Война в стихах

Великая Отечественная война — одно из тех редких исторических событий, память о которых не стирается со временем. Всё дальше и дальше уходят от нас страшный июнь сорок первого и ликующий май сорок пятого. Всё меньше и меньше остаётся с нами победивших в той войне ветеранов. Однако подвиги бойцов Красной армии и всего советского народа будут жить в наших сердцах вечно…

ОН УВИДЕЛ ДРУГОЙ БРЕСТ

Этот мальчик не знал тишины,

Он изведал все тропы полесья.

Под гортанную речь старшины

Парень слушал тревожные вести.

Он глядел, как снаряды рвались,

Прокоптив белорусское небо.

Да, в неравной же схватке сошлись

Эти два порождения гнева.

И костры полыхают окрест,

И в безумии рвутся осколки.

Бьётся, держится раненый Брест,

Хоть осталось ему недолго.

Город, первым принявший войну,

На удары огнём отвечает.

Только что проводивший весну,

Он в июне войну встречает.

Видел мальчик во тьме катакомб,

Обезличенный крестик целуя,

Как разрывами дьявольских бомб

Лихорадило землю родную.

И ПЛАКАЛО НЕБО НАВЗРЫД

И плакало небо навзрыд,

И слёзы пролились рекою,

И сердце у неба болит,

Не ведая сна и покоя.

Хватаясь за миг тишины,

Мы все понимаем порою,

Что нет у героя войны,

И нет у войны героя.

Ловя отголоски беды,

Мы спросим про время былое

У падавшей с неба воды,

Далёкое время, лихое.

Пропитана кровью насквозь

У ног полоса прибоя.

Пророчество века сбылось

На грани последнего боя.

Лишь только слова матерей

Свербят под солдатской шинелью.

А сколько невинных детей

Для смерти становятся целью…

ЖИВЫМ И МЁРТВЫМ

В вышине, словно юркие молнии,

Облака рассекают стрижи.

Над родными полями безмолвными

Колосками рассеяна жизнь.

Задирает ветрами игривыми

И шумит золотою волной.

Где-то рядом под тучными нивами

Есть приют утомлённых войной.

Поутру с увядающей зелени,

Шелестя, облетает листва.

И косыми дождями осенними

На рассвете омыта трава.

В тишине, за лесными туманами,

Где осины от ветра дрожат,

Принакрылись густыми бурьянами

Те, кто в братских могилах лежат.

И к погосту приходят товарищи,

И опять подставляют плечо.

Вспоминают о схватке решающей,

И на сердце, как встарь, горячо.

Серый камень стоит на пригорочке —

Здесь различные судьбы сошлись.

Две короткие даты и чёрточка,

За которой — короткая жизнь…

ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ

Когда уходили мальчишки на фронт,

Все хотели вернуться живыми.

А для мамы, терявшей и сына, и сон,

В одночасье все стали родными.

Никому не известно, как долог их час,

Где настигнут их пули шальные.

Свято веря, что есть покровитель у вас,

Лишь помолятся дома родные.

Только вести с полей всё идут и идут,

Неуёмную скорбь умножая.

Разве этого женщины Родины ждут,

Каждый день сыновей провожая?

Вот пришла и к тебе эта страшная весть,

От безвестья безумно уставшей.

И не можешь отчётливо это прочесть:

Так он «павший» или «пропавший»?

Под немой разговор деревенской ночи

Ты берёшь и конверт, и листочек.

И читаешь, придвинув огарок свечи,

Но читаешь, скорей, между строчек.

Не желала бы мать, поседевшая в ночь,

Осознать, что ушёл невозвратно

Её мальчик, Отчизне желавший помочь,

Проклиная войну многократно.

И сидит за столом неутешная мать,

И простые вопросы решает:

Если люди не могут чего-то узнать,

Разве Боженька это не знает?

Только голос внутри, как умел, утешал

Неожиданной мыслью возникшей:

Если без вести сын её просто пропал,

То пока он ещё не погибший…

ОН НЕ СОЛДАТ

Он не солдат, он просто парень,

Любивший лето и весну,

Но в нём зажёг безумный пламень

Ворог, затеявший войну.

И сердце всё рвалось сильней

Навстречу, в братские могилы.

И пламя вражеских огней

Его от дома отлучило.

Когда грозил свинцовый шквал,

А сердце всё рвалось наружу,

Он вновь из лоскутов сшивал

Войной растерзанную душу.

Бродили слухи тут и там,

И верилось простому люду,

Что смерть слепая по пятам

Его преследовала всюду.

Покинутый, в кромешной мгле,

Одна нога его в могиле.

Но вот предать его земле

Молва людская поспешила.

А у солдат не ровен час —

Планета гибнет под ногами.

А небо ведь одно у нас,

А ведь одна земля под нами.

БЕЗЫМЯННЫЙ ГЕРОЙ

Немало было раненых в палате,

Кто был и симпатичней, и стройней,

Но что-то приглянулось ей в солдате,

Кто тих и скромен среди всех парней.

Не вспоминал он будни боевые,

Ни слова про войну не произнёс,

Казался боязливым и пугливым,

Но то, что он в сраженьях перенёс,

Заклятому врагу не пожелаешь:

Пробито лёгкое, и сломано ребро,

Он весь в бинтах. И чётко понимаешь:

Он просто выжил всем смертям назло.

По полю с перебитыми ногами

Он к танку полз с гранатою в руке,

Тропинку протирая сапогами

И рану потирая на щеке.

Он твёрдо знал —

в землянку не вернётся.

И сердце билось чаще и сильней:

Когда машина грозная взорвётся,

Он тоже подорвётся вместе с ней.

Но он всё полз настойчиво, упрямо,

Ручьями пот струился на глаза.

