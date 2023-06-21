Сому — тридцать лет. Часть I: Рождение

Каждый год накануне очередного официального дня рождения кыргызской национальной валюты 10 мая принято вспоминать, как всё начиналось, как на свет появился сом, кто стоял у руля самой идеи и процесса её реализации. Это важная и нужная традиция.

Во-первых, национальная валюта — это форма суверенитета, его неотъемлемая часть. Во-вторых, история современного независимого Кыргызстана пишется сегодня. И пока живы свидетели и участники тех знаковых событий, она пополняется новыми деталями и трактовками.

Смутное время

Известный факт, что Кыргызстан стал вторым после России государством на постсоветском пространстве, которое ввело в оборот свои деньги. Сегодня кажется, что всё происходило просто и появление сома не встречало сопротивления, потому что было логичным. Но те, кто буквально ковал историю страны в то непростое время, вспоминают, что рождение кыргызской национальной валюты походило на приключенческий роман.

После распада Советского Союза в феврале 1992 года Турсунбек Чынгышев был назначен премьер-министром. Он вспоминает, что в то смутное время в стране не было ни одного доллара, ни одного грамма золота, все экономические связи развалились.

«Но главной проблемой было то, что мы находились в рублёвой зоне. Рубли выпускал Госбанк России, и эмиссия рубля была совершенно не контролируемой. Управлять в таких условиях финансово-кредитной политикой было практически невозможно. Тем более что Россия к середине 1992 года поставила вопрос ребром: рубли берёте, оформляя это как кредиты. В общем, наличных денег не было, зарплаты платить нечем. И так далее. Так в конечном счёте мы и пришли к необходимости введения своей национальной валюты», — сказал бывший высокопоставленный чиновник.

«Сейчас никто не верит, что в 1992 году где-то в марте-апреле у нас в Кыргызстане инфляция была 40 процентов в месяц. А по итогам 1992 года в Кыргызстане инфляция была 900 с чем-то процентов. Очень большая инфляция была в Казахстане, Узбекистане — где-то под 1 200 процентов». (Турсунбек Чынгышев).

Многие активные политики начала 90-х годов подчёркивали, что время было такое стремительное, что все решения приходилось принимать быстро, часто интуитивно. Скажем так, рассуждать о национальной валюте как о необходимости власть молодого независимого государства начала весной 1992 года.

А уже практически через год, 4 мая 1993 года, решением Жогорку Кенеша был образован официальный комитет по введению национальной валюты. Но до этого впервые публично о необходимости собственных денег было заявлено в сентябре 1992 года в стенах парламента во время отчёта правительства о ходе экономических реформ.

Блин не комом

Во время отчёта перед депутатами легендарного парламента выступили Президент Аскар Акаев, премьер-министр Турсунбек Чынгышев и председатель Национального банка Кемелбек Нанаев.

По воспоминаниям Турсунбека Чынгышева, депутаты больше часа задавали вопросы о необходимости введения национальной валюты. После ответов в прениях выступили более 20 нардепов, и почти все они были против.

«Как сейчас помню, берёт слово Турдакун Усубалиев и говорит примерно так: «Если мы уйдём из рублёвой зоны, оторвёмся от России, оторвёмся от других союзных республик, это будет экономическая и политическая катастрофа для Кыргызстана. И нельзя этого делать, правительство делает ошибку. Я обращаюсь ко всем депутатам, обращаюсь к Президенту, обращаюсь к правительству не поддерживать это предложение», — вспоминает Турсунбек Чынгышев.

«Тогда же кто-то из депутатов эмоционально поставил вопрос ребром: «Если предложение о национальной валюте будет поддержано, и в результате оно приведёт к экономической катастрофе, кто будет нести ответственность? Кто ответит своей головой?» (Турсунбек Чынгышев).

Турсунбек Чынгышев ответил, что в случае чего нести ответственность будет он лично.

В результате парламентарии всё-таки поддержали инициативу правительства о проработке вопроса о возможности введения национальной валюты.

