Поздравление

Президент Садыр Жапаров поздравил работников финансово-экономической системы Кыргызской Республики с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники финансово-экономической системы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот день — признание важности вашего вклада в развитие экономики страны. Ваши компетентность, профессионализм и ответственность играют решающую роль в формировании устойчивой экономической системы, обеспечении стабильности финансового сектора и развитии бизнес-среды. Благодаря усилиям профессионалов, усердно работающих в этой области, и проводимой финансовой, экономической политике за последние годы удалось достичь высоких темпов экономического роста и беспрецедентных показателей бюджета. Это само по себе доказательство того, что ваши усилия напрямую влияют на улучшение жизни нашего народа, способствуют созданию новых рабочих мест и повышению уровня благосостояния населения. Ваши глубокие знания, богатый опыт и преданное служение — это неоценимый ресурс для достижения наших общих целей по поддержанию финансовой стабильности страны и новых высот в развитии нашего государства.

Перед нами стоят задачи по сохранению высокого темпа экономического роста путём создания условий для дальнейшего развития предпринимательской активности, привлечения инвестиций, развития малого и среднего бизнеса. Твёрдо верю, что эти задачи, направленные на светлое будущее нашей страны, будут выполнены со всей ответственностью!

Ещё раз с профессиональным праздником! Пусть ваш добросовестный труд всегда служит развитию страны и повышению благосостояния нашего народа.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в работе!»

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