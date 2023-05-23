Плодотворный визит

Завершился первый государственный визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республику (КНР), состоявшийся 17-20 мая.



В Сиане Президент Садыр Жапаров провёл двусторонние переговоры с Председателем Китая Си Цзиньпином.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, ход реализации договорённостей на высшем уровне и совместных проектов в различных сферах.

Особое внимание уделили проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, подчеркнув важность ускорения его реализации.

По итогам переговоров Садыр Жапаров и Си Цзиньпин подписали Совместную декларацию Кыргызстана и Китая об установлении всеобъемлющего стратегического партнёрства в новую эпоху.

Кроме того, в рамках государственного визита подписан ряд двусторонних документов.

После переговоров на высшем уровне и церемонии подписания документов Президент Садыр Жапаров встретился с представителями крупного бизнес-сообщества Китая, предложил им принять участие в реализации приоритетных проектов в Кыргызстане.

Вечером того же дня глава государства вместе с первой леди Айгуль Жапаровой приняли участие в церемонии приветствия лидеров стран Центральной Азии с Председателем КНР Си Цзиньпином, приуроченной к государственным визитам глав стран ЦА.

Во второй день госвизита Садыр Жапаров принял участие в работе саммита «Центральная Азия — Китай», по итогам которой приняты Сианьская декларация и ряд многосторонних документов.

Далее в Пекине проведены двусторонние переговоры с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном и председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунином.

В завершающий день госвизита глава государства в городе Цзинане провинции Шаньдун ознакомился с деятельностью завода по производству автобусов Zhongtong Bus Holding Co., Ltd, где ранее для нужд Бишкек была закуплена партия из 120 автобусов с газовым двигателем. Они прошли успешное апробирование на столичных дорогах, в связи с чем принято решение о закупке за счёт бюджетных средств дополнительной партии из 1 000 автобусов указанной марки.

Здесь же на заводе состоялись торжественный выпуск и презентация первого автобуса из тысячной партии для Кыргызстана.

После Садыр Жапаров провёл встречу с секретарём Парткома провинции Шаньдун Линь У, они обменялись мнениями по актуальным вопросам межрегионального сотрудничества.

Встрача с премьером

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Пекине.

Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем.

Премьер Государственного совета КНР Ли Цян, приветствуя Президента Садыра Жапарова, отметил успешное завершение первого саммита глав государств «Центральная Азия — Китай», прошедшего в Сиане, подчеркнув, что в Сианьской декларации обозначен новый план развития отношений стран Центральной Азии и Китая, новые направления углубления сотрудничества.

Отдельно Ли Цян остановился на встрече лидеров двух стран, по итогам которой подписана Совместная декларация Кыргызстана и Китая об установлении всеобъемлющего стратегического партнёрства в новую эпоху. Тем самым двусторонние отношения выведены на новый уровень.

Он выразил уверенность, что под руководством двух лидеров будет выстраиваться эффективное кыргызско-китайское стратегическое многоплановое сотрудничество.

«Мы готовы с кыргызскими друзьями реализовать важные договорённости, достигнутые между двумя странами. Китай всегда будет надёжным партнёром Кыргызстана», — заверил Ли Цян, сообщив, что китайская сторона твёрдо поддерживает выбранный народом Кыргызстана путь развития, готова содействовать в реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года.

Ли Цян с удовлетворением отметил положительную динамику во взаимной торговле двух стран. По его словам, Китай обладает огромным рынком и открыт для Кыргызстана, в связи с чем выразил заинтересованность в импорте высококачественной сельхозпродукции из Кыргызстана.

Вместе с тем он добавил, что Китай поддерживает расширение сотрудничества в области регионального развития, улучшения инфраструктуры на пропускных пунктах, ветроэнергетики и гидроэнергетики и других взаимовыгодных проектах.

Также премьер Госсовета подчеркнул особую важность реализации проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Затрагивая сотрудничество в сфере туризма, он особо отметил, что Кыргызстан включён в список стран, рекомендованных для посещения туристами из КНР.

