Войну он встретил первым

В преддверии победы в Великой Отечественной войне знакомим читателя с героями-кыргызстанцами. Один из них — легендарный пограничник Джаманкул ДЖЕНЧУРАЕВ, которого война застала с самых её первых минут на рубежах нашей Родины.

Ворота ада

Всё изменилось в одночасье, 22 июня 1941 года, когда перед рассветом весь личный состав комендатуры станции Негорелое, нёсший пограничную службу восточнее Бреста, подняли по тревоге. Стаи тяжёлых немецких бомбардировщиков нескончаемым потоком проплывали над головами. Они шли на восток — бомбить Минск, Смоленск… Командование комендатуры приняло решение без промедления отправить членов семей комсостава в тыл. Домочадцев усадили прямо на солому в кузове грузовой машины. Женщины плакали, глядя на провожавших мужей, а дети вторили матерям. Дорога предстояла дальняя, но прощанье с родными оказалось коротким — очередной налёт авиации и бомбёжка ускорили отъезд. Грузовик уносил гражданских всё дальше и дальше, а военные остались, чтобы остановить врага…

Бойцы дали достойный отпор наступавшим фашистам, но уж больно неравными были силы. Многие пограничники погибли, здание комендатуры, дома комсостава, казармы уничтожили. Капитан Дженчураев, бывший в ту пору комендантом пограничного участка, отдал команду на выход из окружения. Прорываться пограничникам до соединения с частями РККА пришлось сквозь плотное вражеское кольцо. Боевой рейд по тылам врага был долгим и драматичным. Отступали с боями до самой Москвы. Так начиналась война.

А в декабре 41-го батальон пограничников 16-го погранполка занял оборону под Москвой на волоколамском направлении — дальше отступать некуда. В результате боевых действий пограничники освободили несколько сёл. Как сообщалось в сводках военных лет, особенно удачной оказалась операция, проведённая под командованием капитана Джаманкула Дженчураева, по освобождению деревни Юшково, где размещался полк противника. Горстка пограничников, разработав дерзкий план, выбила фашистов из деревни и захватила большой арсенал оружия и техники.

Подвиг капитана

1 декабря 1941 года во время второго генерального наступления на Москву гитлеровцы прорвали советскую оборону севернее Наро-Фоминска. Выход противника к деревням Юшково, Петровское, Бурцево создавал непосредственную угрозу войскам 5-й армии, тыл которой охранял 16-й пограничный полк. Более того, противник получал возможность контроля над стратегической магистралью — Минским шоссе. Создалась угроза тылам и самой столице Москве.

Для прикрытия тыла 5-й армии 16-й полк пограничного отряда НКВД совершил марш-бросок с Калининского фронта на нарофоминское направление. Штурмовую группу из 55 бойцов возглавил заместитель командира батальона капитан Дженчураев. В 17 часов 2 декабря отряд выступил в указанный район.

Из данных разведгруппы стало известно, что немцы силами батальона пехоты под прикрытием танков, заняв Юшково, планируют организовать оборону. Так и произошло. Утром 2 декабря немецкие соединения, совершив скрытый ночной бросок, заняли село Юшково, в шести километрах от станции Апрелевка, создав угрозу выхода к шоссе Москва — Минск у посёлка Голицыно. До Москвы оставалось 45 километров. 33-я армия генерала Ефремова только начала получать пополнение, и сил противостоять общему наступлению немецкого 20-го армейского корпуса на широком участке фронта от Наро-Фоминска до Юшкова не имела.

Командующий 5-й армией генерал-лейтенант Л.А. Говоров поставил задачу командиру 16-го пограничного полка ликвидировать прорвавшуюся группу противника и не допустить её выхода к стратегической магистрали. На роту пограничника Дженчураева возлагалась защита рубежей на Минском шоссе, к западу от станции Голицыно. Это направление было таким же важным, как и волоколамское. Для выполнения этой задачи создан отряд в составе стрелковой роты, пулемётного взвода пограничников и шести танков танковой бригады. На пути гитлеровцев численностью более 3 000 человек встала горстка наших бойцов. Чтобы расправиться с ротой пограничников и несколькими танкистами, фашистам хватило бы и получаса.

Командир группы капитан Джаманкул Дженчураев, произведя тщательную разведку и получив сведения о противнике, решил ночным налётом выбить немцев из деревни Юшково. Однако дело это было крайне трудным. Стало ясно, что тут требуются не только отвага и стойкость, но и смекалка.

Тогда, учитывая ощутимое численное превосходство неприятеля, Дженчураев решил пойти на хитрость. Наши танки с зажжёнными фарами выходили на открытые позиции, делали по несколько залпов по вражеским позициям и снова уходили в лес, создавая видимость наличия больших сил. Так они беспокоили противника до пяти утра, заставляя фашистов мёрзнуть в окопах. Внезапное прекращение огня гитлеровцы расценили как желание русских отдохнуть. Немцы, покинув рубежи, вернулись в тёплые избы. Однако капитан Дженчураев принял решение повторно атаковать врага через час, не дав ему возможности использовать бронетанковую технику, которая в сильные морозы требует дополнительного времени на запуск и прогревание моторов.

И вот в кромешной темноте в шесть утра 3 декабря пограничники, разбившись на три взвода, подползли вплотную к деревне Юшково и внезапно атаковали противника. В результате ожесточённого полуторачасового боя немецкий гарнизон был разгромлен. Гитлеровцы потеряли около 200 человек убитыми и более 250 ранеными, среди которых не только солдаты, но и офицеры. Кроме того, подбито восемь танков, восемь миномётов, семь противотанковых пушек, 10 автомашин, 12 мотоциклов. В качестве трофеев пограничникам достались бронетехника, орудия и большое количество военного снаряжения. Потери нашего отряда составили 22 человека убитыми и ранеными и четыре танка. Ещё один танк застрял в яме.

