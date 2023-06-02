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Ставка на спорт


Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с представителями спортивных федераций.

 

Они обсудили подготовку к Азиатским играм в Ханчжоу в 2023 году и Олимпийским играм в Париже в 2024 году. А также затронули вопросы, связанные с логистикой, финансированием, обучением и организацией тренировочного процесса.

 

Зампред Кабмина подчеркнул важность эффективной подготовки спортсменов к предстоящим международным соревнованиям и заверил представителей федераций в том, что по поручению руководства республики государство окажет всестороннюю поддержку развитию спорта и физической культуры в стране.

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Дата публикации: 15:53, 02-06-2023

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