В свою очередь Президент Садыр Жапаров поздравил Ли Цяна с избранием в марте этого года премьером Государственного совета Китайской Народной Республики и пожелал успехов на ответственном посту, с удовлетворением отметив, что кыргызско-китайские отношения сегодня находятся на самом высоком уровне.

«Накануне в Сиане мы провели весьма продуктивные переговоры с уважаемым Председателем КНР господином Си Цзиньпином. Состоялся открытый доверительный обмен мнениями по широкому кругу вопросов кыргызско-китайских отношений. Достигнуты важные договорённости по дальнейшему развитию и укреплению наших отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, а также по взаимодействию на международной арене. Важно отметить вывод кыргызско-китайских отношений на новый качественный уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Между нашими странами нет каких-либо политических разногласий или нерешённых вопросов. Мы оказываем друг другу поддержку по актуальным, жизненно важным для каждого из наших государств вопросам», — сказал Садыр Жапаров и выразил уверенность, что этот новый механизм взаимодействия в рамках формата «Центральная Азия — Китай» займёт достойное место в ряду международных и региональных организаций, форумов и диалоговых площадок, подобно Шанхайской организации сотрудничества.

«Высокий уровень политического доверия даёт прекрасную возможность для расширения и наращивания торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем. Мы рассматриваем Китай в качестве одного из основных торговых и инвестиционных партнёров и заинтересованы в развитии торговых отношений, реализации совместных экономических проектов, представляющих взаимный интерес. С удовлетворением отмечаю динамику роста взаимной торговли, объёмов инвестиций китайской стороны в экономику Кыргызстана», — акцентировал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что кыргызская сторона приветствует и приглашает китайские государственные и частные предприятия, инвесторов к ведению бизнеса в Кыргызстане, реализации совместных экономических, инвестиционных проектов.

«Крупным и важным кыргызско-китайским совместным проектом является строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Это вклад наших стран в практическую реализацию инициативы уважаемого Председателя КНР господина Си Цзиньпина по совместному строительству «Одного пояса — одного пути», — сказал Садыр Жапаров.

Также Президент выделил, что одну из ключевых ролей в повышении уровня взаимной торговли играет работа пунктов пропуска на кыргызско-китайской государственной границе. Для оптимизации их работы кыргызская сторона предлагает перевести работу пунктов пропуска «Торугарт» и «Иркештам» на круглосуточный семидневный график.

Вместе с тем глава государства уделил внимание возможностям сотрудничества Кыргызстана с Китаем по проектам электронной коммерции и внедрению цифровых финансовых технологий.

В завершение Садыр Жапаров пригласил Ли Цяна посетить Кыргызстан с официальным визитом и принять участие в заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС.

…С председателем комитета

Президент Садыр Жапаров в рамках госвизита в Китайскую Народную Республику встретился с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунином в Пекине.

Состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления межпарламентских связей двух государств, а также обсуждены планы по продвижению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества Кыргызстана с Китаем.

Тепло приветствуя Президента Садыра Жапарова, Ван Хунин выразил ему благодарность за вклад в укрепление кыргызско-китайских отношений.

«Вы провели плодотворные переговоры с Председателем Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Уверен, что ваш визит увенчается полным успехом и придаст новый импульс развитию нашего партнёрства. Китайская сторона готова углублять двустороннее сотрудничество, способствующее укреплению дружбы наших народов», — отметил Ван Хунин, акцентировав внимание на необходимости усиливать помимо двустороннего взаимодействия также и многостороннее, региональное сотрудничество.

Говоря об инициативе кыргызской стороны по объявлению Генеральной Ассамблеей ООН 2022 года «Международным годом устойчивого горного развития», Ван Хунин отметил важность поддерживать друг друга в международных инициативах.

Кроме того, председатель ВК НПКСК обозначил необходимость повышать уровень торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, углублять культурно-гуманитарное сотрудничество, обмены и контакты по различным каналам и на разных уровнях, а также прилагать совместные усилия, направленные на всестороннее стратегическое партнёрство.

В свою очередь Президент Садыр Жапаров поздравил Ван Хунина с избранием в марте этого года председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая и пожелал успехов на ответственном посту.

