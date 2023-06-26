Законы для инвесторов

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял делегацию немецких бизнесменов во главе со статс-секретарём Федерального министерства экономики и защиты климата Германии Удо Филиппом.

Отмечено, что за 30-летнюю историю дипломатических отношений между двумя странами сложились дружественные и партнёрские взаимоотношения. В 2022 году впервые в истории двусторонних отношений создан Кыргызско-Германский деловой совет, более 350 кыргызстанских бизнесменов прошли обучение на предприятиях Германии. Также особо отмечен вклад немецкого Фонда Ханса Зайделя в рамках программы подготовки управленческих кадров, в частности государственных и муниципальных служащих.

Акылбек Жапаров отметил инвестиционные возможности Кыргызстана, в том числе в сфере использования возобновляемых источников энергии. «Мы предлагаем немецкой стороне рассмотреть своё участие в строительстве гидроэлектростанций, солнечных электростанций, которые станут приносить материальные и экологические дивиденды», — сказал он.

Председатель Кабмина также добавил, что заинтересован в наращивании сотрудничества в сфере сельского хозяйства. К слову, наша страна пользуется статусом ВСП+, который даёт право экспортировать в Европу по нулевым тарифным ставкам порядка 6 200 товарных позиций.

В свою очередь немецкие бизнесмены выразили заинтересованность в инвестировании в горный туризм, энергетику, строительство, логистику. В данном контексте Акылбек Жапаров сообщил, что для создания лучших условий для инвесторов в Кыргызстане идёт постоянный процесс совершенствования законодательной базы.

Автор: