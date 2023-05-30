Преемственность воинской славы

В последнее время наша армия всё чаще оказывается в центре внимания общественности. К счастью, только в связи с хорошими событиями. За годы суверенитета мы стали невольными свидетелями трудных, порой драматических, моментов жизни Вооружённых сил.

Автор этих строк хорошо помнит их в первые годы независимости страны. Часто бывая в воинских частях, с болью в сердце видел, как трудно приходилось голодным и раздетым защитникам Отечества выполнять боевые задачи. Ко всему этому армия подверглась четырёхкратному сокращению, потому что руководство страны тешило себя надеждами, что в случае внешней угрозы её будут защищать армии развитых государств. Наши люди в погонах справедливо задавались вопросом: оправится ли своя армия от таких потрясений? Она не только выстояла, но и начала подниматься с колен, когда в 1999-2000 годах дала достойный отпор серьёзному противнику — вооружённым формированиям Исламского движения Узбекистана. По оценке военных экспертов, сегодня Вооружённые силы республики с их высокой боеспособностью могут обеспечить не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность.

Становление и поступательное развитие нашей армии во многом связано c её основой — кадровыми офицерами, проявляющими мужество, стойкость и верность профессии. Один из них — первый заместитель начальника Генерального штаба Министерства обороны КР полковник Артур Темиров. Родился он в 1970 году в городе Североморске Мурманской области в семье морского офицера, служившего на северном флоте во флотилии первых тогда подводных лодок. Вице-адмирала Марата Темирова хорошо помнят в Кыргызстане. Более десяти лет он командовал БЧ-5, особым подразделением субмарины, которое обеспечивает работу их энергоустановок, систем управления и жизнеобеспечения. Уволившись в запас, Марат Сатиевич вернулся на родину и возглавил одну из важнейших тогда организаций — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Внёс большой вклад в развитие её материально-технической базы, военно-спортивного движения и подготовку молодёжи к службе в армии. Награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых силах СССР», Почётной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР, другими знаками боевого и трудового отличия. Марат Темиров избирался депутатом Ошского областного совета. Принимал активное участие в общественной жизни республики, пользовался заслуженным авторитетом и уважением у соотечественников. Говоря о его человеческих качествах, Герой Советского Союза К. Усенбеков отмечал интеллигентность, высокую культуру общения с подчинёнными, тактичность и доброжелательность. Вице-адмиралу Марату Темирову было всего 55 лет, когда он ушёл из жизни. Сказалась служба на атомных подводных лодках: в те годы меры по защите от радиации только разрабатывались. В 2022 году приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу его имя присвоено одному из рейдовых водолазных катеров российской испытательной базы на Иссык-Куле.

Артур перенял волевой характер отца. С детских лет мечтал стать военным и с одобрения родителя усиленно готовил себя к нелёгкой армейской жизни. После восьмого класса самостоятельно, без его протекции поступил в Московское суворовское училище, а затем — в Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище им маршала И. Конева. Окончив его в 1991 году, cначала командовал взводом в 30-м мотострелковом полку, дислоцированном в Балыкчи, позже занимал различные командные должности. Потом был Баткен, ставший для нашего героя мерилом офицерской чести и стойкости. Тогда, без преувеличения, целостности и суверенитету страны угрожала реальная опасность. Её Вооружённые силы вступили в схватку с сильным и коварным врагом — боевиками ИДУ, прошедшими подготовку в лагерях Афганистана. Как военный корреспондент в двух баткенских кампаниях вспоминаю, что командира отряда, а позже бригады специального назначения «Скорпион» Министерства обороны Артура Темирова застать в расположении войск было практически невозможно. Он со своими бойцами постоянно находился на блокпостах и перевалах в поисково-разведывательных вылазках, выявлял места расположения вооружённых формирований «идушников» и их маршруты. Идти на боестолкновение с ними — значит, обнаружить себя, но это было не в правилах спецназовцев. Главное — собрать данные об их численности, вооружении и передать командованию наших войск, чтобы в операциях по их уничтожению обойтись наименьшими потерями. Правда, однажды на перевале Бузтоз пришлось вступить в бой с моджахедами, в ходе которого был ликвидирован со своей группой заместитель влиятельного полевого командира ИДУ Абдували Юлдашев (Абдулазиз беспалый). За умелое командование боевым подразделением и личное мужество, проявленные при защите Отечества, Артур Маратович Темиров награждён орденом «Манаса» III степени.

Непубличный, по-военному немногословный, полковник А. Темиров скупо рассказывает о себе. Вот что говорит о своём командире один из его бывших подчинённых, служивший тогда в «Скорпионе»: «Грамотный офицер, хорошо ориентировался в боевой обстановке. В сложных ситуациях не прятался за наши спины, на него всегда можно было положиться. Требовательный, но справедливый. Перед начальством не угодничал, принимал самостоятельные решения и отстаивал их. С уважением относился к своим бойцам и берёг личный состав. Воспитывал в подразделении доверие и взаимовыручку. На занятиях по горной подготовке заставлял нас выкладываться по полной, что помогало остаться в живых при выполнении боевых задач».

После баткенских событий Артур Темиров окончил военную академию им. М. В. Фрунзе Российской Федерации. Дальнейший послужной список свидетельствует о его высокой востребованности в Вооружённых силах страны. Самые значимые его должности: командир бригады специального назначения «Скорпион» Министерства обороны и начальник управления по боевой подготовке, наблюдатель миротворческой миссии ООН в Сьерра-Леоне, представитель ВС КР в Центральном командовании США, офицер-оператор объединённого штаба ОДКБ, командир 8-й мотострелковой Гвардейской Панфиловской дивизии, начальник Военного института Вооружённых сил Кыргызстана им. Героя Советского Союза К. Усенбекова. Как нам рассказали боевые товарищи Артура по Баткену, в его военной карьере были непростые периоды, но он cтойко держал удары судьбы, оставаясь честным перед самим собой, и выполнял воинский долг с полной отдачей.

По мнению полковника А. Темирова, сегодня Вооружённые силы Кыргызстана готовы отразить любые вызовы и угрозы. Убедительным доказательством этому стали события прошлого года на кыргызско-таджикской границе, когда армейские подразделения и пограничники, проявив мужество и героизм, остановили агрессию и сохранили территориальную целостность республики. Меры по повышению уровня боеспособности и боеготовности армии носят системный характер. Личный состав полностью укомплектован. Морально-психологическое его состояние удовлетворительное. Мотивация службы, в том числе материальная и патриотическая составляющие, достаточно высокие. Военнослужащие всех без исключения родов войск совершенствуют своё мастерство в учебных классах и на различного уровня учениях в условиях, приближённых к боевой обстановке. По линии Генерального штаба проводятся мероприятия по повышению оперативных возможностей органов управления частей и соединений, их слаженности. Под особым контролем военно-политического руководства страны и Министерства обороны — оснащение армии современной техникой, вооружением и высокоточными видами оружия. Наблюдаются также повышенный интерес молодёжи к военной службе и возросшее доверие кыргызстанцев к армии.

«Слово Кыргызстана» поздравляет личный состав Вооружённых сил страны с праздником, желает успехов в повышении боевой готовности, совершенствовании воинского мастерства, благополучия семьям военнослужащих, личного счастья, спокойствия и мира.

Сергей СИДОРОВ.

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