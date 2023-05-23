Для нас здесь делают автобусы

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику в Цзинане провинции Шаньдун посетил завод по производству автобусов Zhongtong bus Holding Co., LTD.
Ранее на этом заводе для Бишкека была закуплена партия из 120 автобусов с газовым двигателем. Они прошли успешное апробирование на столичных дорогах, поэтому было решено закупить за счёт бюджетных средств дополнительные партии из 1000 автобусов, которые будут поставлены в Бишкек.
Здесь же состоялись торжественный выпуск и презентация первого автобуса из этой партии для нашей страны. Эти автобусы будут поэтапно поставляться в Бишкек.
Ожидается, что первые 500 штук будут поставлены в течение текущего года, следующие — в 2024 году.
В целом у нас будут курсировать более 1000 современных экологичных автобусов, призванных решить транспортные вопросы столицы.
Компания Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. — одна из первых производителей автобусов в Китае.
Сегодня это одно из крупнейших и наиболее успешных автобусостроительных предприятий в Китае, развивающих зелёные технологии.
Садыр Жапаров осмотрел выставочную зону дорожно-строительной техники и оборудования, промышленные машины, ознакомившись с процессом производства новых автобусов, побеседовав с руководством и специалистами компании.
Президент отметил, что наша страна всегда рада прямому диалогу с представителями передового бизнеса, которые заинтересованы в укреплении торгово-инвестиционного сотрудничества.
Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в реализации совместных инвестиционных проектов. Глава государства отметил, что кыргызская сторона уже имеет хороший опыт сотрудничества с компанией Zhongtong bus Holding Co., LTD.
Садыр Жапаров сказал, что эта партия автобусов позволит решить транспортную проблему в Бишкеке. Автобусы, как и предыдущие, оснащены газовым двигателем, что положительно влияет на экологию города.
Руководство компании заверило в намерении и далее развивать, укреплять сотрудничество с Кыргызстаном и гарантировало высокое качество, сервис выпускаемой продукции.
Обращаясь к руководству компании, Президент Садыр Жапаров обратил внимание на то, что кыргызская сторона придаёт важное значение безопасности, комфорту, качеству и экологичности выпускаемых автобусов.
Достигнута договорённость в дальнейшем укреплять и развивать сотрудничество в данном направлении.
Дата публикации: 15:51, 23-05-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: