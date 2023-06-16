По итогам конкурса

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с педагогами, продюсерами и организаторами финального тура республиканского интеллектуального телеконкурса «Манасоведение».
Он поблагодарил их за большой вклад в реализацию Закона «Об эпосе «Манас» и Указа Президента «О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса «Манас» — бесценного духовного наследия кыргызского народа».
«Недаром Манас говорил, он собрал свой народ из лоскутков. В сказании разные народы живут вместе в мире и согласии. Такое воспитание молодёжи создаст благоприятные условия для развития нашей страны и поспособствует изучению богатой культуры и истории», — сказал зампред Кабмина.
На встрече педагоги из регионов рассказали об интересных моментах при организации конкурса и внесли предложения в рамках телепроекта «Манасоведение».
Дата публикации: 15:56, 16-06-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: