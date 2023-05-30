Главное — живы!, или Необыкновенное путешествие в Кыргызстан

Побывать в 78 странах мира и именно в Кыргызстане стать частью истории со спецоперацией по задержанию террориста — такого путешественники даже представить не могли.



КАБЫ ЗНАЛ, ГДЕ УПАДЁШЬ, СОЛОМКИ Б ПОДСТЕЛИЛ

Жили себе спокойно 18 туристов в селе Дмитриевка в снятом ими гостевом доме ещё с апреля. Ну как жили? Это стало местом их основного пристанища. Здесь они хранили свой туристический инвентарь, ночевали после путешествий, приводили себя в порядок. Постоянным местом дислокации этот дом считался лишь для нескольких ребят. Казалось, рядом (нос к носу) административное здание Жээкского айыльного кенеша. Что может быть безопаснее?

Мы заходим в ворота администрации, огибаем здание и оказываемся возле некогда бывшего пристанища туристов. Обыкновенного дома, разделённого на две жилые части. В одной жили ребята, другую за несколько дней до происшествия снял тот самый молодой человек, которого позже ликвидировали, так как он оказал сопротивление при задержании. Марья Андреева из России — активистка группы туристов — разговаривала с ним за два дня до спецоперации, и он, по её словам, не вызывал никаких подозрений.

Сказал, что приехал из Оша, сутками работает охранником, и скоро к нему приедут жена с ребёнком. Жена действительно приехала. Ребята видели, как она в момент спецоперации выходила с поднятыми руками.

Вообще, в селе всё не как в городе. Какая-то открытость, безмятежность. Соседи друг друга знают, где-то есть заборы, а где-то перепрыгнул через арык — и ты уже на соседской территории.

— Я проснулся от громкого звука, думал, колесо от КамАЗа взорвалось. Выглянул в окно, стоят мужчины, всё оцеплено. Позже приехал спецназ и бронемашины, — рассказывает житель соседнего дома Бектур. — У меня отец инвалид с одной ногой, напрочь отказался эвакуироваться. Думал, что фильм снимают или шоу какое-то. Страха особого не чувствовал, так как было много милиции и военных.

По словам Бектура, нового арендатора соседнего дома он видел с женщиной за день до события. По слухам, это и была та самая жена. Опять же, ничего в их внешности не вызывало подозрений. Да и как определить по лицу, кем является тот или иной человек?

Марья сняла этот дом для туристов на несколько месяцев. Удобная локация во всех смыслах. Два шага — и главная трасса. Хочешь, на Иссык-Куль езжай, хочешь, в столицу. Через дорогу школа, в которой девушка проводила творческие мастер-классы для детей. Хотелось сделать что-то полезное в свободное от путешествий время. За два месяца она познакомилась и подружилась абсолютно со всеми соседями.

Удивляют стойкость и жизнерадостность ребят. Лишившись всего (денег, документов, снаряжения, одежды), они живо интересуются проблемами бывших соседей и пытаются помочь людям, у которых снимали жильё, сгоревшее во время спецоперации.

ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА ТУРИСТОВ

Чтобы исключить кривотолки, расскажем читателям о ребятах подробнее. В социальных сетях создаётся группа любителей туризма, этакий некоммерческий проект, клуб по интересам. Кто-то предпочитает путешествовать автостопом, кто-то разрабатывает смешанный маршрут и способ, а Елена Гаврилова со своим молодым человеком присоединились к ребятам, путешествуя на собственном автомобиле.

Единомышленники договариваются о месте встречи. Например, с апреля по июль снимают дом в Кыргызстане, и тот, кто хочет подробнее узнать об этой стране, может в любой момент присоединиться. Марья Андреева рассказывает, что в планах значилось масштабное мероприятие на Иссык-Куле в самый разгар сезона, слёт путешественников, которые бы делились друг с другом навыками и лайфхаками.

Важно отметить, что туристы не путешествуют одновременно, постоянно кто-то приезжает, кто-то уезжает.

Например, одни едут в Ала-Арчу, другие — в Ош. Но общим местом сбора и отдыха между путешествиями неизменно оставался дом, который снимали. В данном случае это тот самый гостевой дом в селе Дмитриевка. До этого подобные дома снимали в Боливии, Аргентине, Египте, Казахстане. После Кыргызстана планировалось посетить Намибию.

ЧТО ЖЕ, СОБСТВЕННО, ПРОИЗОШЛО?

