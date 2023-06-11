Поручения министра приняты к исполнению

Министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков провёл онлайн-совещание, на котором обсуждались оперативные меры поддержания общественного порядка.

В ходе заседания глава МВД отметил: «Мы принимаем меры для повышения безопасности населения, создаём условия для качественного сервисного обслуживания с внедрением новых функций, реализуем ряд законов, нормативных актов по борьбе с преступностью, при помощи современных цифровых систем проводим усиленную работу по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения. Создаём благоприятные условия для региональных подразделений для повышения качества предоставления государственных услуг, внедряем цифровые технологии.

Однако вместо того, чтобы качественного работать, прикладывать все усилия, есть руководители, которые не выполняют своих прямых обязанностей. Любой начальник должен строго соблюдать требования закона, нести персональную ответственность. Доведите моё требование до всех руководителей, начиная с отделения сельской милиции, заканчивая начальниками главных управлений».

На днях состоялось заседание Совбеза под председательством Президента, где рассмотрены вопросы о состоянии и направлениях развития Вооружённых сил Кыргызстана, укрепление деятельности правоохранительных органов, повышение обороноспособности, даны соответствующие поручения. В частности, озвучены дополнительные поручения по обеспечению органов внутренних дел, несущих службу в приграничных районах, соответствующим вооружением, специальными техническими средствами, а также проведению учений для подготовки сотрудников к различным непредвиденным ситуациям.

Кроме того, отмечена необходимость очищения рядов органов внутренних дел от нечистых на руку сотрудников, укрепления кадровой политики, усиления деятельности, подготовки профессиональных сотрудников, добросовестно служащих народу, соблюдающих морально-нравственные нормы. Поставлена задача продолжить ротацию руководящего состава ОВД.

«Как известно, ротационная деятельность продолжается в установленном порядке. Открыто говоря, есть руководители, которые перешли на позицию «меня только назначили, я ни за что не отвечаю». Итак, ещё раз довожу до всех вас основы ротации.

Ротация выполняет две функции: первая — создание комфортных условий для личного состава, тесное взаимодействие с местными государственными органами, решение проблем населения на местах, совершенствование сервисного обслуживания, улучшение борьбы с преступностью и обеспечение безопасности населения; вторая — внедрение современных цифровых технологий, создание и сохранение условий безопасности в ответственном регионе, укрепление грамотности, профессионализма личного состава, избавление от коррумпированных, непригодных кадров, точное выполнение возложенных задач и повышение доверия населения.

Руководителей, которые своевременно выполняют обе задачи, поощрят. Начальников, не справляющихся со своими обязанностями, освободят от занимаемых должностей, несмотря на новое назначение. Таковы основные принципы ротации, и всегда помните об этом требовании», — подчеркнул Улан Ниязбеков.

В ходе совещания поставлен ряд задач перед Главным управлением уголовного розыска, Следственной службой, Службой общественной безопасности и Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

По линии уголовного розыска: провести детальный анализ преступлений, зарегистрированных за последние шесть месяцев и в прошлые годы, которые остаются нераскрытыми; выяснить причины и дать рекомендации по поводу деятельности отдельных руководителей городских, областных, районных отделов внутренних дел, которые работают не на должном уровне; принять самостоятельные решения и строгие меры в отношении ответственных руководителей, которые не принимают максимальных мер по раскрытию преступлений, не используют для этих целей возможности современных цифровых технологий; охарактеризовать регионы по уровню криминогенной обстановки, включая сельские местности и города, дать оценку криминогенной ситуации, составить перечень проблем по линии уголовного розыска, разработать инновационные предложения, способствующие повышению эффективности оперативно-следственных мероприятий; проводить работу по раскрытию преступлений, нести службу добросовестно и на высоком уровне, не забывать об ответственности за результаты своей деятельности перед обществом.

Службе общественной безопасности: принимать усиленные меры безопасности в общественных местах, на улицах и в местах массового скопления людей; не допускать хулиганств, массовых драк, грубых нарушений общественного порядка; обращать внимание на качество обеспечения общественного порядка, результаты и проблемы, а профилактические мероприятия организовать в новом формате; органы внутренних дел на местах должны поднять вопрос распространения цифровых технологий в целях повышения безопасности в общественных местах.

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