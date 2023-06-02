Территория русского языка — территория дружбы!

Три школы в разных уголках СНГ стали не только побратимами, но и проводниками русского языка через культуру, историю и дружественные связи. На площадке центральноазиатского представительства «Российской газеты» в Бишкеке прошёл открытый урок «Территория русского языка», приуроченный к Году русского языка, объявленному во всех странах союза. В нём приняли участие средние общеобразовательные школы городов Гатчины и Ханты-Мансийска, а также бишкекская школа Святого Равноапостольного князя Владимира.

Все школьники сошлись во мнении, что русский язык как проводник межнационального общения не имеет границ. Он путешествует по всему миру и даже галактике вместе с его носителями, соединяет крепкой дружбой и делает ближе разные народы.

Старшеклассники из Бишкека представили сверстникам по видеосвязи доклад на тему «Кыргызстан. У истоков дружбы». Рассказали об исторических фактах взаимоотношений между кыргызами и русскими, о путешественниках, которые изучали быт и природу Кыргызстана, о культурном наследии и многом другом. Особый вклад в развитие русского языка в стране внёс великий писатель Чингиз Айтматов. Его творчеству уделили особое внимание.

Как сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России Николай Удовиченко, в Кыргызстане звучит самый чистый русский язык из тех, для кого он является родным. И это действительно так, ведь немаловажную роль как раз и сыграл кыргызский писатель, создавая свои произведения на языке Пушкина. Не зря в Москве в сквере, носящем имя Айтматова, также открыт и памятник в честь

90-летия писателя. Связи стран нерушимы.

По словам руководителя «Российской газеты» Дмитрия Евлашкова, задача международного открытого урока — показать россиянам Кыргызстан во всей красе для того, чтобы молодёжь из других стран могла больше узнать о дружественном соседе и его истории, неразрывно связанной с Россией.

Важно отметить, что все ученики делали доклад без использования бумажных подсказок, по памяти. Сейчас это особенно ценно, так как в основном многие выступающие на разных мероприятиях читают свои речи по бумаге и другим носителям.

Ученики из российских городов в свою очередь рассказали об эволюции русского языка с древности до наших дней, о том, что слова «авось» и «ежели» преобразились в «может» и «если». Проинформировали сверстников, что современный русский язык постоянно подвергается засорению не только иностранными синонимами, но и жаргонами вроде «пипец», «в натуре», «чувак», «ботать по фене» и многими другими.

Мужчина превратился в мужика, женщина в бабу, а вопрос «что?» — в простое «чё?» Объяснили, почему для иностранцев русский язык сложен в изучении, но тем не менее на нём разговаривают более 258 млн человек по всему миру.

Особенно приятно было слышать, как хорошо российские ученики и их преподаватели знают Чингиза Айтматова и его биографию. Они с лёгкостью цитируют отрывки из произведений и его собственные цитаты. По результатам мероприятия решено подготовить подобный открытый урок в декабре в канун

95-летия кыргызского писателя.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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