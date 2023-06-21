Бишкек — город парадоксов. Модное лето — 2023

Столица Кыргызстана плавится от жары, а девушки предпочитают мини? Или всё-таки макси и свободные балахоны — символы религиозных традиций? Однозначного ответа нет,

а стоит лишь выйти на улицу, и в глаза бросаются грациозные нимфетки с плоскими животами. Они и не думают скрывать прелести своих фигур от публики, которая осуждающе смотрит на идеальное тело, фыркает и отворачивается. Завидуйте молча! Красота — она не навсегда, поэтому пусть девчушки помодничают. А в двух шагах идут молодые девушки, лица которых скрывают, нет, не маски, но тканые материи, у которых есть название на арабский лад. Не будем углубляться в религиозные традиции, поговорим о высокой моде Бишкека.

Ежегодно о главных новинках сезона можно узнать на Неделях высокой моды, которые стартуют обычно в начале лета. Как всегда, моду диктуют матёрые профи, но и студенты дизайнерских факультетов не отстают. Последние традиционно предлагают яркие авангардные наряды из натуральных тканей и полотен. Одежда из войлока вне конкуренции, но в тёплое время года не подходит. А вот строгий однотонный лён — в самый раз. Только модели из него уж слишком простые. Прямой и даже расширенный силуэт платьев и рубашек, кажется, будто с чужого плеча, отлично сочетается с узкими короткими топами, открывающими живот.

Зато вечерние наряды скучны и однотонны. Превалирует в основном чёрный цвет. Прямой силуэт, бретели и V-образный вырез создают впечатление, будто девушка идёт не на торжество, а готовится ко сну. Но это лишь обман зрения. Столичные кутюрье играют с нашим воображением и дополняют простой и скучный образ массивными позолоченными подвесками и гигантскими серьгами. Причём, чем их количество больше, тем интереснее смотрится образ.

Для романтичных прогулок по вечернему городу нам советуют надевать шёлковые сарафаны и платья. Цветовая гамма — светлая. Многослойные рюши и воланы вновь в моде, поэтому не нужно стесняться пышности. Как говорится, шёлк всё стерпит. Ну и конечно, в знойные летние дни предпочтение лучше отдавать натуральным тканям.

Мужская мода лета-2023 не терпит облегающих маек и футболок. Здесь также предпочтительнее свобода — как в выборе смысла жизни, так и в одежде. Уверенность во всём, даже в шортах с гавайским принтом, которые запросто можно сочетать со строгой однотонной классической рубашкой с коротким рукавом.

Девиз этого лета — свободный выбор и независимость. Вечерние наряды запросто могут стать деловыми и наоборот. Главное — дополнять образ стильными аксессуарами и счастливой улыбкой.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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