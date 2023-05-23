Дружбе крепнуть и цвести

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Лидеры стран Центральной Азии и Председатель Китая высадили деревья на Аллее дружбы в Сиане.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров совместно с лидерами стран Центральной Азии и Председателем Китая Си Цзиньпином высадили деревья на Аллее дружбы в Сиане.
Церемония состоялась по завершении первого саммита «Центральная Азия — Китай».
Главы государств посадили гранатовые деревья и сделали памятное фото.
Дата публикации: 15:51, 23-05-2023
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