В ту злополучную ночь в доме находилось 13 человек. Ранним утром (по данным ребят, примерно в 5.45) их разбудили подозрительные звуки. Так как все туристы располагались в разных комнатах, пробуждение у каждого произошло по разным причинам. Например, Анатолий Ломакин проснулся и увидел в окно посторонних людей, которые, как позже выяснилось, оказались сотрудниками милиции. В это же время раздался сильный и настойчивый стук во входную дверь. Проснувшаяся Марья приняла решение вначале выяснить, что за люди находятся у окон, а уж потом открывать дверь. Именно это, возможно, и спасло им жизни. Когда подошли к окну, разглядели вооружённых людей, представившихся милицией, которые попросили немедленно выйти наружу. Анатолий забежал в комнаты к другим ребятам, крикнул, чтобы как можно скорее выходили. Все туристы проснулись и вышли достаточно быстро, кто в чём был. Некоторые даже босиком и в ночных сорочках. Когда сориентировались, поняли, что с другой стороны дома во дворе в палатке остались ещё ребята, которые ничего не знают. Их разбудили звуки выстрелов, и, пока стоял шум-гам, туристы в палатке успели схватить документы и выбежать.

Потом их вывели в безопасное место. В результате перестрелки начался пожар, сгорело всё, что находилось в доме. Без документов остались в итоге 11 туристов: 10 граждан России и 1 гражданин Беларуси.

Елена Гаврилова со своим молодым человеком рады, что их автомобиль уцелел, но документы на него также сгорели в пожаре. На восстановление потребуются время, терпение и средства. Всё, опять же, завязано на бюрократии: чтобы восстановить документы, нужно автомобиль каким-то волшебным образом перевезти в Россию на освидетельствование, но без документов это нереально. Палка о двух концах. Ситуация одна на миллион и по-другому называется «форс-мажорными обстоятельствами». Благо местное государственное учреждение «Унаа» выдало соответствующее письмо освидетельствования, ребята отправили его в российскую ГИБДД. А представители МВД составили акт, что машина действительно существует и в порядке. Остаётся надежда, что российская сторона примет данные обстоятельства и в скором времени восстановит документы.

Туристке из Франции Флави Рош повезло больше, она не ночевала в ту ночь в доме. Документы также не пострадали, но вся техника, снаряжение и одежда, как и у остальных, сгорели в пожаре.

— Мы не живём, а выживаем. Конечно, спасибо, что нам помогают. Это очень важно для нас. Но мы приехали насладиться Кыргызстаном и природой. А приходится постоянно подписывать документы, ходить по инстанциям. Возникает какое-то чувство незащищённости, нервозности, — делится Флави Рош.

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ БУКАШКА…

Восстановить документы туристы могут только на родине. Есть возможность сделать это за пределами страны, но сроки и бюрократические проволочки достаточно долгие — от трёх месяцев и более. Посольства стран помогают по мере возможности, консультируют. Российский атташе всегда на связи с ребятами, Ысык-Атинская районная администрация выдала необходимые от неё справки, а общественное объединение «Чайка» в Канте помогает юридически. Но вопрос в том, что туристам так никто и не ответил, какой у них на сегодня правовой статус. А это важно для дальнейших шагов.Также ребята надеются, что кыргызская сторона поможет не только в транспортировке, но и выплатит компенсацию за сгоревшую технику и средства. Многие ребята работали удалённо, и в огне сгорели все электронные носители с документациеё и файлами. Туристы отправили письма в МЧС, ГКНБ, в Министерство внутренних дел и обращение к Президенту.

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Несмотря ни на что, туристы не теряют бодрости духа и рассчитывают на положительный исход всех дел. Отдельную благодарность выражают благотворительным фондам, волонтёрским движениям и простым неравнодушным гражданам, которые помогают всем необходимым. Привозят еду, одежду, средства личной гигиены. А особую благодарность ребята выражают администрации Канта за предоставленное жильё. Сейчас они живут в кантском городском общежитии.Но бюрократическая волокита требует времени и средств. А они, как и продукты, имеют свойство заканчиваться, потому как неизвестно, сколько туристам придётся здесь пробыть.

Всех неравнодушных, готовых оказать помощь, просим обращаться по телефону 0507311329.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

P.S. На сегодняшний день туристы очень нуждаются в следующем: крупы, овощи, фрукты, консервы, хлеб, чай, томатная паста, масло подсолнечное. Нужны также средства личной гигиены: дезодоранты, туалетная бумага, одноразовые бритвенные станки, ножницы маникюрные, зубная паста. А также рюкзаки (можно неновые), файлы для бумаги А4 (20 штук), половник, флешка USB, шнур для зарядки I Phone или микро USB (по одной штуке).

Автор: -