Кошкин дом под замком

Социальные сети 13-14 июня потрясла новость о том, что в подвале многоэтажного дома 7/1 в шестом микрорайоне замуровали кошек. На окна подвала были установлены решётки с мелкими звеньями. Кошки оставались внутри без еды и воды. Они там сидели, словно арестанты. Горожане читали информацию о бедных животных и стремились их спасти.

Мы тоже направились туда. Агрессия, с которой был встречен наш визит, ошеломила. Во двор дома пришли руководители фондов по защите животных, жители города. На нас кинулись чуть ли не с кулаками, обвиняя в том, что мы, спасая кошек, ломаем их имущество и зачем-то с собой принесли им еду. Жители снимали нас на камеру и обещали выставить в социальные сети. В наш адрес летели оскорбления, брань, угрозы. Позже домком с жильцами уверяли нас, что кошек убивать они не хотят, а были бы рады от них избавиться, поэтому и замуровывают сеткой все окошки подвала, чтобы коты впредь внутри него не появлялись.

Про крыс и чуму от крысиных блох знают, я думаю, все, и о том, что появляются они там, где нет ни кошек, ни собак, тоже. Учёные из США в результате проведённых исследований доказали, что блохи, питающиеся крысиной кровью, распространяют чуму эффективнее, чем питающиеся мышиной.

Без естественных врагов популяция крыс стремительно размножится. Возможно, жителями дома будет принято ещё одно неверное решение об обработке подвалов против крыс с помощью химических препаратов. О вреде таких препаратов догадываются все: будет убито всё живое внутри подвала и не только…

Токсичные вещества обязательно будут витать в воздухе не один день. Жить в таком доме небезопасно. Тем более что обработки должны проводиться регулярно. Видимо, жители не учили в школе простые темы по биологии о пищевых цепях (растение-грызун-кошка) и совсем не понимают, что естественный враг всегда лучше жёсткой химии…

О живучести крыс известно много невероятных историй. К примеру, о том, что они могут путешествовать по канализационным трубам, умея задерживать дыхание, вырабатывать иммунитет на отравляющие вещества в препаратах, которые на них просто не действуют.

Ташкентский пример

«Мушукент» — город кошек в Ташкенте. Новости из Узбекистана рассказывают о проекте, в рамках которого в Ташкенте установили 150 домиков для уличных кошек. Они в спальных районах больших городов — не бродячие или бездомные животные, а естественные обитатели городской среды, занимающие собственную экологическую нишу в близком соседстве с человеком. Польза такого соседства очевидна, пишет «Фергана».

Кошки уничтожают домовых мышей и значительно сокращают численность крыс. Конечно, не каждая кошка справится со взрослой крысой. Зато уличные кошки, обладающие навыками настоящих охотников, находят гнёзда с крысиным потомством, не давая грызунам размножаться в геометрической прогрессии. Этим они защищают людей от множества инфекций, разносимых крысами. Кроме того, распространение популяций грызунов в регионах с жарким климатом может привлечь в черту города и других хищников — ядовитых змей, лис, шакалов.

Общественность Узбекистана была шокирована после массовых потрав, садистских убийств на камеру, выложенных в соцсети, подростков, издевающихся над бездомными животными. И правоохранительные органы, и негосударственные организации начали бить тревогу. ГУВД Ташкента в сотрудничестве с зоозащитниками в 2019 году инициировало зоозащитный проект «Мушукент», к которому с каждым днём присоединяются государственные и некоммерческие организации, ветеринарные клиники, волонтёры и энтузиасты.

Сейчас Бишкек ждёт прогрессивные инициативы от зоозащитников и государственных органов по гуманному решению вопроса, связанного с бездомными кошками. «Мышык-Бишкек», на мой взгляд, отличное название для проекта.

Элина СТЭЙНБЕРГ.

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