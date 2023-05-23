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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Дружбе крепнуть и цвести


Лидеры стран Центральной Азии и Председатель Китая высадили деревья на Аллее дружбы в Сиане.

 

 

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров совместно с лидерами стран Центральной Азии и Председателем Китая Си Цзиньпином высадили деревья на Аллее дружбы в Сиане.

 

Церемония состоялась по завершении первого саммита «Центральная Азия — Китай».

 

Главы государств посадили гранатовые деревья и сделали памятное фото.

 

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Дата публикации: 15:51, 23-05-2023

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