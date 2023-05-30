Сом — самая крепкая валюта

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в Бишкекском международном финансовом форуме, посвящённом 30-летию введения национальной валюты.

В своём выступлении он отметил, что за 30 лет кыргызский сом стал не только основным инструментом самостоятельной денежно-кредитной политики, но и неотъемлемым символом устойчивости кыргызской государственности и независимости экономической политики страны. «Сом прошёл действительно значительный путь развития, проявил себя как одна из наиболее крепких валют на постсоветском пространстве и занял достойное место в региональной финансовой системе», — отметил Акылбек Жапаров.

Он подчеркнул, что банковская система демонстрирует стабильную работу, несмотря на глобальную экономическую нестабильность, связанную с геополитическими событиями.

Глава Кабмина также отметил ключевую роль инновационных технологий в финансовой сфере. «Учитывая динамичное развитие технологий, необходимо ускорить развитие цифровой инфраструктуры банковских услуг, внедрение инновационных банковских операций и цифровых платёжных технологий», — акцентировал Акылбек Жапаров.

Он также отметил важность оперативной деятельности государственных органов-регуляторов финансового рынка.

«Должны учитываться рыночные тенденции, имеющиеся запросы субъектов рынка, а также прогнозы его развития и технологий. Только при таком подходе может быть обеспечено развитие без отставания от трендов», — сказал Акылбек Жапаров.

В завершение своего выступления председатель Кабмина отметил, что благодаря эффективной государственной экономической политике темп реального прироста ВВП в 2022 году составил 7%, ресурсы консолидированного бюджета достигли 442,4 млрд сомов. «Перед нами стоит задача по сохранению высокого темпа экономического роста и дальнейшему увеличению бюджета для финансирования социальных программ. Надеюсь, что международный форум поможет дальнейшему росту и развитию на пути цифровых преобразований. Ещё раз с юбилеем нашего сома», — заключил глава Кабмина.

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