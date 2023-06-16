По итогам конкурса

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с педагогами, продюсерами и организаторами финального тура республиканского интеллектуального телеконкурса «Манасоведение».

Он поблагодарил их за большой вклад в реализацию Закона «Об эпосе «Манас» и Указа Президента «О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса «Манас» — бесценного духовного наследия кыргызского народа».

«Недаром Манас говорил, он собрал свой народ из лоскутков. В сказании разные народы живут вместе в мире и согласии. Такое воспитание молодёжи создаст благоприятные условия для развития нашей страны и поспособствует изучению богатой культуры и истории», — сказал зампред Кабмина.

На встрече педагоги из регионов рассказали об интересных моментах при организации конкурса и внесли предложения в рамках телепроекта «Манасоведение».

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