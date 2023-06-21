О смоге заговорили летом

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл рабочее совещание, где обсудили улучшение экологической ситуации в предстоящем отопительном сезоне.

Министр экологии, природных ресурсов и технического надзора Мелис Тургунбаев рассказал о принимаемых мерах по улучшению экологии в крупных городах республики, а также представил расчёты по переходу ТЭЦ Бишкека с угля на природный газ. Отмечено, что это сократит использование твёрдого топлива на 600 тыс. тонн.

Далее мэр столицы Эмиль Абдыкадыров сообщил, что 22 столичные котельные переводятся на газовое отопление, кроме этого, ожидается поступление 800 автобусов. Это позволит значительно снизить количество автотранспорта на улицах Бишкека в пользу общественного и, соответственно, уменьшит выбросы выхлопных газов.

Он также добавил, что рассматривается возможность выкупа отходов швейной и шинной продукции муниципалитетом. А в конце года начнётся строительство мусороперерабатывающего завода. Помимо этого, полностью потушен мусорный полигон.

В свою очередь глава Кабмина дал дополнительные поручения по расчётам перехода ТЭЦ на природный газ, в том числе с учётом предоставления беспроцентных кредитов населению для его подключения и приобретения газовых котлов, разработки дифференцированной системы оплаты голубого топлива на примере тарифов за электроэнергию.

«В ближайшее время примут комплекс мер по данному вопросу. Если всё, что мы запланировали, реализуется, проблема смога решится», — заключил Акылбек Жапаров.

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