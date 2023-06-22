Лицей с особым статусом

Президент подписал Указ «О придании особого статуса учреждению «Профессиональный лицей № 99».

Специалисты в сфере информационных технологий очень востребованы в компаниях, занятых производством самых различных товаров и услуг по всему миру. Именно поэтому следует уделять внимание качественной подготовке IT-специалистов в образовательных организациях начального, среднего и высшего профессионального образования.

В целях развития начального профессионального образования по IT-направлениям, подготовки конкурентоспособной молодёжи, востребованной на рынке труда, учреждению «Профессиональный лицей № 99» придан особый статус с предоставлением широкой финансовой автономии и академической свободы.

Далее его следует именовать «Профессиональный лицей информационных технологий № 99 при Президенте Кыргызской Республики». В рамках особого статуса учреждению предоставляются следующие права: разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты, с учётом требований к обязательному минимуму содержания основных образовательных программ начального профессионального образования, установленных законодательством Кыргызской Республики; получать доходы от образовательной, учебно-производственной и другой не запрещённой законодательством деятельности и направлять их на улучшение деятельности и развитие материально-технической базы; самостоятельно, по согласованию с попечительским советом, распоряжаться (отчуждать, менять, сдавать в аренду) материально-технической базой, приобретённой за счёт специальных средств, а также распоряжаться средствами, полученными от сдачи в аренду материально-технической базы; самостоятельно определять внутреннюю структуру управления и штатную численность сотрудников; а также формировать и утверждать тарифы на оказываемые платные образовательные услуги.

Автор: -