Президент с удовлетворением отметил достигнутые за последние годы хорошие результаты в сфере развития межпарламентских связей в соответствии с действующим Меморандумом о сотрудничестве между парламентами двух стран.

«Китай имеет большой опыт парламентаризма и партийного строительства. Для парламентариев и членов политических партий Кыргызстана весьма важен опыт китайской стороны в государственном, парламентском и политическом строительстве. В этой связи кыргызская сторона заинтересована в дальнейшем укреплении межпарламентских и межпартийных связей с КНР», — сказал Садыр Жапаров.

Говоря о торгово-экономическом взаимодействии, глава государства подчеркнул, что Китай на протяжении нескольких лет был и остаётся для Кыргызстана одним из основных торговых и инвестиционных партнёров.

«Кыргызская сторона заинтересована в дальнейшем наращивании сотрудничества в сфере прямых инвестиций в такие области и отрасли, как коммуникации, энергетика, перерабатывающая промышленность, производственная индустрия, сельское хозяйство, туризм», — указал Садыр Жапаров.

Касаясь сотрудничества в области науки и научно-технической политики, Президент выделил развитие и расширение взаимодействия между научно-исследовательскими институтами двух стран, возможность организации повышения квалификации учёных Кыргызстана в научно-исследовательских институтах КНР, а также совместное финансирование научных исследований в наиболее востребованных областях экономики.

В завершение он подчеркнул, что Кыргызстан выступает за укрепление и поддержание долгосрочных, стабильных взаимоотношений с Китаем, которые выгодны и полезны обоим государствам.

…С бизнесменами

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в Сиане в рамках госвизита в Китайскую Народную Республику на встрече с представителями бизнес-сообщества КНР предложил им принять участие в реализации приоритетных проектов в Кыргызстане.

Глава государства рассказал китайским предпринимателям о том, что Кыргызстан обладает большим инвестиционным потенциалом, созданы необходимые условия и защита инвесторов со стороны государства.

«Мы всегда рады прямому диалогу с представителями передового бизнеса, которые заинтересованы в укреплении торгово-инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Рад сообщить, что кыргызско-китайские отношения сегодня достигли нового качественного и содержательного уровня — всестороннего стратегического партнёрства. Мы подписали «Совместную декларацию Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики об установлении отношений всестороннего стратегического партнёрства в новую эпоху». Плодотворность, результативность визита подчёркивают солидный перечень подписанных документов. Помимо упомянутой Совместной декларации подписано порядка 20 соглашений, меморандумов, протоколов. Эти документы затрагивают практически все сферы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество», — рассказал Президент.

Глава государства отметил, что в ходе прошедшей встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином обсуждён широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Особый акцент сделан на развитии торгово-экономических связей. По всем вопросам достигнут консенсус.

Китайская сторона выразила готовность содействовать реализации инфраструктурных, инвестиционных проектов в Кыргызстане. Таким образом, можно считать, что политическая поддержка со стороны высшего политического руководства Кыргызстана и Китая обеспечена.

Он подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в реализации совместных проектов, направленных на расширение сотрудничества в области транспорта, коммуникаций, энергетики, строительства, сельского хозяйства, туризма и других отраслей, представляющих взаимный интерес.

Как отметил Садыр Жапаров, ключевую роль в развитии двусторонних торгово-экономических отношений, инвестиционного сотрудничества играют кыргызско-китайская Межправительственная комиссия (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству, а также Координационная группа «Кыргызстан — СУАР КНР» при МПК. В 2022 году состоялись заседания этих механизмов, по итогам которых принят ряд документов, в частности, Программа среднесрочного и долгосрочного развития торгово-экономического сотрудничества между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики до 2030 года.

Президент обозначил основные цели Программы: развитие торгово-экономического сотрудничества, содействие увеличению взаимного товарооборота, либерализация торговли, обеспечение свободы передвижения капитала, расширение инвестиционного сотрудничества, развитие взаимосвязи таможенной, информационно-коммуникационной, транспортной и логистической инфраструктуры, развитие промышленной кооперации и производственных цепочек, а также продвижение и поддержка инициатив по развитию сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, в частности по совместному строительству «Одного пояса — одного пути».