У врага сил для наступления на Голицыно и Апрелевку уже не было. Днём 3 декабря немцы оставили Юшково, отступив к Наро-Фоминску. Казалось бы, невелика деревушка, однако с её потерей заметно ухудшилось положение противника: на целые сутки задержалось наступление. И эти выигранные 24 часа в итоге оказались бесценными. Советское командование подтянуло свежие части к угрожаемому участку на стыке двух армий. Враг, неся потери, был отброшен далеко назад.

4 декабря командующий 33-й армией генерал Ефремов доложил командующему Западным фронтом генералу Жукову: «478-й пехотный полк противника, усиленный танковым батальоном, в районе Юшково разгромлен, остатки отошли на запад».

В этот же день капитану Дженчураеву присвоили звание майора. А приказом начальника войск Западного фронта от 19 декабря 1941 года Дженчураев Джаманкул Дженчураевич за проявленные отвагу, мужество и героизм награждён орденом Красного Знамени. Как указано в наградных документах, «тов. Дженчураев умело использовал местность и правильно расставил силы, лично сам три раза водил в атаку подразделение, не только сдержав противника, превосходящего в несколько раз, но и нанеся ему большие потери — убитыми до 200 немцев».

Тем временем наши войска погнали полчища фашистских захватчиков на запад. В 1944 году их выдворили в Румынию, и Дженчураев получил назначение на советско-румынскую границу. Комендатура расположилась в селе Россыпяне на реке Прут, а затем перебазировалась в более крупное село Альбинцы. Здесь в Молдавии он с семьёй и встретил День Победы. Но для него война продолжалась ещё несколько лет, только теперь это был «невидимый фронт» — после войны воевал с бандеровцами на Украине.

А выйдя в отставку, подполковник Дженчураев стал писателем, автором более десяти книг на русском и кыргызском языках: «По следам басмачей», «Фронтовые записки пограничника», «Конец волчьей стаи», «Чалгынчылар», «Ыйык чектин сакчылары», «Следы в барханах», «Разведчики».

Джаманкул Дженчураевич Дженчураев скончался во Фрунзе 2 ноября 1990 года. В декабре 2007 года в честь столетия героя его именем названа пограничная застава «Токмок» Чуйского погранотряда Пограничной службы Кыргызской Республики. Автору этих строк довелось побывать на столь знаковом торжественном мероприятии. Дочь легендарного пограничника Розалия Джаманкуловна тогда была растрогана вниманием:

— Мы приехали в Киргизию в 1948 году, долгое время жили за пределами республики. Отец 25 лет не был дома. И вот сейчас имя нашего отца увековечили, это очень волнующий момент. Папа много работал с молодёжью, прививал ей чувство патриотизма, писал для них книги. Я очень признательна за то, что его не забыли. Зелёная фуражка навсегда останется для меня символом чести и верности своей Родине.

Биографическая справка:

Джаманкул Дженчураев родился в декабре 1907 года в Буранинской волости Пишпекского уезда. Был одним из первых кыргызов — кадровых офицеров, кто окончил военное училище в г. Ташкенте. Принимал активное участие в становлении и защите советской власти в Средней Азии с 1930-го по 1940 годы. За бдительную охрану границы и отличные показатели в боевой и политической подготовке, лучшие образцы в работе, самоотверженность и отвагу, а также в ознаменование 20-й и 21-й годовщины РККА неоднократно награждён грамотами Президиума Верховного Совета СССР, Казахской ССР, боевым именным оружием и отмечен благодарностями.

Краткий послужной список:

1927-1928 гг. — учёба в Ташкентском военном училище, кавалерийское отделение;

1928-1930 гг. — служба в 79-м кавполку г. Душанбе Таджикской ССР (принимал участие в ликвидации басмаческих банд в Ферганской долине);

1930-1931 гг. — направлен в

68-й дивизион ОГПУ г. Гурьева Западно-Казахстанской области (участвовал в Кара-Кумских и Мангышлакских операциях против банд басмачей);

1934-1940 гг. — служба на заставах в Бахтинском Краснознамённом и 49-м погранотрядах на восточной границе СССР, в Талды-Курганской области Казахской ССР;

1940-1941 гг. — служба на западной границе СССР комендантом пограничной комендатуры станции Негорелое восточнее Бреста Белорусской ССР;

1941-1945 гг. — участие в ВОВ;

1944-1946 гг. — начальник пограничной комендатуры на участке реки Прут Молдавской ССР (принимал участие в ликвидации бандеровцев);

1946-1948 гг. — служба в Хоргской пограничной комендатуре на восточной границе СССР, в Талды-Курганской области Казахской ССР;

1948-1953 гг. — служба в органах МГБ Киргизской ССР.

С 1955 года работал лектором Республиканского общества «Знание», занимался творческой деятельностью, написал целый ряд произведений на военную и военно-патриотическую темы. Имеет 15 правительственных наград. Избирался председателем Совета ветеранов Погранвойск КГБ Киргизской ССР. Возглавлял Совет ветеранов комсомола Киргизской ССР. Вёл большую воспитательную и военно-патриотическую работу среди допризывной и армейской молодёжи республики.

Данные о его подвиге в битве под Москвой хранятся в музеях Москвы, Голицыно, Гурьева, Бишкека, Госархиве КР.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

Документы из Центрального архива Министерства обороны РФ.

Автор: -