Бизнес-диалог

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев открыл бизнес-диалог «Кыргызстан-Россия» на полях XXVI Петербургского международного экономического форума.



Адылбек Касымалиев рассказал присутствующим о поступательно развивающихся торгово-экономических отношениях. Подчеркнул, что правительства двух стран ожидают рост взаимной торговли и предпринимают необходимые для этого усилия. «У нас имеются все необходимые предпосылки для стабильного, открытого и динамичного развития. Кыргызстан готов работать в новых форматах, искать эффективные пути и инструменты для углубления всеобъемлющего сотрудничества с Россией по всем направлениям», — заявил он.

Отметим, что бизнес-диалог «Кыргызстан — Россия» стал первым мероприятием в рамках Петербургского международного экономического форума. Мероприятие посвящено экспертному обсуждению перспективных направлений и проектов двустороннего взаимодействия.

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