Говоря о государственной политике в области иностранных инвестиций, их защиты и гарантий, Садыр Жапаров отметил, что в Кыргызстане проводится наиболее либеральная, льготная на пространстве СНГ инвестиционная политика. Кыргызстан прилагает все усилия для создания благоприятного инвестиционного климата и бизнес-среды иностранным предприятиям, инвесторам и предпринимателям для ведения бизнеса, реализации совместных экономических проектов.

Он подчеркнул, что законодательство об иностранных инвестициях, в первую очередь в области защиты интересов инвесторов, соответствует международным нормам. Инвестиции на территории Кыргызстана пользуются полной и безусловной правовой защитой в соответствии с Законом страны «Об инвестициях».

Кроме того, Президент рассказал китайским предпринимателям, что в Кыргызстане введена инвестиционная виза, сроки её оформления до пяти лет — в случае вклада в экономику страны 10 млн сомов, и до 10 лет — в случае вклада в экономику страны 20 млн сомов.

Помимо этого, Садыр Жапаров отметил, что в настоящее время между двумя странами созданы все необходимые условия для развития экономического сотрудничества.

«Между странами действует двустороннее Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций. Данное соглашение предоставляет китайским компаниям благоприятные условия для инвестирования в Кыргызстан. Действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения даёт возможность китайским компаниям инвестировать в Кыргызстан, зная, что налогом они будут облагаться только один раз.

Исходя из перечисленного, кыргызская сторона приветствует и приглашает китайские компании принять участие в ведении бизнеса в Кыргызстане», — заявил Президент, отметив, что в республике один из приоритетов отдаётся развитию энергетической сферы, так как страна богата гидроэнергетическими ресурсами.

Глава государства пригласил иностранных, включая китайских, партнёров принять участие в реализации ряда крупных проектов по строительству ГЭС. В случае проявления интереса кыргызская сторона готова рассмотреть предложения и механизмы сотрудничества в реализации проекта строительства Камбар-Атинской ГЭС-1.

Садыр Жапаров особо акцентировал внимание на том, что в Кыргызстане идёт постоянный процесс совершенствования законодательной базы для улучшения инвестиционного климата и привлечения инвесторов для развития возобновляемых источников энергии.

Он сообщил о разработанном и принятом в 2022 году Законе «О возобновляемых источниках энергии». Данный закон предполагает гарантированный выкуп электроэнергии сроком на 15 лет; недискриминационный доступ к сетям производителей электроэнергии с использованием ВИЭ; налоговые и таможенные льготы для производителей электрической и тепловой энергии, вырабатываемой с использованием ВИЭ; равные условия деятельности для иностранных и местных компаний; возможности широкого сотрудничества в рамках ГЧП. Также предоставляются налоговые льготы для инвесторов при импорте оборудования ВИЭ.

Как отметил Садыр Жапаров, государственные электрические сети Кыргызстана требуют модернизации и инвестиций, так как их основу составляет инфраструктура советского периода. В настоящее время в стране реализуются проекты по обновлению подстанций, ЛЭП и другие. И китайские компании приглашаются принять участие в обновлении распределительных сетей, замене подстанций и других проектах.

«Мы знаем о повышенном интересе китайских компаний к проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Это важный региональный проект. Новый железнодорожный маршрут станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока. Данный маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в Евросоюз. Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счёт сокращения расстояния и времени доставки грузов. Его реализация будет иметь общий положительный социально-экономический эффект для стран региона», — заключил Садыр Жапаров.

В ходе встречи представители бизнес-сообщества КНР интересовались возможностями для инвестирования в различные отрасли экономики Кыргызстана. Они выразили заинтересованность в активизации сотрудничества и реализации совместных проектов с Кыргызстаном.

Во встрече с Президентом Садыром Жапаровым принимали участие представители крупных компаний Китая в сфере строительства дорог и мостов, железных дорог, энергетики, транспорта, коммуникаций, информационных технологий, образования, туризма.

