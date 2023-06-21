Все эпосы в гости к нам!

Впервые в истории сказительского искусства состоялся Всемирный форум сказителей. Он взял старт в четверг в Бишкеке, а завершился в минувшее воскресенье в селе Джергалан на берегу Иссык-Куля. Символично, что столь масштабное и неординарное мероприятие прошло в Кыргызстане — на родине великого эпоса «Манас».

Организатор форума — Национальная академия «Манас» — провёл поистине колоссальную и кропотливую работу. В итоге удалось собрать в нашей республике выдающихся сказителей современности трёх стран и представителей девяти народов. Им всем предоставили редкую возможность поделиться своими идеями и опытом. Участники ознакомились с новыми подходами, которые помогут им развивать своё искусство и вносить вклад в мировую культуру. Встречи в рамках форума прошли в формате свободного диалога.

К нам в гости прибыли мастера эпоса из Алтая, Башкортостана, Бурятии, Калмыкии, Тывы, Хакассии, Якутии, а также из Узбекистана и Монголии. Вместе с кыргызскими сказителями они рассуждали на темы места, роли и значения сказительского искусства в современном обществе.

Вместе с этим свои двери для всех желающих распахнул зал Национального исторического музея. Здесь можно было не только стать свидетелем и слушателем исполнений народных эпосов, но и задать сказителям интересующие их вопросы и просто пообщаться. Для решения этих вопросов возникает необходимость в создании крепкой, надёжной международной единой платформы, цель которой — сохранение и обогащение эпического наследия как одной из основ национальных культур. Чем и занимается национальная академия «Манас».

Сам формат встреч, не ограничивая жёсткими рамками официоза и не являясь научным, призван поддержать свободный диалог разных культур. Роль сказителя во все времена была известна, но его статус претерпевал изменения в силу разных обстоятельств. И есть уверенность в том, что форум даст возможность сказителю определить свою истинную миссию в быстро меняющемся мире и поможет сыграть ключевую роль в становлении духовного общества.

«Современный мир сегодня стоит перед жёстким выбором, у него новые вызовы и риски. Тотальная маргинализация и духовная стагнация грозят снести всё на своём пути, и в таких условиях многие институты духовности не выдерживают и рушатся на глазах. Вот в таких обстоятельствах диалог сказителей на международном уровне вселяет надежду на то, что бакши, дастанчи, жаўгарчи, кайчи, манасчи, олонхосуты, тоолчу, улигершины, хайджи и другие сказители послужат маяком, как и во все времена.

Сказители эпоса всегда играли важную роль в сохранении духовной и культурной самобытности народа. А эпос как квинтэссенция духовного наследия — источник национального духа и культуры. Эпическое наследие и его живое исполнение как феномен сегодня вызывают большой интерес и играют важную роль в формировании самоидентификации этноса. В условиях глобализации под натиском массовой культуры малые народы рискуют потерять свою национальную культуру», — рассказали организаторы.

Наш знаменитый режиссёр, автор фильма о Саякбае Каралаеве Болот Шамшиев как-то поведал о весьма любопытном факте. По его словам, великий манасчи вовсе не обладал феноменальной памятью, как это представляется многим из нас. Он даже порой путался в некоторых фактах собственной биографии. Но каким же образом Гомер ХХ века помнил наизусть миллионы строк «Манаса»? Видимо, он и ему подобные личности наделены особым даром, установившим непостижимую связь с вечностью, откуда черпаются вдохновение и где видно то, что неподвластно разуму и глазу простого смертного. Посему отрадно, что нашим гражданам предоставилась возможность приобщиться к столь уникальному искусству народов мира!

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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