Он сразу вспомнил и отца, и маму,

Смешалась с потом мутная слеза.

От копоти и дыма задыхаясь,

По выгоревшей дожелта траве

И к ней всем телом плотно прижимаясь,

Он стуком сердца слал сигнал земле.

Вот лязг брони, привстал он на колени,

Метнул гранату твёрдою рукой

Под гусеницы… И в одно мгновенье

Солдат в траву зарылся с головой.

Раздался взрыв…

Тяжёлый грохот стали,

Волна огня, комки сырой земли.

И будто сами небеса упали,

Собой бойца от смерти сберегли…

И вот теперь он на больничной койке,

Стали чувства менее остры.

Боль тупую переносит стойко,

Видя нежную улыбку медсестры.

МЫ ВЕРНУЛИСЬ

Нам не ведом покой: то в укрытье, то в бой,

И землянку трясёт ежечасно.

Только утром в атаку ходили гурьбой,

Но вернулись — и это прекрасно!

Три часа до темна. Может, выпьем вина?

Принимается единогласно.

Нас от страха трясёт, в том не наша вина.

Мы уснули — и это прекрасно!

В закоулках траншеи, втянув свои шеи,

Ползём. Темнота неподвластна.

Вдруг звериный огонь — это залп батареи.

Повезло нам — и это прекрасно!

Снова дьявольский вой,

и волна за волной

Шквал огня накрывает ужасно.

Нам не хочется есть:

мы объелись войной,

Но мы живы — и это прекрасно!

Всюду пули свистят, всюду огненный ад,

Мы укрыться стремимся напрасно.

Слышен рокот вдали — это наши летят:

Нас прикрыли — и это прекрасно!

Наконец-то восход, сон измором берёт,

Голова тяжела и неясна.

И почти без потерь возвращается взвод.

Мы устали — и это прекрасно!

Вот родимый блиндаж,

как безликий мираж,

В нём темно, но совсем не опасно.

Расстилайте скорей стол

бесхитростный наш:

Вновь вернулись — и это прекрасно!

* * *

Гремит необузданный гром,

Стреляя незримым ядром,

Зарницей поля поджигая,

Царит исполинским костром.

В окопах запутался страх,

Засел на зелёных холмах,

Змеёю ползёт по суглинку,

На ощупь блуждает впотьмах.

И воет голодная смерть,

Бросает горящую твердь,

Вспахав непорочную землю,

Устроив войны круговерть.

Коварно сжимает кольцо

И хищником смотрит в лицо,

Безжалостно зубы вонзая

В молящих о жизни бойцов.

А люди твердят и твердят:

Война — это огненный ад.

Но в аду не бывает невинных,

На войне — это каждый солдат.

Я ТЕБЯ НЕ ЖДАЛА ДО РАССВЕТА

Я тебя не ждала до рассвета…

Знаю, ты меня верно поймёшь:

Мои письма оставь без ответа —

Ведь и ты меня тоже не ждёшь.

Я тебя не ждала до рассвета…

Ты мой образ в душе нарисуй,

А на крыльях попутного ветра

Я отправлю тебе поцелуй.

Я тебя не ждала до рассвета…

Мне соловушка песню поёт:

На окраине щедрого лета

Твоё сердце услышит её.

Я тебя не ждала до рассвета…

Трудно жить, никого не любя.

Наша песня ещё не допета,

Я её допою без тебя.

Я тебя не ждала до рассвета…

Я утра дождалась, чуть дыша.

Ясным солнышком небо согрето,

А любовью согрета душа.

Я тебя не ждала до рассвета…

Мне привиделось как-то во сне:

Может, это плохая примета,

Только ты не погиб на войне…

ЭХО ВОЙНЫ

Молча следит за костром

Ворон над древним крестом.

Дышит прохладою

Небо над заводью.

В думах — мечты о простом.

В жидком зерцале реки,

Вспомнив войну, старики

Видели юношей,

Биться надумавших,-

Годы у них коротки.

Снова гремела война.

Снова убита весна.

Слёзы колышатся,

Грудь не надышится,

Дымом тревоги полна.

А в обрамленье огней

Пляшет театр теней.

Девица-молодость

Жизнью наполнилась,

Память качая сильней.

Ты нас прости, ветеран,

Совесть беря на таран.

Знали и верили:

Пусть и с потерями,

Душу укроешь от ран.

Драма людей и времён,

Бой без чинов и имён.

Сердце сжимается,

Веки смыкаются…

Низкий вам, деды, поклон.

ПАРАД ПОБЕДЫ

Уже не слышно взрывов и стрельбы

И не тревожат огненные вихри,

И стоны раненых давно утихли,

И в хатах реже слышатся мольбы.

Он тоже приближал великий

День Победы:

Он целых пол-Европы проехал, прошагал.

На время позабыв про выпавшие беды,

Он с радостью в глазах свободою дышал.

В родимый край из стороны чужой

Он ехал, дважды Родину обретший.

Израненный, заметно постаревший,

Но с молодой, здоровою душой.

Сверяя адреса с табличками на стенах,

Держал в одной руке конверт и письмецо.

В калитку постучал: кровь побежала в венах,

Когда она неспешно вышла на крыльцо.

Узнала ли его сестричка дорогая?

Его, попутчика дождей и всех ветров?

На что она ему ответила без слов,

Всей силою своей в объятья заключая.

А где-то там, в Москве, вовсю гремел парад,

И не в людей, а ввысь орудия стреляют…

Любовь жива, пройдя фашистский ад,

И жизнью всё вокруг незримо наполняет.

И растекается по молодой крови…

Война их беспощадно разлучила,

Победа их навек соединила,

Победа веры и надежды, и любви.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

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