 тысяч тонн хлеба и свыше 22 тысяч тонн картофеля. В фонд обороны сдано около 74 тысяч тонн зерна и 8 тысяч тонн мяса. Кроме того, Красная армия получила от республики десятки грузовых автомашин, сотни повозок с упряжью, тысячи лошадей, тонны продовольствия, фуража, а также денежные средства.

Чтобы помогать фронту с продуктами, в горной стране, где население в основном занималось животноводством, начали активно осваивать пахотные земли. Так построили Большой Чуйский канал. Его прокопали без массового применения техники, кирками и лопатами, за два с половиной года. И благодаря ему в Кыргызстане появились дополнительные 10 тысяч гектаров поливных земель, а это — 74 тысячи тонн зерна. Женщины не только копали каналы, но и учились водить тракторы. Краткосрочные спецкурсы за время войны прошли почти три тысячи трактористок.

Преодолевая огромные трудности, связанные с нехваткой людей и техники, местная партийная организация стремилась поддерживать необходимый уровень сельскохозяйственного производства в республике, дабы бесперебойно обеспечивать армию и население продуктами питания, а промышленность — сырьём. Колхозы и совхозы расширили посевные площади. Всего за годы войны труженики сельского хозяйства республики дали государству значительно больше продуктов, чем за пять предвоенных лет.

И свет, и тепло

В связи с возросшей потребностью эвакуированных предприятий в электроэнергии возобновилось строительство Лебединовской ГЭС и принято решение о возведении Аламединской ГЭС-1, которое началось в 1943 году и завершилось в 1945-м. В это же время закончены работы на первой очереди Большого Чуйского канала. Все эти объекты строились методом народной стройки. А годом ранее вступил в строй Хайдарканский ртутный комбинат. Возросшая потребность в угле вызвала резкое увеличение темпов роста шахтостроительных работ.

Подарки на фронт

В блокадный Ленинград отправлено почти 200 вагонов с продовольствием: зерном, мясом и сахаром. Посылки отправлялись не только по заданию руководства страны, но и собирались отдельно по инициативе крестьян. Это были так называемые подарки для фронта, на которых не значились ни отправитель, ни получатель. Киргизстанцы активно посылали солдатам полушубки, валенки, ушанки, перчатки, шерстяные носки, телогрейки. Всего за годы войны республика направила советским бойцам 196 вагонов с подарками, 52 из них получили защитники Ленинграда. Каждый труженик считал своим долгом внести свой вклад в общую победу. Это стремление носило массовый характер. Они отдавали фронту всё, что имели: коров, лошадей, коз, овец, фрукты и овощи… Всех объединяла одна цель — спасение Отечества!

На нужды Красной Армии жертвовались и деньги в Фонд обороны. Трудящиеся Киргизской ССР добровольно перечисляли собственные средства для нужд армии. За счёт пожертвований построено несколько десятков танков и самолётов, созданы детские дома для детей погибших воинов и фронтовиков. Всего собрано более 189 миллионов рублей наличными, 964 миллиона облигациями и 56 кг серебра.

Чужой беды не бывает

Свыше десятка детских домов республики приютили ребятишек со всего Союза, тех, у кого война отняла родителей. Но принять всех сирот детские дома всё равно не могли. И тут приходили на помощь местные жители. Испуганные и измождённые ребятишки нуждались не только в пище, но ещё и в родительском тепле и заботе. Поэтому киргизские семьи брали к себе огромное количество детей из братских республик.

Несколько лет назад Общество блокадников Ленинграда, члены которого так и остались после войны в Кыргызстане, установило в Бишкеке монумент мужеству ленинградцев и благодарности кыргызстанцам.

В те тревожные годы в Киргизию эвакуировали небольшой музыкальный театр. Здесь он вырос в Национальный театр оперы и балета. Его артисты выступали не только у себя на родине: в годы войны сформировано семь концертных фронтовых бригад. Они дали около двух с половиной тысяч концертов. В госпиталях играли симфонический оркестр СССР и оркестр народных инструментов Киргизии. Театр военных действий для певцов и музыкантов на время войны стал новым местом работы.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

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