…С секретарём Парткома

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках госвизита в Китай в городе Цзинане провинции Шаньдун встретился с секретарём Парткома провинции Шаньдун Линь У.

Состоялся обмен мнениями по межрегиональному сотрудничеству.

Линь У выразил благодарность Садыру Жапарову за внимание к развитию кыргызско-китайских отношений, отметив, что за последние годы под руководством двух лидеров двусторонние отношения непрерывно углубляются, и подчеркнув, что Китай был, является и будет надёжным партнёром для Кыргызстана.

Секретарь Парткома провинции Шаньдун подчеркнул, что прошедшая встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином обязательно откроет новую страницу двустороннего сотрудничества между двумя странами.

«Кыргызстан и провинция Шаньдун углубляют связи в различных областях. Так, Кыргызская Республика с прошлого года сотрудничает с заводом Zhongtong bus holding Co., Ltd по проекту покупки автобусов. Это уже стало примером практического сотрудничества двух стран», — отметил он, выразив благодарность за доверие к китайской компании.

Кроме того, Линь У заверил в том, что они готовы совместно с кыргызской стороной активизировать межправительственные контакты, продвигать торгово-экономические проекты и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в разных областях.

Президент Садыр Жапаров в свою очередь отметил, что рад посетить родину великого древнекитайского мыслителя Конфуция, провинцию Шаньдун, которая имеет богатое культурно-историческое наследие и играет важную роль в жизни Китая.

Он подчеркнул, что провинция Шаньдун вносит большой вклад в развитие взаимодействия Китая с Центрально-Азиатским регионом и успешное проведение в феврале текущего года в городе Циндао провинции Шаньдун первого Форума по индустриально-инвестиционному сотрудничеству «Центральная Азия — Китай».

Как отметил глава государства, формат «Центральная Азия — Китай» становится действенным инструментом между странами для консолидации общих усилий в вопросах регионального и глобального значения, а также развития практического взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Садыр Жапаров добавил, что создание Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества в городе Циндао придаст дополнительный импульс развитию двустороннего торгово-экономического развития между КР и КНР.

Глава государства считает, что сотрудничество Кыргызстана с провинцией Шаньдун развивается достаточно динамично.

Президент констатировал, что в декабре 2021 года были установлены побратимские отношения между городами Бишкек и Циндао. Кроме этого, установлены отношения дружественного сотрудничества между городами Токмок и Цзинин, Нарын и Ляочэн.

«Совсем недавно состоялся визит делегации провинции Шаньдун в Кыргызстан, по итогам которого подписан Меморандум об укреплении обменов и сотрудничества между Чуйской областью и провинцией Шаньдун. Мы приветствуем такую активизацию межрегионального сотрудничества», — отметил Садыр Жапаров, добавив, что, по данным китайской стороны, в 2022 году товарооборот Кыргызстана с провинцией Шаньдун составил $290 млн.

Вместе с тем Президент предложил приложить все необходимые усилия для увеличения товарооборота между Кыргызстаном и провинцией Шаньдун в два и более раза.

Также Садыр Жапаров сделал акцент на возможностях продвижения культурно-гуманитарного, туристического и торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая представляется весьма важным и востребованным проектом.

«Дорога будет способствовать социально-экономическому развитию региона и повышению транзитно-транспортного потенциала Центральной Азии. Считаю, что улучшение транспортной системы позволит привлечь дополнительные объёмы международных транзитных перевозок, а также будет способствовать существенному увеличению товарооборота между Кыргызстаном и Китаем», — отметил Садыр Жапаров.

Вместе с тем он заострил внимание на проблемах, с которыми сталкиваются кыргызские компании при отправке грузов из Южной Кореи в Кыргызстан через порт Циндао. Президент отметил, что имеются случаи задержек грузов до трёх-четырёх месяцев. В этой связи он попросил секретаря Парткома провинции Шаньдун оказать содействие в решении данного вопроса.

В завершение Садыр Жапаров подчеркнул готовность кыргызской стороны к всестороннему взаимовыгодному сотрудничеству с Китаем и пригласил Линь У посетить Кыргызстан в любое удобное время.

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