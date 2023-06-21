Сому — тридцать лет. Часть I: Рождение

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Каждый год накануне очередного официального дня рождения кыргызской национальной валюты 10 мая принято вспоминать, как всё начиналось, как на свет появился сом, кто стоял у руля самой идеи и процесса её реализации. Это важная и нужная традиция.
Во-первых, национальная валюта — это форма суверенитета, его неотъемлемая часть. Во-вторых, история современного независимого Кыргызстана пишется сегодня. И пока живы свидетели и участники тех знаковых событий, она пополняется новыми деталями и трактовками.
Смутное время
Известный факт, что Кыргызстан стал вторым после России государством на постсоветском пространстве, которое ввело в оборот свои деньги. Сегодня кажется, что всё происходило просто и появление сома не встречало сопротивления, потому что было логичным. Но те, кто буквально ковал историю страны в то непростое время, вспоминают, что рождение кыргызской национальной валюты походило на приключенческий роман.
После распада Советского Союза в феврале 1992 года Турсунбек Чынгышев был назначен премьер-министром. Он вспоминает, что в то смутное время в стране не было ни одного доллара, ни одного грамма золота, все экономические связи развалились.
«Но главной проблемой было то, что мы находились в рублёвой зоне. Рубли выпускал Госбанк России, и эмиссия рубля была совершенно не контролируемой. Управлять в таких условиях финансово-кредитной политикой было практически невозможно. Тем более что Россия к середине 1992 года поставила вопрос ребром: рубли берёте, оформляя это как кредиты. В общем, наличных денег не было, зарплаты платить нечем. И так далее. Так в конечном счёте мы и пришли к необходимости введения своей национальной валюты», — сказал бывший высокопоставленный чиновник.
«Сейчас никто не верит, что в 1992 году где-то в марте-апреле у нас в Кыргызстане инфляция была 40 процентов в месяц. А по итогам 1992 года в Кыргызстане инфляция была 900 с чем-то процентов. Очень большая инфляция была в Казахстане, Узбекистане — где-то под 1 200 процентов». (Турсунбек Чынгышев).
Многие активные политики начала 90-х годов подчёркивали, что время было такое стремительное, что все решения приходилось принимать быстро, часто интуитивно. Скажем так, рассуждать о национальной валюте как о необходимости власть молодого независимого государства начала весной 1992 года.
А уже практически через год, 4 мая 1993 года, решением Жогорку Кенеша был образован официальный комитет по введению национальной валюты. Но до этого впервые публично о необходимости собственных денег было заявлено в сентябре 1992 года в стенах парламента во время отчёта правительства о ходе экономических реформ.
Блин не комом
Во время отчёта перед депутатами легендарного парламента выступили Президент Аскар Акаев, премьер-министр Турсунбек Чынгышев и председатель Национального банка Кемелбек Нанаев.
По воспоминаниям Турсунбека Чынгышева, депутаты больше часа задавали вопросы о необходимости введения национальной валюты. После ответов в прениях выступили более 20 нардепов, и почти все они были против.
«Как сейчас помню, берёт слово Турдакун Усубалиев и говорит примерно так: «Если мы уйдём из рублёвой зоны, оторвёмся от России, оторвёмся от других союзных республик, это будет экономическая и политическая катастрофа для Кыргызстана. И нельзя этого делать, правительство делает ошибку. Я обращаюсь ко всем депутатам, обращаюсь к Президенту, обращаюсь к правительству не поддерживать это предложение», — вспоминает Турсунбек Чынгышев.
«Тогда же кто-то из депутатов эмоционально поставил вопрос ребром: «Если предложение о национальной валюте будет поддержано, и в результате оно приведёт к экономической катастрофе, кто будет нести ответственность? Кто ответит своей головой?» (Турсунбек Чынгышев).
Турсунбек Чынгышев ответил, что в случае чего нести ответственность будет он лично.
В результате парламентарии всё-таки поддержали инициативу правительства о проработке вопроса о возможности введения национальной валюты.
