Для нас здесь делают автобусы

Президент Садыр Жапаров в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику в Цзинане провинции Шаньдун посетил завод по производству автобусов Zhongtong bus Holding Co., LTD.

Ранее на этом заводе для Бишкека была закуплена партия из 120 автобусов с газовым двигателем. Они прошли успешное апробирование на столичных дорогах, поэтому было решено закупить за счёт бюджетных средств дополнительные партии из 1000 автобусов, которые будут поставлены в Бишкек.

Здесь же состоялись торжественный выпуск и презентация первого автобуса из этой партии для нашей страны. Эти автобусы будут поэтапно поставляться в Бишкек.

Ожидается, что первые 500 штук будут поставлены в течение текущего года, следующие — в 2024 году.

В целом у нас будут курсировать более 1000 современных экологичных автобусов, призванных решить транспортные вопросы столицы.

Компания Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. — одна из первых производителей автобусов в Китае.

Сегодня это одно из крупнейших и наиболее успешных автобусостроительных предприятий в Китае, развивающих зелёные технологии.

Садыр Жапаров осмотрел выставочную зону дорожно-строительной техники и оборудования, промышленные машины, ознакомившись с процессом производства новых автобусов, побеседовав с руководством и специалистами компании.

Президент отметил, что наша страна всегда рада прямому диалогу с представителями передового бизнеса, которые заинтересованы в укреплении торгово-инвестиционного сотрудничества.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в реализации совместных инвестиционных проектов. Глава государства отметил, что кыргызская сторона уже имеет хороший опыт сотрудничества с компанией Zhongtong bus Holding Co., LTD.

Садыр Жапаров сказал, что эта партия автобусов позволит решить транспортную проблему в Бишкеке. Автобусы, как и предыдущие, оснащены газовым двигателем, что положительно влияет на экологию города.

Руководство компании заверило в намерении и далее развивать, укреплять сотрудничество с Кыргызстаном и гарантировало высокое качество, сервис выпускаемой продукции.

Обращаясь к руководству компании, Президент Садыр Жапаров обратил внимание на то, что кыргызская сторона придаёт важное значение безопасности, комфорту, качеству и экологичности выпускаемых автобусов.

Достигнута договорённость в дальнейшем укреплять и развивать сотрудничество в данном направлении.

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