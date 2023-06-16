ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев открыл бизнес-диалог «Кыргызстан-Россия» на полях XXVI Петербургского международного экономического форума.
Адылбек Касымалиев рассказал присутствующим о поступательно развивающихся торгово-экономических отношениях. Подчеркнул, что правительства двух стран ожидают рост взаимной торговли и предпринимают необходимые для этого усилия. «У нас имеются все необходимые предпосылки для стабильного, открытого и динамичного развития. Кыргызстан готов работать в новых форматах, искать эффективные пути и инструменты для углубления всеобъемлющего сотрудничества с Россией по всем направлениям», — заявил он.
Отметим, что бизнес-диалог «Кыргызстан — Россия» стал первым мероприятием в рамках Петербургского международного экономического форума. Мероприятие посвящено экспертному обсуждению перспективных направлений и проектов двустороннего взаимодействия.
Дата публикации: 15:55, 16-06-2023
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