Несмотря на то, что никаких конкретных сроков определено не было, именно то заседание Жогорку Кенеша стало триггером для ускорения процесса рождения национальной валюты. Уже в январе 1993 года Аскар Акаев подписал закрытое распоряжение об образовании комиссии по подготовке введения национальной валюты. Её председателем был назначен первый заместитель министра экономики и финансов Карим Уразбаев. Комиссия должна была разработать экономическое обоснование необходимости введения национальной валюты и дать оценку всем последствиям и рискам.
Как вспоминает Карим Уразбаев, членам комиссии помогал накопленный опыт: «Я, допустим, работал в Госплане. Все планы отраслевых министерств мы сбивали, сбалансировали. То есть были практические знания о состоянии экономики: как она управляется, как финансируется. Эмиль Сыдыкович Абдуманапов — было такое проектно-конструкторское бюро АСУ, он математик-вычислитель и просто очень умный человек. Кемелбек Касымкулович Нанаев работал в горкоме партии, в промышленном отделе. Потом был заведующим отделом науки ЦК компартии Киргизии. Все мы аспирантуру прошли в Москве. Поэтому нам было легко ориентироваться в таблицах, в расчётах».
Комиссия работала в обстановке полной секретности, особенно на финишной прямой. Потому что, и в этом сходятся все участники тех событий, сопротивление было гигантским. Причём как внутреннее, так и внешнее.
«Где-то на заключительной стадии 2-3 недели на Иссык-Куле на правительственной даче были изолированы, сидели и работали. Потому что это был на тот момент государственный секрет, чтобы утечки не было. И там было принято решение о создании валютного комитета. Его должен был возглавлять кто-то от государства, это — председатель правительства Чынгышев, кто-то от общественности, это — академик Турар Койчуев, и третий — это председатель Национального банка», — делится подробностями в интервью Карим Уразбаев.
«Несмотря на поддержку и убеждение в необходимости введения национальной валюты политическим руководством страны, нам всем было нелегко. Мы же при Советском Союзе родились, привыкли опираться на потенциал огромной страны». (Карим Уразбаев).
В конце апреля, по словам Карима Уразбаева, состоялось закрытое заседание президиума Жогорку Кенеша, в котором приняли участие Аскар Акаев, Турсунбек Чынгышев, спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов.
«Я как председатель комиссии докладывал наши выводы и рекомендации. Президиум Жогорку Кенеша опасался принятия решения как орган, и они решили обойтись обтекаемой формулировкой, что они принимают к сведению инициативу правительства, но предупреждают сразу, что в течение полугода посмотрят, как пойдёт внедрение. И прямо сказали: «В случае неудачи, Турсунбек Чынгышевич, правительство отправят в отставку, а вы вместе с Абдуманаповым (первый заместитель председателя Национального банка. — Прим. 24.kg) пойдёте в тюрьму за экономическую диверсию против Кыргызской Республики. Согласны?» Но мы были убеждены в своей правоте, поэтому смело ответили, что «да, согласны». Тем более была поддержка правительства» — говорит Карим Уразбаев.
Теперь отступать уже было поздно. Предстоял не менее трудный этап — обменять рубли на новые кыргызские деньги — сомы.
Конечно, огромную роль как на этапе создания национальной валюты, так и на этапе её введения сыграли Национальный банк Кыргызской Республики, его руководство и уникальная команда профессионалов. Так, в своём интервью в далёком 1993 году Кемелбек Нанаев отмечал: «Национальный банк провёл большую подготовительную работу по управлению процессами устойчивости национальной валюты. Это требовало достаточно высокой квалификации, владения целым рядом приёмов, инструментов, по которым до этого у нас не было специалистов».
Такие специалисты появились очень быстро из числа сотрудников Национального банка, которым пришлось буквально на ходу осваивать новые навыки и обучаться. В результате процесс обмена и дальнейшего вхождения национальных денег в рынок, в жизнь граждан, в систему государственного функционирования прошёл в Кыргызстане плавно и без лишнего стресса. И стал примером для других стран, которые только собирались вводить свои собственные деньги.
Материалы предоставлены пресс-службой Национального банка.
Дата публикации: 15:53, 21-06-2023
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