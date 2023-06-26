Борьба с наркотиками

Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров принял председателя Комиссии по наркополитике стран Восточной и Центральной Европы, а также Центральной Азии (ECECACD) Александра Квасьневского.

Они обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере контроля над оборотом наркотиков.

Глава Кабмина отметил, что Кыргызстан ведёт сбалансированную деятельность в сфере контроля над наркотическими средствами, основанную на международных обязательствах и национальных стратегических документах, в том числе в рамках Антинаркотической программы Кабинета министров и Плана мероприятий по его выполнению.

В свою очередь Александр Квасьневский подчеркнул, что в нашей стране достаточно эффективна работа по сокращению спроса на незаконные наркотики, сокращению их предложения и снижению вреда от потребления.

В завершение встречи они договорились наращивать сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

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