Стратегические партнёры

Отношения Кыргызстана и Китая выведены на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Лидеры стран подписали Совместную декларацию.

В Сиане по итогам переговоров Президент Садыр Жапаров и Председатель Си Цзиньпин подписали Совместную декларацию Кыргызстана и Китая об установлении всеобъемлющего стратегического партнёрства в новую эпоху.

Кроме того, в рамках государственного визита в Китай подписан ряд двусторонних документов:

— Соглашение между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной помощи;

— Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2024-2025 годы;

— Протокол между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики о создании комиссии по научно-техническому сотрудничеству;

— Соглашение об установлении побратимских связей между городами Бишкеком и Тяньцзинем;

— Соглашение между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики по предотвращению краж, тайных раскопок и незаконного ввоза и вывоза культурных ценностей;

— Соглашение между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания;

— Акт приёма-сдачи между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики по проекту «Мобильный госпиталь», предоставленному за счёт грантовых средств Правительства Китайской Народной Республики;

— Совместный план мероприятий по продвижению высококачественного развития торговли между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и Министерством коммерции Китайской Народной Республики;

— Меморандум о сотрудничестве в области средств массовой информации между Министерством культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики и пресс-канцелярией Госсовета Китайской Народной Республики;

— Меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики по продвижению производственных мощностей и инвестиционного сотрудничества;

— Протокол о фитосанитарных требованиях к столовому винограду, экспортируемому из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику, между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;

— Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Кыргызским национальным информационным агентством «Кабар» и Управлением КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках;

— Соглашение между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном создании культурных центров;

— План сотрудничества в сфере сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства и села Китайской Народной Республики на 2023-2025 годы;

— Меморандум о взаимопонимании между Национальной телерадиовещательной корпорацией Кыргызской Республики и Китайской медиагруппой;

— Инвестиционное соглашение между Министерством энергетики Кыргызской Республики и компанией China Power International Development Limited о строительстве солнечной электростанции на 1000 мегаватт в Иссык-Кульской области;

— Соглашение о реализации проекта в кинематографии по проекту съёмки совместного сериала «Далёкий ветер Шёлкового пути» между Министерством культуры, информации, спорта и молодёжной политики КР и компанией Shaanxi Tianhan Shengdian Film Company Ltd.;

— Соглашение о реализации проекта в кинематографии по проекту съёмки совместного сериала «Бишкекская любовь» между Министерством культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики и компанией Beijing Zhongyi Boyue Culture Media Co.;

— Инвестиционное соглашение между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Хэбэйским ООО «Бай Доу Цзя» по реализации проекта строительства завода по производству удобрений;

— Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Международной организацией по стандартизации «Пояс и Путь» Альянс профессионального образования;

— Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызской Республики и компанией Universal Energy Co. Ltd.;

— Соглашение о намерении по сотрудничеству экспорта электроэнергии из Кыргызской Республики в Китай между Министерством энергетики Кыргызской Республики и компанией TBEA;

— Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызской Республики и компаниями China Energy International Group Co. Ltd. и China Gezhouba Group International Engineering Co. Ltd.;

— Меморандум о взаимопонимании между мэрией Оша и компанией Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. по проекту строительства мусороперерабатывающего завода;

— Соглашение между ОАО «ТНК «Шумкар» и компанией Xian Yuanchao о создании сборочного завода по производству тяжёлых грузовиков и автомобилей специального назначения серии SHACMAN в Кыргызской Республике.

