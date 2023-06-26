В поисках «лёгких путей»

В Министерстве экономики и коммерции обсудили вопросы развития транспортных коридоров и реализации торгового и транзитного потенциала в зоне ЕАЭС. Мероприятие прошло при поддержке Евразийской экономической комиссии.

Участники — представители государственных органов, бизнес-сообществ, институтов развития Центральной Азии и ЕАЭС. Одним из главных докладчиков выступил член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Министр сделал акцент на новые вызовы и тенденции в транспортной отрасли ЕАЭС и рассказал о работе ЕЭК по повышению эффективности мер инфраструктурного развития и логистики в ЕАЭС.

— Мы отмечаем и высоко ценим национальные усилия стран Союза и наших партнёров в регионе, направленные на развитие международной транспортно-логистической инфраструктуры, наблюдаем процесс диверсификации традиционных международных коридоров.

Он обратил внимание на то, что у нас отсутствует развитая железнодорожная инфраструктура, и это создаёт тупиковое положение железнодорожных путей и сообщений в республике. Проект по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан в рамках инициативы «Один пояс — один путь» открывает отечественной экономике новые альтернативные маршруты на внешние рынки. Таким образом, республика имеет шанс выйти из транспортного тупика, диверсифицируя пути транспортировки грузов.

Относительно перспектив развития транспортного сообщения в стране министр ЕЭК отметил:

— Главы правительств государств-членов одобрили перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных транспортных проектов. В список от Кыргызстана включён проект «Электрификация железнодорожного участка Луговая — Балыкчи». Ещё два находятся в процессе включения, один из них имеет важное стратегическое значение для Кыргызстана — железная дорога Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече — Макмал — Джалал-Абад. Второй проект — строительство автомобильной дороги «Реконструкция северно-объездной дороги города Бишкека».

По словам А. Кожошева, продвижение проектов строительства железнодорожного полотна является стратегически выверенным и важным ходом. Поддержка инфраструктурных проектов, направленных на выход страны из частичной транспортной изоляции считается приоритетной, и, учитывая сложившиеся условия, важно объединить регионы страны железнодорожным сообщением. Это, в числе прочего, послужит дополнительным стимулом для экономического развития, увеличения деловой активности и торговли внутри страны.

На площадке круглого стола отвели особое место теме транспортно-логистического потенциала КР в рамках ЕАЭС, сокращения барьеров при перемещении товаров через территорию государств — членов союза, другие важнейшие вопросы в сфере транспорта и логистики.

Также была затронута тема возрастающей роли транспортных коридоров при обеспечении стабильного и надёжного международного транзита.

Арзыбек Кожошев рассказал о возрастающей значимости транспортных коридоров. Он отметил, что «развитая и современная транспортно-логистическая инфраструктура с учётом текущих тенденций становится ещё более значимым условием для создания новых производств, роста инвестиций и мобильности трудовых ресурсов внутри ЕАЭС». А совместные инфраструктурные проекты стран союза должны не только создать портфели заказов для других отраслей, но и в дальнейшем обеспечить их функционирование.

Между тем динамичные продвижения по созданию новых инфраструктурных коридоров в мире исходят от Китая, а именно — от инициативы «Один пояс — один путь». Важной частью трансъевразийского экономического коридора может стать железнодорожная ветка Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая соединит Китай со Средней Азией и Европой, а также сократит действующий коридор «Восток — Запад» на 900 км и даст возможность для существенной экономии времени и средств. Таким образом, формируются новые транспортные узлы.

А. Кожошев также отметил, что «фундаментальные изменения в сфере инфраструктуры и логистики, которые происходят в настоящее время, способствуют формированию нового транспортного каркаса Большой Евразии. В условиях разворота грузопотоков на Восток и Азию новую жизнь обретают классические коридоры «Север — Юг», «Европа — Западный Китай», «Новый Шёлковый путь» и Транскаспийский международный транспортный маршрут. И сегодня как никогда возросла актуальность выстраивания новых устойчивых логистических цепочек и ускоренного развития международных маршрутов.

Министр ЕЭК уверен: реализация проектов позволит не только создать единую внутреннюю железнодорожную сеть, но и обеспечить осуществление экспортно-импортной и транзитной перевозки грузов через территорию Кыргызстана в направлении стран ЕАЭС и обратно. Также создаст условия для более комфортного и быстрого транзита грузов и пассажиров, повысит уровень транспортной безопасности.

Актуальным направлением для развития торгового потенциала ЕАЭС считается электронная торговля. «Нам необходимо более активно создавать все необходимые условия для доступа внутренних производителей союза к электронным торговым площадкам, выстраивать справедливые и прозрачные «правила игры» и обеспечивать защиту прав и интересов всех участников электронной торговли», — заявил Кожошев.

Озвучены и перспективы электронной торговли в Евразийском экономическом союзе. В Евразийской экономической комиссии разъяснили, что главы правительств государств — членов ЕАЭС ещё в ноябре 2021 года утвердили дорожную карту по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в союзе. В рамках мероприятий дорожной карты предусмотрены формирование соответствующей нормативно-правовой базы, обеспечение беспрепятственного перемещения товаров в рамках взаимной электронной торговли товарами, контроль и противодействие недобросовестным деловым практикам, а также взаимодействие с третьими странами и международными объединениями. К слову, к концу 2022 года доля продаж по электронной торговле заняла в среднем по ЕАЭС 7,8% от общего объёма розничных продаж, а совокупный объём электронной торговли превысил отметку в $88 млрд.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

Фото предоставлено Министерством экономики и коммерции КР.

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