Несмотря на то, что никаких конкретных сроков определено не было, именно то заседание Жогорку Кенеша стало триггером для ускорения процесса рождения национальной валюты. Уже в январе 1993 года Аскар Акаев подписал закрытое распоряжение об образовании комиссии по подготовке введения национальной валюты. Её председателем был назначен первый заместитель министра экономики и финансов Карим Уразбаев. Комиссия должна была разработать экономическое обоснование необходимости введения национальной валюты и дать оценку всем последствиям и рискам.

Как вспоминает Карим Уразбаев, членам комиссии помогал накопленный опыт: «Я, допустим, работал в Госплане. Все планы отраслевых министерств мы сбивали, сбалансировали. То есть были практические знания о состоянии экономики: как она управляется, как финансируется. Эмиль Сыдыкович Абдуманапов — было такое проектно-конструкторское бюро АСУ, он математик-вычислитель и просто очень умный человек. Кемелбек Касымкулович Нанаев работал в горкоме партии, в промышленном отделе. Потом был заведующим отделом науки ЦК компартии Киргизии. Все мы аспирантуру прошли в Москве. Поэтому нам было легко ориентироваться в таблицах, в расчётах».

Комиссия работала в обстановке полной секретности, особенно на финишной прямой. Потому что, и в этом сходятся все участники тех событий, сопротивление было гигантским. Причём как внутреннее, так и внешнее.

«Где-то на заключительной стадии 2-3 недели на Иссык-Куле на правительственной даче были изолированы, сидели и работали. Потому что это был на тот момент государственный секрет, чтобы утечки не было. И там было принято решение о создании валютного комитета. Его должен был возглавлять кто-то от государства, это — председатель правительства Чынгышев, кто-то от общественности, это — академик Турар Койчуев, и третий — это председатель Национального банка», — делится подробностями в интервью Карим Уразбаев.

«Несмотря на поддержку и убеждение в необходимости введения национальной валюты политическим руководством страны, нам всем было нелегко. Мы же при Советском Союзе родились, привыкли опираться на потенциал огромной страны». (Карим Уразбаев).

В конце апреля, по словам Карима Уразбаева, состоялось закрытое заседание президиума Жогорку Кенеша, в котором приняли участие Аскар Акаев, Турсунбек Чынгышев, спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов.

«Я как председатель комиссии докладывал наши выводы и рекомендации. Президиум Жогорку Кенеша опасался принятия решения как орган, и они решили обойтись обтекаемой формулировкой, что они принимают к сведению инициативу правительства, но предупреждают сразу, что в течение полугода посмотрят, как пойдёт внедрение. И прямо сказали: «В случае неудачи, Турсунбек Чынгышевич, правительство отправят в отставку, а вы вместе с Абдуманаповым (первый заместитель председателя Национального банка. — Прим. 24.kg) пойдёте в тюрьму за экономическую диверсию против Кыргызской Республики. Согласны?» Но мы были убеждены в своей правоте, поэтому смело ответили, что «да, согласны». Тем более была поддержка правительства» — говорит Карим Уразбаев.

Теперь отступать уже было поздно. Предстоял не менее трудный этап — обменять рубли на новые кыргызские деньги — сомы.

Конечно, огромную роль как на этапе создания национальной валюты, так и на этапе её введения сыграли Национальный банк Кыргызской Республики, его руководство и уникальная команда профессионалов. Так, в своём интервью в далёком 1993 году Кемелбек Нанаев отмечал: «Национальный банк провёл большую подготовительную работу по управлению процессами устойчивости национальной валюты. Это требовало достаточно высокой квалификации, владения целым рядом приёмов, инструментов, по которым до этого у нас не было специалистов».

Такие специалисты появились очень быстро из числа сотрудников Национального банка, которым пришлось буквально на ходу осваивать новые навыки и обучаться. В результате процесс обмена и дальнейшего вхождения национальных денег в рынок, в жизнь граждан, в систему государственного функционирования прошёл в Кыргызстане плавно и без лишнего стресса. И стал примером для других стран, которые только собирались вводить свои собственные деньги.

Материалы предоставлены пресс-службой Национального банка.

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