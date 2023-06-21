Без суеты — ни туды и ни сюды?..

Заботы под руку с суетливостью, если им позволить, незаметно и довольно быстро могут приучить человека существовать вниз головой. Это значит наблюдать в зеркале день за днём, да и то на бегу, уставшее от бесконечных проблем лицо, видеть снова и снова свои замученные, постоянно бегущие куда-то ноги, а всё остальное обозревать изредка, ведь катастрофически не хватает времени. Понимая, что ничего толком не успеваешь, — такой становится современная человеческая жизнь…

Не стану опровергать значимость слова НАДО, ведь оно в современном лексиконе занимает неизбежно актуальные позиции. Есть обязательства перед близкими и обществом, нужно держаться, порой через не могу: кормить, одевать, учить, тащить на себе кого-то периодически, при этом тащить и себя приходится…

Однако, если личность себя убьёт сумасшедшими нагрузками, жизнью без продыху, близким легче точно не станет. Возможно, конечно, без летального исхода обойдётся, но можно заработать себе непомерными заботами какие-нибудь тяжёлые болячки, которые серьёзно ослабят или вовсе в постель уложат надолго. В этом случае легче ни вам, ни вашим любимым, не станет, скорее, наоборот, добавит немалых проблем.

Пугающе много людей приобретает себе синдром хронической усталости. Это когда не просто устал, но до такой степени, что встать не можешь с кровати, простые дела: приготовить завтрак, собраться на работу, позвонить по телефону — становятся сложно выполнимыми, поскольку в организме иссяк запас энергии. Вот на днях читала на страничке своей знакомой в одной из социальных сетей: она умница, внимательная дочь, заботливая жена и мать, сильный профессионал — о том, как она себя загнала нагрузками, потеряла сон, лечит порок сердца, а задач приходится ставить меньше, выбирая основные дела. Таких душевных откровений, когда измученные люди рассказывают о своём гнетущем состоянии по сути чужим людям, вижу множество. Крики отчаяния или предостережения?..

Многое нужно успевать в современном мире, но нельзя игнорировать тревожные звоночки, которыми здоровье сигнализирует о сбоях, об опасности. Суета — враг, она серьёзно усложняет нам жизнь, заставляя бежать ещё быстрее. Разговаривать с собой, останавливать себя от суетливости — одна из возможностей снизить нагрузки. Не успели что-то сделать, куда-то опоздали, не произошло ожидаемое или, напротив, случилось нежелательное — переживания и суета всё равно не помогут в некоторых обстоятельствах. Но мы, понимая это, всё равно продолжаем, переживая, пить успокоительные. Суетиться продолжаем — в результате учащается сердцебиение, дышать становится труднее, настроение портится, давление скачет, голова болит — у кого как, но хорошего из этого ничего не получается. В разуме важно вовремя перехватить суетливые мысли, не думать их просто!

На одной чаше весов НАДО и сверхнагрузки, а на другой — ваше здоровье или даже жизнь. Не торопитесь с выбором, но решит каждый сам…

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.

Иллюстрации из интернета.

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